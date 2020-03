Comercio informal la otra víctima del coronavirus en México

"Una cuarentena es difícil para la gente informal. Hay gente que vive al día, en ese tipo de negocio se vive muchas veces así. Sí hay gente que te compra bien, pero hay gente que de plano no se persigna y ahorita entrar en cuarentena, y que cierren los comercios, no nos conviene. Los gastos no paran: agua, colegiatura, gente que pide prestado a un banco, no porque haya coronavirus le van a perdonar los intereses, ese sigue porque te prestaron. La situación está bien dura", dice a Proceso un comerciante de Tepito, en la Ciudad de México.