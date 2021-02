Cofepris privilegió negocio sobre regulación de industria

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se convirtió en una agencia que que se dedicó a beneficiar los intereses económicos de la industria y no a regular, enfatizó su titular José Alonso Novelo Baeza, quien señaló que un ejemplo es la corrupción que detectaron para la aprobación de medicamentos genéricos y la regulación en materia de cannabis.

El titular de Cofepris y Juan Lozano Tovar, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) comparecieron ante la Comisión de Salud del Senado de la República, que preside Miguel Ángel Navarro Quintero, para hablar de la situación en la que se encuentran estas instituciones.

Novelo Baeza destacó al tomar las riendas de la Cofepris que se encontró con un deterioro en el funcionamiento de la comisión, con discrecionalidad y falta de transparencia en los procesos, así como decisiones regulatorias capturadas por grupos de interés económico.

Mencionó que hubo “significativa discrecionalidad en el proceso de autorización de medicamentos innovadores, las llamadas moléculas nuevas. Un comité de moléculas nuevas con conflicto de intereses y a disposición de la industria para registro en México de medicamentos que no cuentan con registro en otros países”.

Respecto a los genéricos, dijo: “Ejerceremos una vigilancia seria que, de entrada, los titulares de registro son los primeros que están obligados a denunciar. La oportunidad real es esa situación que se presenta a un futuro generador de genéricos y que le permite tres años antes de la caducidad de una patente adelantar su proceso para que el día siguiente que se finiquita la patente salga a la accesibilidad pública un medicamento genérico; sin embargo, esto se manipula y se había manipulado desde la Cofepris”.

Dijo que 85% son medicamentos de bajo costo que no solucionan la causa de la enfermedad, sino que son sintomáticos, y que los medicamentos que se mantienen con alto costo son para tratamientos oncológicos, hormonales, VIH y enfermedades no transmisibles y que “no es casualidad, las casualidades no existen”.

“Se mencionó el evergreening, la prolongación de patentes y argucias que de todo tipo se hacen para tratar de retardar la salida de un genérico. Hay mucha industria farmacéutica que generalmente está haciendo genéricos, hay más industria para genéricos que industria para patentes y esa industria está trabada y la tenemos que liberar”, afirmó.

Comentó que también detectaron que se emitieron lineamientos sin sustento jurídico y sin armonización para favorecer a intereses particulares, como en el caso de cannabis. Añadió que otra de las anomalías es falta de armonización administrativa en materia de publicidad.

Dijo que hubo terceros autorizados, de toda naturaleza, vinculados a conflictos de intereses y que detectaron deficiencia en la captación de reportes de reacciones adversas de los medicamentos, pero que ya están trabajando para solucionar este tema.

El rumbo de la Cofepris debe convertirse para lo que fue diseñado, la Cofepris es una agencia reguladora y la Cofepris funcionó durante mucho tiempo como una agencia facilitadora. Olvidó su función primordial de atender a la población contra riesgos que atentaban contra su salud y se dedicó, más bien, a la facilitación de la industria e intereses”, enfatizó.

Novelo Baeza destacó que encontraron rezago de más 29 mil trámites de autorización sanitaria que data de 2006 y alrededor de 12 mil en operación sanitaria.

Mencionó que en los cuatro meses que lleva la actual administración han atendido más 13 mil trámites rezagados y que ahora atienden 974 trámites que se atrasaron por avanzar en los que estaban estancados.

Dijo que en total en cuatro meses han recibido 65 mil 458 trámites, de los cuales se han atendido 55 mil 822, pero están pendientes, aunque en tiempo de atención, 13.23%.

El titular de Cofepris comentó que las acciones que se van a realizar consisten en transparencia, profesionalización, eficacia, combate a la corrupción y reorientar el presupuesto.

Indicó que algunos de los temas prioritarios para la nueva administración de la Cofepris es la implementación del nuevo etiquetado, la regulación de la cannabis y simplificar los trámites, entre otros.

En su oportunidad, Lozano Tovar, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), recordó que esta institución tiene un papel fundamental en materia de salud.

Respecto a los procesos para las patentes, dijo que en ocasiones están mal planteadas y eso provoca que se alargue el tiempo en el que se puede aprobar o en algunos casos nunca llega a ese momento. El tiempo promedio para otorgar una patente es de 3.5 años, periodo que calificó de “razonable” para que se entregue.

Explicó que el costo base de una patente es de 7 mil 500 pesos y que en algunos casos se hacen descuentos. Afirmó que el precio es competitivo en comparación con otros países.

El senador Navarro Quintero instó a los titulares del Cofepris y del IMPI a cumplir los compromisos acordados y se haga el seguimiento correspondiente. Hizo el llamado a que no se aumente el tiempo de las patentes a más de 20 años y que no se otorguen "tramposamente" permisos a genéricos sin haberse terminado las patentes.

Habló sobre la situación que atraviesa el país y señaló que "hoy en día, protestamos constitucionalmente ser senadores, y tenemos que enfrentar a México de manera conjunta en las condiciones que esté. Hay un pasado, como se ha mencionado, que hay que evaluar, pero que no nos puede detener más que el tiempo necesario.

“Tenemos por fuerza, después de la evaluación del pasado y de comprometernos todos a rectificar lo que se tenga que rectificar y reafirmar lo que se tenga que reafirmar. tenemos que construir el presente y construir el porvenir", enfatizó.













lrc