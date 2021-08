CNTE retuvo por más de 2 horas a AMLO; "se excedieron", dijo el presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje desde su vehículo, el cual fue trasmitido en la pantalla de la conferencia mañanera. El mandatario mexicano expuso que un grupo de maestros le impidió la llegada a la reunión de seguridad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a la mañanera.

López Obrador arribó a la Séptima Región Militar de Chiapas cerca de las 5:30 horas de este viernes para asistir a la reunión de seguridad y luego ofrecer su conferencia mañanera, sin embargo, tuvo que quedarse en su camioneta blanca, la cual terminó con pintas que dicen "CNTE", hasta que a las 8:15 horas se le permitió el paso a las instalaciones del Ejército Mexicano.

En un video expuesto en la mañanera, López Obrador dijo que los maestros le dijeron que podría entrar bajo la condición de atenderlos de inmediato, a lo que él no accedió. "No puede ser el presidente rehén de nadie", dijo y agregó que siempre ha tenido diálogo abierto con la CNTE.

Comentó que la mañanera sí se llevó a cabo con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

El mandatario mexicano estuvo retenido en su camioneta por maestros y personal médico por más de dos horas y cerca de las 8 horas con 15 minutos finalmente pudo ingresar a la Séptima Región Militar de Chiapas.

"Un grupo de maestros nos impidió la entrada bajo la condición de atenderlos de inmediato, no puede ser el presidente rehén de nadie, hemos atendido a los maestros, hemos hablado (...) No entraré a la fuerza, me quedaré en la camioneta como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, esto que están haciendo no es legal", lanzó.

Aseguró que su gobierno es diferente a anteriores administraciones y que ha buscado tener una buena relación con los maestros, pues se canceló la reforma educativa y se recontrató a quienes fueron despedidos.

Los profesores alegaron que no hay condiciones para el regreso a clases, en materia sanitaria. Por altavoces, también señalaban que no se les estaban respetando plazas docentes.





ASÍ FUE EL BLOQUEO Y LA MAÑANERA SIN AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo llegar a la conferencia mañanera que se realiza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por un bloqueo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, fue el encargado de iniciar la mañanera y comentó:

"Antes de arribar el presidente, la sección de la CNTE bloqueó la entrada y por eso no está aquí con nosotros, esa es la característica del presidente, quien se ha propuesto resolver los problemas a través del diálogo".

De acuerdo a información de Radio Fórmula, en el bloqueo también participan normalistas, trabajadores de salud despedidos y familiares de presos.

López Obrador está en una camioneta afuera de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, donde se lleva a cabo la mañanera sin el presidente.

En un video que se difunde en redes sociales, el presidente habla con los manifestantes y les dice:

"Yo no acepto chantajes. En primer lugar me respetan y luego hablamos".

Hace unos minutos manifestantes de la CNTE, normalistas y trabajadores de Salud, rodearon el auto en el que viajaba el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Séptima Región Militar en Tuxtla Gtz, Chiapas. "No voy a aceptar chantajes", les dijo.





