CNTE retuvo por más de 2 horas a AMLO; "no acepto chantajes", dijo el presidente

Cerca de 300 manifestantes, en su mayoría maestros que se oponen al regreso a clases, impidieron este viernes que el presidente Andrés Manuel López Obrador iniciara su conferencia mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Salvo cuando tuvo covid-19 en enero, esta es la única vez que el presidente falta a su "mañanera", que realiza de lunes a viernes como un ejercicio de comunicación para contrastar con su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien solo ofreció un par de ruedas de prensa en su sexenio.

La protesta de los maestros ocurre en medio del polémico plan de regreso a clases presenciales del próximo lunes tras casi 20 meses a distancia, lo que ha despertado críticas por ocurrir en plena tercera ola de covid-19, que acumula casi 3.3 millones de casos y más de 256,000 muertes en el país.





¿QUÉ DIJO AMLO?





El presidente López Obrador emitió un mensaje desde su vehículo vía videollamada, el cual fue transmitido en la pantalla de la conferencia mañanera. El mandatario mexicano expuso que un grupo de maestros le impidió la llegada a la reunión de seguridad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a la mañanera.

López Obrador arribó a la Séptima Región Militar de Chiapas cerca de las 5:30 horas de este viernes para asistir a la reunión de seguridad y luego ofrecer su conferencia mañanera, sin embargo, tuvo que quedarse en su camioneta blanca, la cual terminó con pintas que dicen "CNTE", hasta que a las 8:15 horas se le permitió el paso a las instalaciones del Ejército Mexicano.

#Video | La mañanera dio inicio sin el presidente porque integrantes de la CNTE lo interceptaron antes de llegar a su conferencia; así se vivió este momento. #yn

??: Christian Gonzalezhttps://t.co/j9kfpjr8x2 pic.twitter.com/gYVtvem8mr — La Silla Rota (@lasillarota) August 27, 2021

En un video expuesto en la mañanera, dijo que los maestros señalaron que podría entrar bajo la condición de atenderlos de inmediato, a lo que él no accedió. "No puede ser el presidente rehén de nadie", dijo y agregó que siempre ha tenido diálogo abierto con la CNTE.

Comentó que la mañanera sí se llevó a cabo con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

El mandatario mexicano estuvo retenido en su camioneta por maestros y personal médico por más de dos horas y cerca de las 8 horas con 15 minutos finalmente pudo ingresar a la Séptima Región Militar de Chiapas.

"Un grupo de maestros nos impidió la entrada bajo la condición de atenderlos de inmediato, no puede ser el presidente rehén de nadie, hemos atendido a los maestros, hemos hablado (...) No entraré a la fuerza, me quedaré en la camioneta como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, esto que están haciendo no es legal", lanzó.

#EnLaMañanera | López Obrador explicó por qué decidió quedarse dentro de su auto y no ingresar a la #ConferenciaPresidente luego de ser intervenido por integrantes de la CNTE. #yn https://t.co/DmP90UM9R3 pic.twitter.com/tRgXv0Mkv0 — La Silla Rota (@lasillarota) August 27, 2021

"No tenemos pendientes con los maestros. Esto es un asunto más de intereses políticos, a mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato", dijo.

A los maestros de la CNTE, se sumaron estudiantes de escuelas normales, madres de víctimas de violencia, feministas y personal de salud pública que reclamaron insumos médicos.

"Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten. Porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido, mejor dicho. Desde luego tienen derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre", comentó en videollamada desde su camioneta.

#Nación | Así fue como integrantes de la Sección 7 de la CNTE retuvieron a López Obrador minutos antes de llegar a la mañanera. #yn ?? https://t.co/DmP90UM9R3 pic.twitter.com/X8LPp9m4CJ — La Silla Rota (@lasillarota) August 27, 2021

Argumentó que ya se ha reunido con la CNTE "ocho o 10 veces", por lo que ha cumplido con sus demandas, como revocar la reforma educativa del sexenio anterior que exigía una evaluación a los maestros.

"Hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio, lamentablemente suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado, entonces decidí permanecer aquí", comentó.

Una vez que terminó la conferencia matutina, que se alargó durante una hora por las presentaciones de varios miembros del gabinete, los maestros dejaron entrar finalmente al presidente a la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, donde estaba planificado el acto.

"Tengo mi conciencia tranquila, estoy acostumbrado a estos asuntos, no puedo someterme a chantajes, estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de Educación, ellos quieren que aquí mismo les resuelva el problema, si no nos permiten el paso, pues aquí me quedo", dijo.

Agregó que a pesar de estar frente a un cuartel militar, no utilizará la represión para entrar por la fuerza, hay que resistir como lo hicieron estos personajes: Mandela, Luther King y Gandhi. Remarcó que no establecerá relaciones de complicidad con grupos de intereses creados ni mafiosos.





ASÍ FUE EL BLOQUEO Y LA MAÑANERA SIN AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo llegar a la conferencia mañanera que se realiza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por un bloqueo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, fue el encargado de iniciar la mañanera y comentó:

"Antes de arribar el presidente, la sección de la CNTE bloqueó la entrada y por eso no está aquí con nosotros, esa es la característica del presidente, quien se ha propuesto resolver los problemas a través del diálogo".

EnLaMañanera | Rutilio Escandón, gobernador de #Chiapas, explicó que López Obrador se caracteriza por el diálogo y la razón, por ello mantuvo un diálogo con integrantes de la CNTE, quienes no le permitieron llegar a la mañanera. #yn https://t.co/sel5JVT7BR pic.twitter.com/4aleBwwt42 — La Silla Rota (@lasillarota) August 27, 2021

De acuerdo a información de Radio Fórmula, en el bloqueo también participan normalistas, trabajadores de salud despedidos y familiares de presos.

López Obrador está en una camioneta afuera de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, donde se lleva a cabo la mañanera sin el presidente.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, lamentó que no se le haya permitido llegar a la mañanera al presidente López Obrador.

La funcionaria federal dijo que la Cuarta Transformación ha mantenido una postura permanente de diálogo, tolerancia y civilidad. En este gobierno no hay represión, recalcó.

En un video que se difunde en redes sociales, el presidente habla con los manifestantes y les dice:

"Yo no acepto chantajes. En primer lugar me respetan y luego hablamos".

Hace unos minutos manifestantes de la CNTE, normalistas y trabajadores de Salud, rodearon el auto en el que viajaba el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Séptima Región Militar en Tuxtla Gtz, Chiapas. "No voy a aceptar chantajes", les dijo. #Amlo pic.twitter.com/vRWXe2EaE6 — mariana escobedo (@_MarianaE_) August 27, 2021





¿HABRÁ REGRESO A CLASES EN CHIAPAS?





El gobernador Escandón aseguró que hay condiciones para el regreso a clases presenciales el próximo lunes en Chiapas, a pesar de los profesores de la CNTE gritaban en altavoces en el bloqueo a AMLO que no hay medidas sanitarias suficientes para evitar contagios covid.

Agregó que en materia de salud el estado está bien y destacó la baja en hospitalizaciones por covid, por lo que se dijo listo para reabrir a clases a 19 mil escuelas. Aseguró que cuenta con muy buena disposición de padres de familia y maestros.

ESTADO DE SEGURIDAD QUE GUARDA CHIAPAS

El gobernador Escandón reconoció un alza en feminicidios en la entidad, pero aseguró que no permiten la impunidad.

Destacó que suman 48 horas sin ningún homicidio doloso en Chiapas.

Dijo que han rescatado a más de 15 mil migrantes en la entidad.

"Los migrantes son gente buena" y se aplica la ley contra quienes trafican con personas indocumentadas, dijo.

Por su parte, la secretaria de Seguridad destacó que ya detuvieron a los responsables del asesinato del fiscal de Justicia indígena de Chiapas, sucedido la semana pasada.

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, comentó que mantienen recorridos e identificación ante la creación de grupos de autodefensa en Pantelhó, Chiapas.





(Luis Ramos)