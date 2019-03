Cofepris revoca lineamientos sanitarios para cannabis

MARILUZ ROLDÁN 27/03/2019 06:55 p.m.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revocó los "Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma" que se publicaron el año pasado por permitir otros usos además del medicinal y analizará las "autorizaciones" que se emitieron para estos productos, con el fin de determinar su validez.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo hace algunos días en su comparecencia ante el Senado que habían detectado anomalías en la regulación del uso medicinal de la cannabis, la cual calificó de laxa. En esa ocasión alertó de la comercialización de gomitas con esta sustancia, las cuales pueden llegar a manos de los niños.

La Cofepris determinó que el contenido de la normativa contraviene el marco de lo mandatado en el Decreto por el que se reformó la Ley General de Salud en 2017, ya que se exceden al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de la cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos.

Por esa razón decidió revocar los lineamientos que se publicaron el 30 de octubre de 2018 y detalló que ahora trabajan en concretar una armonización reglamentaria y normativa apegada a la legalidad.

La Cofepris informó que va a revisar los documentos que la administración pasada emitió en noviembre de 2018 "como supuestas ´autorizaciones´ de productos que contienen cannabis y sus derivados, con el objeto de resolver sobre su validez, o de ser el caso, iniciar las acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable".

Mencionó que la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, detectó otras anomalías en los lineamientos que se habían emitido.

En este caso, explicó que la normatividad en materia del establecimiento de regulaciones no arancelarias al comercio exterior no se publicó en el Diario Oficial de la Federación tampoco se modificó el Acuerdo de regulaciones no arancelarias de la Secretaría de Salud en términos de las fracciones arancelarias y nomenclatura, además de que tales lineamientos involucran mercancías actualmente prohibidas en su comercio por esa tarifa.

La Secretaría de Salud y la Cofepris señalaron que con estas acciones eliminan la posibilidad de que se comercialicen en territorio nacional productos sin autorización, de conformidad con el marco legal vigente, y además se protege la salud de la población.





