Comisión de Salud va por regulación de cannabis y hábitos más saludables

"Te adelanto otro tema, subrogar los vientres, eso hay que entrarle, porque desgraciadamente no se está haciendo. Un Senado que no quiere ver la realidad, o senadores que no quieren escuchar los problemas y, sobre todo, no quieren hablar de ellos, pues no son útiles a la sociedad, en otras palabras, no sirven para ser senadores o senadoras", dijo Valdez Martínez.