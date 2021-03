CNDH sale en defensa de Mario Aburto, el asesino de Colosio

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI en 1994.

A través de un video difundido en redes sociales, la CNDH detalló que la queja es por presuntas violaciones al derecho a la salud, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en agravio de Aburto Martínez.

"Aburto Martínez señaló en entrevista con personal de la CNDH que es víctima desde el año 1994 de diversas conductas que vulneran su integridad física y psicológica" señaló el órgano autónomo.

En consecuencia, la CNDH pidió la reapertura del caso Colosio pues -dice- "se considera necesario se dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad".

#Entérate Este fue el video sobre la queja que inició la @CNDH por presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de #MarioAburtoMartínez, culpable del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial del @PRI_Nacional

En tanto, la Comisión solicitó medidas cautelares en favor de Mario Aburto para que se garanticen y se protejan sus derechos a la salud y a la integridad personal.

"La CNDH emprenderá las acciones necesarias a efecto de que el llamado caso Colosio sea revisado a luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte", indicó el órgano autónomo.

Mario Aburto se encuentra actualmente detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Guanajuato.

Cabe mencionar que Mario Aburto se encuentra sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, en Baja California.

El asesinado de Luis Donaldo Colosio es uno de los casos con más dudas en la historia reciente de México, principalmente en la participación de más personas más allá de Mario Aburto.

"NO HAY CONDICIONES PARA ABRIR CASO COLOSIO"

La periodista Laura Sánchez Ley, quien logró que se abriera el expediente del asesinato del Colosio y autora del libro "Aburto, Testimonios desde Almoloya", aseguró que no hay condiciones para abrir el caso.

"No hay condiciones para la reapertura del caso Colosio. No fantasiemos: la Segob a través de una solicitud de información me dijo que jamás han evaluado la posibilidad de una reapertura y no existen registros de que ocurra. La CNDH lo sabe. Es una postura mediática", señaló Sánchez Ley en su cuenta de Twitter.

La periodista y escritora asegura, sin embargo, aseguró que hay varias irregularidades en el caso Colosio.

Por ejemplo, nueve elementos de la Policía Federal dijeron haber visto a Aburto disparando en dos ocasiones a Colosio, sin embargo, en la ratificación de su declaración aseguraron que ninguno estuvo ahí, aún así consignaron sus primeros dichos como verdad.

También se mantuvieron los dichos iniciales de una supuesta novia y dos primos de Aburto que luego se retractaron tras acusar amenazas para declarar contra el asesino confeso.

En el expediente se señalan pruebas de pólvora comprueban que un agente del Cisen disparó un arma el día del asesinado de Colosio, aún así lo dejaron libre.