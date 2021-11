Coalición Va por México presenta presupuesto alternativo

Dirigentes y coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD presentaron su propuesta presupuestal 2022 como contrapeso a la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre. Definieron que el resultado de su trabajo conjunto es "un presupuesto de Estado".

Acusaron que la Secretaría de Hacienda perdió su facultad distributiva por acatar órdenes presidenciales. "El gobierno de Morena ha fracasado... La propuesta presidencial es centralista cortoplacista y limitada", señaló el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira. Y agregó que se modificaron 92 programas presupuestarios para la reasignación de 380 mil millones de pesos.

El coordinador perredista Luis Espinosa explicó que de 7 billones de pesos que se planea recaudar por la Ley de Ingresos, 5.2 billones no podrán tocarse por corresponder al pago de deuda interna, externa, gastos de operación y programas sociales. Y que trabajaron en una resignación del 3 % de total del presupuesto; este porcentaje asciende a 380 mil millones de pesos.

Principalmente, se redujo la mitad del dinero asignado a las obras emblemáticas de la 4T "porque se han encarecido más del doble", dijo. Rechazaron que se haya cotizado el barril del precio de petróleo en 56 dólares pues aseguraron que se cotizara entre 58 y 59 lo que generará ingresos adicionales.

También propusieron que la administración y operación de programas sociales quede a cargo de un órgano autónomo y no en la Secretaría de Bienestar.

LAS REASIGNACIONES

Para refugios de mujeres proponen asignar 578 millones y 3 mil millones a estancias infantiles. 27 mil millones para desarrollo de carreteras en municipios. 10 mil millones para el programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg). 6 mil 978 millones para el Fondo Metropolitano. 2 mil 500 millones al Fondo de Capitalidad. 3 mil millones a Fondo regional (Fonregion) así como 14 mil millones a un Fondo de atención a desastres.





El coordinador panista Jorge Romero señaló que la prioridad fue redireccionar recursos en apoyo de la economía familiar. Destacó que la pandemia y sus efectos no fueron responsabilidad de la actual administración, pero sí la forma en cómo se manejó.

"Que los recursos públicos del país ayuden para que la gente conserve y recupere un empleo. Planteamos 2 mil millones para un programa de empleo temporal; y un seguro de desempleo con 7 mil 500 millones de pesos. Otro fondo con esta misma cantidad es para apoyo a pequeñas y medianas empresas", enlistó.

Moreira explicó que en este momento la Comisión de Presupuesto no ha elaborado un dictamen y que no descartan que Morena aplique su "aplanadora legislativa" para probar en lo general el presupuesto "sin mover una coma". Sobre la postura de Movimiento Ciudadano, dijo que esperarán a que defina su postura.

Para fortalecer los sectores de Salud y Educación plantean asignar 59 mil 500 millones de pesos "para revertir el terrible daño que ha hecho Morena al sector salud, que no solamente es producto de la pandemia, que viene de una visión miope de darle seguridad a los mexicanos", consideró.

Para el campo se planteó la suma de 24 mil 788 millones de pesos y 78 mil 178 billones de pesos adicionales al federalismo "porque Morena y su gobierno están estrangulando a los municipios".

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/86-de-cada-10-pesos-del-presupuesto-2022-no-tiene-enfoque-de-genero-denuncian/

También adelantaron que el miércoles acudirán los alcaldes de la coalición para solicitar mayor presupuesto al Congreso federal.

El dirigente nacional Jesús Zambrano señaló que Morena y el gobierno federal "siguen en un mundo aparte, situados en una burbuja en donde el México que viven es completamente diferente al que vivimos en la realidad".

REITERAN A MORENA: REFORMA ELÉCTRICA HASTA JUNIO 2022

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno se refirió también a la reforma energética. Y acusó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de romper el diálogo. "Lo único que hace es cerrar el diálogo con nosotros", dijo.

Reiteró que está abierto al debate y apertura del tema, "no es un tema más, sino una reforma constitucional. Y ellos plantearon, no sé en acuerdo con quién, que iban a ver si lo mandaban a abril... Estamos abiertos a la discusión del parlamento abierto. Pero no vamos a discutir ningún tema que no sea después del proceso electoral", enfatizó.

"Hoy como dicen ¡Tengan con su Reforma Eléctrica! Porque la vamos a discutir después de junio", señaló. "Del plato a la boca, se cae la sopa. No podemos estar sujetos a caprichos ni posiciones, de ningún partido político de querer presionar al PRI, mucho menos a nuestra coalición".

Consideró que mientras Morena siga en "una postura soberbia" recibirá negativas de la oposición.