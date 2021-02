CNDH asegura no saber a tiempo sobre video de tortura; culpa a la PGR

Luego de ser señalada de encubrir, con una Recomendación “poco fiable”, el uso de tortura en la investigación del caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos culpó a la Procuraduría General de la República (PGR) de obstaculizar el acceso a la información para determinar si existió, o no, la violación a las garantías individuales en las pesquisas.

En este sentido, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, aseguró que la Comisión no tuvo conocimiento sobre el video de la tortura a Carlos Canto, quien aparece en el material difundido por el diario El País. Canto fue detenido el 22 de octubre de 2014 en Iguala por agentes de la policía ministerial y elementos de la Secretaría de Marina.

No hay que confundirnos, la Comisión Nacional, ustedes pueden acercarse a la Recomendación, señaló que había violaciones a los derechos humanos de esta persona (Carlos Canto), que fue detenido arbitrariamente, que fue una detención ilegal, y con las pruebas que obtuvimos determinamos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y debo de señalar que ahí está, nuevamente los obstáculos que enfrentamos: la PGR se negó a proporcionarnos información sobre ese caso, como en otros tantos”, aseguró González Pérez tras la presentación de su informe de actividades ante ministros de la SCJN.

“Hemos dicho que no se pueden perseguir los delitos cometiendo delitos”, apuntó, al tiempo que rechazó la afirmación hecha por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sobre el encubrimiento en la construcción de la llamada “verdad histórica” en torno al caso Ayotzinapa.

“La Comisión Nacional no ha encubierto, rechazo esa afirmación, ahí está que señalamos violaciones a los derechos humanos y que esta persona es víctima de violación a los derechos humanos, está señalado en la Recomendación, por eso vamos a exigir que se profundice la investigación y que, además, se investigue las razones por las que no nos quisieron proporcionar toda la información, no conocíamos el video”, expuso el funcionario.

En adición, dijo que se cuentan con las pruebas de que se solicitó el acceso a la información, mismo que fue negado por la Procuraduría.

Resaltó que entre los obstáculos que afrontaron por parte de la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), están el tener que transcribir a mano las constancias a las que llegaban a tener acceso.

Asimismo, González recordó que en la Recomendación sobre Ayotzinapa la CNDH estipula que interpondrá denuncias penales por todas las irregularidades que se determinen en la investigación. Dijo, también que se hará énfasis “no solamente a este acto, que hoy conocemos con claridad, de tortura (a Carlos Canto), sino también al entorpecimiento que se hizo sobre la información a la Comisión Nacional”.

El presidente de la CNDH también recordó que en el video se hace mención de una posible segunda ruta sobre la que se habría trasladado a los normalistas desaparecidos, hacia Huitzuco, la cual fue señalada en primera instancia por la CNDH. “¿En dónde está el encubrimiento entonces?”, recriminó.

