Coaching y fitness emocional, los cursos favoritos de la 4T

“Son la posibilidad de ser un titán; mirándote imparable para lanzarte con pasión y libertad hacia tus más grandes anhelos”, dice una lona colocada en el auditorio del Servicio de Protección Federal, parte de la escenografía del curso “Administración del cambio y liderazgo a través de la metodología Game Shifting La Posibilidad”, con un cargo al erario de 3 millones 445 mil 200 pesos.

Este curso, sin embargo, no es el único, sino parte de capacitaciones en fitness emocional, coaching y liderazgo en los que dependencias y organismos públicos del gobierno de la Cuarta Tranformación han gastado 11 millones 361 mil 9 pesos, en procedimientos adjudicados directamente casi en su totalidad, sin competencia entre prestadores de servicios, de acuerdo con una revisión a los registros de Compranet que realizó La Silla Rota.

En el contrato firmado el 12 de marzo de 2019 con la persona física José Joaquín Arce Carreón, al que, en las sesiones, presentó como creador de esta metodología, el Servicio de Protección Federal se ampara en el objetivo de profesionalizar a sus integrantes para cumplir las metas institucionales en el combate a la delincuencia y prevención del delito.

Asimismo, justifica que Game Shifting La Posibilidad “brinda a los participantes la oportunidad de enfrentar miedos y paradigmas que podrían estar limitando su desempeño cotidiano”, además de “obtener una nueva perspectiva acerca del entorno, con la posibilidad de detectar y, en este sentido, modificarse (sic) el estereotipo de la figura del policía federal ante la sociedad, a fin de romper los calificativos negativos que recibe nuestra figura de autoridad”.

La metodología, expone, se basa “en que cada integrante viva en absoluta certeza de creer en sus capacidades”; además, Game Shifting La Posibilidad “consiste en el principio de que todo en la vida, hasta la vida misma, es un juego y este juego es ganable; además, el entrenamiento emotional fitness permitirá que cada integrante policial viva en absoluta certeza de creer en ellos y en sus capacidades”.

El curso motivacional y de autoayuda fue impartido a 22 grupos, cada uno con valor de 156 mil 600 pesos, con IVA. Este es el entrenamiento emotional fitness más costoso pagado por un organismo federal, que justificó haber exceptuado una licitación entre prestadores de servicios porque, afirmó, sólo uno en el país tenía la capacidad, derechos legales y propiedad intelectual para impartirlo.

(Aspecto de una sesión de Game Shifting de la firma Ingenia. Foto: Instagram)

Sin embargo, las capacitaciones sobre liderazgo y desarrollo humano son recurrentes. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) gastó 1 millón 637 mil 921 pesos antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en una exclusiva para sus “altos mandos”.

El contrato derivó del procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores IA-011MDA001-E119-2019. Dos empresas presentaron propuestas económicas y la más baja fue de Power Empresarial de México SA de CV, por 498 mil 405 pesos contra 1 millón 899 mil 988 pesos (ya con IVA) de la ganadora: Asesoría, Capacitación y Servicios Educativos del Estado de Sonora SC.

No obstante, hubo conceptos en los que una y otra no presentaron propuestas. Por ejemplo, Power Empresarial no cotizó el curso de 120 horas “Formación de equipos de alto desempeño”, que sí cotizó Asesoría, Capacitación y Servicios Educativos del Estado de Sonora, pero esta última no incluyó “Liderazgo principios de oro”, “Seamos personas de influencia” y “El arte del servicio según el modelo Disney” (talleres presenciales en dos sesiones de cinco horas cada uno) que eran parte del requerimiento y que sí cotizaba Power Empresarial.

En el acta de fallo, además de recibir un puntaje más bajo, el INEA expuso que Power Empresarial no presentó credencial vigente del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo cual su documentación fue considerada incompleta.

Por adjudicación directa, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía pagó 88 mil pesos más impuestos por los cursos “Comunicación asertiva y manejo de conflictos”, “Administración del tiempo”, “Manejo del estrés” y “Liderazgo y trabajo en equipo” a una empresa denominada Gobierno y Gestión SA de CV; el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 50 mil por un taller de liderazgo para directivos a Ser Sinergia SC, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 32 mil y 31 mil 500 pesos por dos cursos de “liderazgo efectivo en la organización” al conferencista Enrique Rivera Medida.

(Foto: Instagram)

De la misma forma, SER Consultores SA de CV recibió 12 mil 931 pesos libres de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el “curso de coaching: un nuevo paradigma de liderazgo y su aplicación en el sector gubernamental”; Jobs Staffing SA de CV 100 mil de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos por uno denominado “liderazgo para jefes de departamento”, y KD Evolución Empresarial SA de CV 48 mil 686 pesos del Instituto Mexicano del Transporte por “liderazgo y trabajo en equipo”, impartido del 9 al 12 de julio del año pasado.

En los registros de Compranet, La Silla Rota identificó 41 contratos de coaching, liderazgo y fitness emocional a partir de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los cuales también está un curso en línea de habilidades gerenciales y liderazgo por el que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pagó 306 mil 34 pesos al Institute for Executive Education SC y el último contratado este 2020 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 543 mil pesos para Korn Ferry México SC por una capacitación sobre “principios de liderazgo para los nuevos titulares de las delegaciones”.

No sólo la 4T, Peña y Calderón también

Este tipo de cursos no son una iniciativa que surja de la 4T: en marzo de 2019 Vice México reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó al expresidente Vicente Fox 39 millones de pesos por cursos de liderazgo, inteligencia emocional y “nuevo renacimiento” a instancias como la Cancillería, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como las Secretarías de Economía (SE), Desarrollo Rural, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Centro Fox.

Pero ésta es sólo una parte del todo. En las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en instancias como la oficina de presidencia, la Comisión Federal de Electricidad, ProMéxico y secretarías como Desarrollo Social (Sedesol), Relaciones Exteriores (SRE) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) también se tomaron cursos sobre desarrollo humano, liderazgo, imagen ejecutiva, manejo de estrés e inteligencia emocional en el ámbito laboral y familiar.





