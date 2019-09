Comerciantes protestan en Palacio Nacional; "no sean groseros", dice AMLO

Los comerciantes de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México reiteraron que su exigencia de seguridad y llamaron a las autoridades al diálogo para su renovación.

En el marco del bloqueo que comerciantes de este centro de distribución realizan en Palacio Nacional, los comerciantes refrendaron su intención de transformar este lugar para enfrentar los retos de la sustentabilidad y lograr ser un mercado innovador, con principios de actuación de legalidad y transparencia.

Desde las 5:30 de la mañana, numerosos contingentes de manifestantes de varias organizaciones sociales, bloquean todos los accesos de Palacio Nacional. No permiten el acceso y salida de ninguna persona. Tienen cerradas las entradas de Puerta Mariana y de la calle de Moneda. pic.twitter.com/AFPFmWGQS1 — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 11, 2019

En comunicado, expusieron que mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, la administración del mayor mercado mayorista del país ha mantenido 34 reuniones de trabajo con los integrantes de la representación privada del fideicomiso de la Ceda, 16 con miembros de las diversas asociaciones participantes, 12 con miembros del mercado flores y hortalizas, y al menos 22 diálogos con diversos sectores para avanzar en sus objetivos de mejoramiento.

Señalaron que la actuación regida por los principios de la legalidad y el diálogo son necesarios para fortalecer y cohesionar a la comunidad de la Central, como fundamentos a partir de los cuales emprenden su renovación.

Desde temprana hora, los manifestantes de la Central de Abasto exigen en Palacio Nacional los apoyos que las autoridades ofrecieron en materia seguridad, pues ya registran menores ventas debido a esta problemática.

?? Otro grupo de manifestantes que solicita libertad a los presos políticos intentó entrar a Palacio Nacional, pero miembros del cuerpo de vigilancia lo impidieron con el uso de toletes y gas pimienta



Pocos reporteros han logrado entrar para cubrir la #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/acvbznGixl — IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 11, 2019

En tanto, algunos reporteros que cubren la conferencia no pudieron acceder al recinto para poder cubrir la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, debido a la presencia de los comerciantes, que intentaron entrar por la fuerza al Palacio Nacional y la policía los replegó con gas pimienta.

Faltan 18 minutos para la mañanera y los accesos de Palacio Nacional están bloqueados por comerciantes.



?????? https://t.co/DolQdE7VAy — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) September 11, 2019





NO SEAN GROSEROS, LES DICE AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los comerciantes a dejar de estar de groseros.

"Tache para ellos", lanzó el mandatario mexicano al señalar que los comerciantes ahora no se portaron bien.

Destacó que el bloqueo no es el modo de protestar para los comerciantes y les reiteró que serán atendidos.

"Tienen cariñosamente lo digo, tache, no debe ser así se les atenderá es un asunto que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad de México, pero también somos responsables y los atenderemos. Lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas, no a la violencia, se ve mal eso, no les ayuda, no ganan nada con eso", remarcó.





