Comando quiso llevarse a médico en SLP; IMSS avisa a Guardia Nacional

MATEHUALA.- Médicos residentes que laboran en la Unidad IMSS Bienestar en Matehuala, San Luis Potosí, exigen que se garantice su seguridad, después de que un comando ingresó al hospital e intentó llevarse a uno de sus compañeros. El Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que se informó a la Guardia Nacional para tomar las medidas necesarias.

De acuerdo con la versión de una de las médicos residentes, los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 6:00 de la tarde, el comando entró a la unidad y trató de llevarse a uno de ellos que labora en el área de Medicina Familiar.

Indicaron que el área de Enseñanza les ha ordenado que no se retiren de la unidad del IMSS Bienestar y les informaron que elementos de la Guardia Nacional están resguardando esta zona.

La Silla Rota solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social una postura sobre este incidente y respondió que el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Matehuala labora de manera normal en todos sus servicios.

Destacó que “el personal que labora en dicho hospital rural y los pacientes hospitalizados se encuentran resguardados con el apoyo de la policía estatal” y que “se informó a la Guardia Nacional, a fin de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestro personal”.

Sin embargo, los médicos decidieron tomar otras acciones. “Mientras no se garantice la seguridad permanente, los residentes de Medicina Familiar no se presentarán en la unidad, ya que como es costumbre se envía protección durante sólo unas horas, volviendo a dejar expuesto a todo su personal”, escribió una médico residente en Twitter.

Asimismo, solicitaron que no haya represalias para los médicos que decidan no presentarse a laborar tras este incidente. Amparo Vera, representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, explicó a La Silla Rota que recibieron el mensaje de sus compañeros en Matehuala y les recomendaron que buscaran al personal del área de Enseñanza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que no se expusieran.