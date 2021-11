Cofepris alerta sobre ''productos engaño'' para bajar de peso y contra la tos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió alerta sanitaria sobre cinco "productos engaño", al advertir que son un peligro para la población, pues no cuentan con registro sanitario.

La Comisión, que dirige Alejandro Svarch Pérez, recomendó a la población no comprar los "productos milagro" Cicatrisan Plus Max, Pulmo Calcio, Riñón Vida Plus Max, Osteo Sin Max y 365 Skinny High Intensity y destacó que quienes los distribuyan comercialicen o publiciten serán sancionados.

Indicó que estos productos no cuentan con registro sanitario porque no se ha demostrado su seguridad, calidad y eficacia, ya que se desconoce el contenido de sus ingredientes y por lo tanto representan un riesgo para la salud de quienes los consumen.

Señaló también que al ser productos de dudosa procedencia tampoco hay certeza sobre las condiciones de higiene en las que se elaboran, pues sus plantas de producción no han sido verificadas.

En el caso de Osteo Sin Max, se trata de un producto en crema y tabletas que se comercializa como relajante muscular y desinflamatorio; 365 Skinny High Intensity, tambiçen denominado Body Balance High Intensity son cápsulas que se publicitan como un acelerador de pérdida de peso.

Cicatrisan Plus Max dice ser un producto contra úlceras gástricas, colitis, gastritis aguda o crónica; Pulmo Calcio se oferta como expectorante para quitar la tos, mientras que Riñón Vida Plus Max se anuncia para el tratamiento de infecciones renales, del tracto urinario y de próstata.

La Cofepris recordó que los "productos engaño" o "productos milagro" son aquellos que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar enfermedades sin ninguna evidencia científica, aprovechándose así de la urgencia de las personas y causando un riesgo para su salud.

Asimismo, hizo un llamado a que en caso de que las personas vean que estos productos son vendidos, hagan una denuncia sanitaria a través de su página de internet.













kach