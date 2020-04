Colectivos de personas desaparecidas, otras víctimas de la pandemia

Tras enfrentar la desaparición de un familiar ahora deben enfrentan el desempleo y la falta de recursos. Son los integrantes de colectivos de personas desaparecidas, afectados invisibles del covid-19. "Esta campaña es una esperanza para ellos porque en este momento de la pandemia no pueden salir a trabajar porque la gran mayoría buscó empleos informales que les permitieran tener facilidades de tiempo, horario y movilidad, para salir a buscar a sus desaparecidos sin tener que pedir permisos", explica la activista Eliana García, creadora de la campaña en conjunto con estos colectivos.

"Preparando esta campaña he visto sus necesidades y estoy más que conmovida porque sus testimonios son muy fuertes; públicamente conocemos sus historias por el familiar que se encuentra desaparecido, pero nunca sabes cómo viven, si tienen familiares enfermos de cáncer, adultos mayores, no sabes lo que les sucede en su vida. Buscando sus situaciones es algo realmente dramático porque hoy por hoy no tienen dinero para pagar alimentos, medicina, renta, el Infonavit les sigue cobrando. Aunado a eso una parte una gran cantidad de ellos son personas desplazadas y tienen enfermedades crónicas, gastrontestinales, cardiopatías, insuficiencia renal, algunos padecen depresión o tienen familiares con tratamientos oncológicos. Y en resumen, no tienen dinero para comprar sus medicamentos".

Ixchel Cisneros, de la plataforma "El día después", explicó cómo funcionará el apoyo que brindarán. "Mi barrio me respalda es una concentradora de campañas e iniciativas que hemos trabajado con organizaciones de la sociedad civil y colectivos. Cuando nos contactaron, nos pareció importante apoyar a familiares de personas desaparecidas durante la contingencia; sabemos que ahora se las ven más negras de lo que normalmente se la ven, porque en este momento ya no tienen acceso al trabajo, no tienen medicamentos, alimentos y ni qué decir de cubrebocas o gel".

Eliana García comentó además que "están en una situación de desamparo porque desde enero les adeudan los apoyos mensuales a los que tienen derecho por ser parte del Registro Nacional de Víctimas, estamos en abril y nada. Y eso agrava su situación económica".

Cisneros explicó cómo funcionará este mecanismo. "Ingresas a la página eldiadespues.mx y de ahí a la campaña Mi Barrio Me Respalda, donde destacaremos esta campaña; igual en redes sociales rolaremos el vínculo. Las donaciones de dinero son directamente con los colectivos, nosotros no recibimos dinero, solo solos intermediarios, damos difusión y visibilizamos. Y ahí ustedes podrán encontrar los contactos para solicitudes en especie, medicamentos, cubre bocas, despensas. Tenemos que solidarizarnos con ellos porque quedaron afectados desde que sufrieron la desaparición de su familiar; y ahora con la contingencia la están pasando muy mal, podemos apoyarlos desde casa".