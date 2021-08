CNTE mantiene negativa ante regreso a clases en CDMX

Como en otras entidades, en la Ciudad de México hay también resistencias al regreso a clases presenciales, programado para este 30 de agosto.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aún está renuente a hacerlo, al considerar que no hay condiciones, debido a los contagios de covid-19 y a las condiciones inadecuadas de algunas escuelas. La maestra Elva Sánchez, maestra de la escuela Humberto Esparza Villarreal, en Xochimilco y secretaria de Créditos de la CNTE, explicó algunas de las razones por las cuales se oponen al regreso.

"Hay que recordarle al titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Hernández Fuentes, que una vacuna no inmuniza, sólo prevé una gravedad fuerte del padecimiento y aunque el personal docente ya esté vacunado, no está exento del contagio. Quiero recordarle también que ningún estudiante de educación básica está vacunado, lo que nos remite a la misma situación en la que estaban cuando se suspendieron las clases en marzo del 2020", explicó.

De acuerdo con la SEP, en educación básica en la capital hay 1.5 millones de estudiantes, y 77 mil docentes en el mismo nivel.

Respecto a la infraestructura de las escuelas, comentó que muchas no tienen la infraestructura necesaria, y que en planteles de Iztapalapa carecen de agua potable y limpia, algo que para enfrentar la covid es vital.

También consideró irresponsable que una autoridad educativa, minimice el grado de contagio de SARS-COV-2 en la niñez, basándose en los dichos de la revista extranjera The Lancet y diga que "los menores son asintomáticos" y para los que se contagien "los síntomas son de poca duración" cuando los niños como sociedad están a su cargo y como maestros "somos responsables de la salvaguarda de su integridad física y emocional, como lo marca la misma guía operativa que la AEFCM nos obliga a cumplir con todas sus letras. ¿Será que cuando no conviene, la guía operativa no aplica?", cuestionó.

Como ocurrió con el regreso programado a fines del curso pasado, el 7 de junio, los maestros de la CNTE presentarán un recurso de inconformidad jurídica para no ser obligados a firmar ninguna carta compromiso que implique o los obligue a su regreso presencial a las aulas, sin que sean garantizadas las condiciones necesarias para salvaguardar su vida y la de los estudiantes.

La organización también pidió no participar en los tequios o llamadas jornadas de limpieza, ni al inicio, como en el resto del ciclo escolar.

"Quien los instruya por escrito al respecto está incurriendo en una falta grave al colocar por encima de su seguridad, vida y salud, los formalismos burocrático-procedimentales" se lee en la recomendación.

Además, la CNTE organiza una encuesta entre padres, que se lleva a cabo esta semana, referente al regreso presencial a clases del ciclo escolar 2021-2022, compuesta por 5 preguntas, entre las cuales está la de "¿Está de acuerdo en asumir la responsabilidad al firmar la carta compromiso de corresponsabilidad, para asistir a clases presenciales sin tener antes la vacuna?".

LA POSTURA DE LOS PADRES

Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia dio a conocer su postura el pasado 12 de agosto y reconoció la importancia de un regreso a clases presenciales, debido a las afectaciones de aprendizaje y habilidad socio emocional que la ausencia de estas ha dejado en sus hijos.

"Estamos conscientes de las consecuencias de rezago y abandono escolar y todo lo que esto afecta el desarrollo de nuestro país, estamos a favor de un regreso, pero que sea responsable, no improvisado, un regreso comprometido con la educación y la salud de nuestros hijos y de sus maestros".

Como la CNTE, organizó una encuesta a nivel nacional, entre 2041 padres de los 31 estados y la Ciudad de México, entre el 1 de julio y el 6 de agosto. Según las respuestas, 38.6 por ciento de los padres consideran el regreso voluntario a clases a distancia, 35.3 por ciento de manera presencial y 26.1 por ciento optarían por el sistema híbrido.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el regreso a clases el 17 de agosto y consideró que la renuencia a regresar a clases pasa por un tema político, aunque también reconoció que el regreso es voluntario.

