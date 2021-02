Cofepris tiene nuevo titular; Svarch sustituye a Novelo

Alejandro Svarch Pérez asumió el cargo de titular de la Comisión Nacional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en sustitución de José Alonso Novelo Baeza. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, encomendó al nuevo comisionado trabajar con transparencia y eficiencia.

El pasado 5 de febrero, La Silla Rota adelantó que se perfilaba un relevo en Cofepris, y que Novelo Baeza entregaría la estafeta a Svarch Pérez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Este miércoles, el secretario Alcocer encabezó la toma de posesión de Svarch Pérez y lo instó a "trabajar por una Cofepris transparente, eficiente, innovadora y que sea referente para garantizar el derecho humano a la salud de la población mexicana.

El cambio de titular, se suma a otras modificaciones internas que se han hecho a la comisión sanitaria desde que fue adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza Hugo López-Gatell, el pasado 19 de agosto.

En noviembre pasado, López-Gatell dio posesión a las nuevas titulares de la Comisión de Autorización Sanitaria y de Operación Sanitaria de Cofepris.

El subsecretario López-Gatell había evitado confirmar el cambio de titular, pero en la conferencia del 11 de febrero pasado indicó que "la Cofepris necesita una profunda transformación estructural, funcional, orgánica, porque la Cofepris es una agencia de regulación sanitaria, la agencia nacional, que tiene grandes progresos a lo largo de sus 15 años casi 16 de existencia, pero también tiene grandes limitaciones.

"Y lo decimos sin ambages, entre sus limitaciones se encuentra que ha sido manejada de manera poco transparente. Y aquí quiero ser explícito, se lo he dicho a las personas trabajadoras de Cofepris, nuestra preocupación no son las personas de la base trabajadora, a lo largo de estos 15 años de Cofepris ha sido mayormente sus gerentes, sus directivos, desde luego no todos o todas, pero sí hemos identificado prácticas poco saludables que pueden llevar a poco profesionalismo, poca transparencia y falta de equidad", señaló.

Desde el inicio de la actual administración se alertó de los problemas de operación en la Comisión, ya que Novelo Baeza dijo que recibió 31 mil 405 trámites rezagados de los cuales señaló que ya se habían atendido 23 mil 707, hasta el pasado 12 de octubre.

PERFIL

El doctor Alejandro Svarch Pérez es a partir de este miércoles el nuevo comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a lo largo de su carrera profesional ha destacado por su labor médica en con un enfoque de ayuda humanitaria.

Svarch Pérez es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y formó parte de los programas de Alta Exigencia Académica y de Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil.

Tiene la especialidad en medicina interna y también estudios en diplomacia de la Salud Global. En su perfil de Linkedin, Svarch Pérez indicó que en su carrera profesional se ha enfocado a países en desarrollo, en contextos de ayuda humanitaria y de desastres. Asimismo, señaló que tiene especial interés en el diseño y planificación de políticas públicas de salud.

El nuevo titular de Cofepris es miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras en América Latina y durante 12 años fue voluntario en diversos países. Por esta razón, el especialista tiene conocimientos sobre enfermedades tropicales adicionales, incluidas leptospirosis y chagas.

Svarch Pérez también ha laborado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital General de México, en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y en el Centro Médico Universitario Hadassah, en Jerusalén. De 2008 a 2016 también fue académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Svarch Pérez también ha construido una carrera en el gobierno, ya que hasta ayer se desempeñaba como Coordinador Nacional Médico en el Instituto de Salud para el Bienestar. De 2018 a 2019 fue director General de Relaciones Internacionales.

Asimismo, ha sido suplente del secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante la Junta Educativa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.

Svarch también ha fungido como director de Políticas de Salud en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y fue director Adjunto del Laboratorio Independiente de Desarrollo de Evidencia en Salud Medioambiental.