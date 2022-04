Coinciden 4T y Va por México en 9 propuestas sobre reforma eléctrica

Los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT afirmaron que coinciden con nueve de las 12 propuestas planteadas por las bancadas de la coalición "Va por México" (PAN, PRI y PRD) para la reforma constitucional en materia eléctrica.

Los líderes parlamentarios subrayaron que esto demuestra que la alianza Morena-PVEM-PT tiene voluntad política para reformar la iniciativa del Ejecutivo federal, y hacer a un lado la idea de que no se le cambiará ni una sola coma.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, explicó que desde el pasado lunes ha circulado un documento de trabajo entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía para elaborar el dictamen, mismo que no contiene aportaciones de las bancadas, pues el objetivo es enriquecerlo con las propuestas que presenten los grupos parlamentarios.

En ese sentido, señaló que la alianza PAN-PRI-PRD presentó ante la opinión pública 12 propuestas, con las cuales hay coincidencia en nueve:

1. Establecer el acceso de la energía eléctrica como un derecho humano. "Consideramos que, aunque dicha propuesta ya está incluida en la iniciativa del Ejecutivo, es recomendable que se incluya en un nuevo párrafo del artículo 4º constitucional".

2. Prever precios más bajos y estables de la energía eléctrica, "la esencia de la reforma eléctrica es que baje el precio de la luz, sustituir el modelo de tarifas con criterios comerciales por un modelo de servicio público". Esta medida va dirigida a los municipios, sociedades agrícolas, hospitales y escuelas.

3. Obligar al Estado mexicano a hacerse cargo de la transición energética con la participación de los sectores público, privado y social, toda vez que es un área prioritaria para el desarrollo nacional.

4. Corregir errores y excesos del pasado. "Los fraudes a la ley no pueden ser reconocidos por el Estado ni por nuestra coalición. Es muy importante dejar en claro que las inversiones legales del sector privado podrán seguir generando electricidad y venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante procedimientos de competencia efectiva entre las mismas centrales de inversión privada".

5. Incluir a los pequeños negocios y empresas en la generación distribuida. "Proponemos adicionalmente que continúe la generación sin permiso hasta 0.5 megawatts y que después de esta capacidad, y hasta 1 megawatt, se autorice mediante permiso. En todos los casos deberán estar dirigidos hacia el autoconsumo de los ayuntamientos y del sector social sin fines de lucro. 1 megawatt equivale a la demanda máxima de energía eléctrica de dos tiendas Waltmart".

6. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. "Coincidimos en que se le otorgue autonomía presupuestal y de gestión; cuente con órganos de gobierno, conservando siempre la rendición de cuentas como organismo público supervisado por el Poder Legislativo, concretamente por la Cámara de las y los diputados".

7. Fomentar el uso de energías renovables. "Por ello, proponemos el financiamiento vía la banca de desarrollo para todas las industrias requeridas por la política industrial para la transición energética".

8. Crear un instrumento para promover energías limpias, que contribuyan a la reducción de las emisiones de carbono.

9. Establecer que el litio sea propiedad del Estado. "No se trata sólo de la propiedad, sino de garantizar que el Estado mexicano pueda llevar a cabo las actividades científicas, tecnológicas e industriales de la nueva economía que establecerá la transición energética".

Mier Velazco apuntó que las tres propuestas restantes de la coalición "Va por México", en las que se incluye la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, como un organismo del Estado, y la que refiere a nuevos esquemas de permisos, "estamos en proceso de revisión,

"Es un asunto técnico, es un asunto de planeación del sistema eléctrico en su conjunto, es un asunto que tiene que ver con interconexión. Por eso estamos en este momento revisando estos tres", comentó.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada del PT, destacó que la coalición de Morena, PVEM y PT está demostrando su absoluta voluntad política de construir los acuerdos necesarios para que la reforma sea aprobada, "contrario a lo que se decía que no queríamos cambiarle ni una coma a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Por su parte, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, apuntó que la coalición "Junto haremos historia" (Morena-PVEM-PT) "tiene el tamaño suficiente para reconocer cuando hay propuestas que son coincidentes con las nuestras, que no tenemos ningún empacho en decirle a la oposición: adelante con tu propuesta".

"No hay pretexto para terminar con los abusos que existen hoy en día, no hay pretexto para corregir en lo que nos equivocamos como país, no hay pretexto para avanzar y darle beneficios a los mexicanos", finalizó.

Con información de Notilegis