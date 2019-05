CNBV, otra que elude austeridad; lanza licitación para servicio médico

ARTURO JIMÉNEZ 30/05/2019 08:25 p.m.

Pese al discurso de la Presidencia de la República de que la administración pública de todos los niveles se ubique dentro de los parámetros austeridad republicana donde se incluye la eliminación de seguros de gastos médicos mayores para funcionarios, no solamente en la Fiscalía General de la República y otras 12 dependencias mantienen esquemas de contratación de pólizas de seguros, ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó este miércoles una licitación para la contratación del servicio médico integral para su personal.

De acuerdo con un documento en poder de LA SILLA ROTA de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales sobre la Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica LA-006B00998-E52-2019, Control Interno DGAAC-LPN-02-2019 la convocatoria es para lo que resta del 2019.

Dentro de los fundamentos, la CNBV detalla que "requiere la contratación del servicio médico integral que permita brindar atención médica hospitalaria, de laboratorios, de gabinetes, red médica; y el suministro de medicamentos al personal adscrito a la Comisión, con la finalidad de mantener su salud en estado óptimo para que desarrollen sus funciones de forma que coadyuven con la CNBV al cumplimiento de sus objetivos".

En el documento se describe además que la licitación será adjudicada a un solo licitante que cumpla y garantice las condiciones solicitadas en la presente convocatoria y que asegure a la CNBV la prestación del 100% de los bienes y servicios solicitados, oferte las mejores condiciones en cuanto a calidad del servicio, precio, financiamiento, oportunidad, optimización, y reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión, siendo obligatorio para los licitantes cotizar la totalidad de los bienes y servicio requerido.

Para ello, la CNBV cuenta con una partida presupuestal que va de los 26 millones, 835 mil 643 pesos (incluye IVA) hasta un tope de 67 millones 89 mil 108 pesos. La notificación del fallo se llevará a cabo el 18 de junio.

Estos montos ubicarían a la CNBV por encima del Conacyt (25.2 mdp), Secretaría de Economía (13.3 mdp), Turismo (11.3 mdp), Relaciones Exteriores (9.9 mdp), CNDH (8.6 mdp), Presidencia (8.1 mdp), Sader (7.3 mdp) y de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (3.3 mdp).

De ocupar el tope de recursos (67.09 mdp) se ubicaría en el cuarto lugar de la tabla de dependencias con mayores presupuestos destinados a seguros médicos, sólo por detrás de la Secretaría de Gobernación (410.2 mdp), Secretaría de Educación Pública (351.7 mdp), Fiscalía General de la República (170 mdp) y del Poder Judicial (110 mdp); y por arriba del Poder Legislativo (38.7 mdp).

Fuentes consultadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comentaron a LA SILLA ROTA que se trata de una prestación para la base trabajadora como un derecho adquirido e irrenunciable y que no beneficia a mandos medios ni altos funcionarios, quienes cuentan con el servicio del ISSSTE y que de ninguna va contra los principios de austeridad.

Además, recalcaron que sobre los montos mínimos y máximos se debe a que, como en toda licitación, no se sabe con certeza cuánta gente se va a enfermar al año.

Caso Fiscalía General

El 12 de mayo, LA SILLA ROTA publicó que el 27 de febrero, la Fiscalía General de la República adjudicó, mediante una licitación pública nacional (LA-017000999-E39-2019), un contrato a la empresa Metlife, SA, para la adquisición de un "seguro de gastos médicos mayores para el personal sustantivo", por el que se pagaron 145 millones 169 mil 478 pesos y 36 centavos, más 23 millones 227 mil 116 pesos y 54 centavos por concepto de IVA, lo que arroja un total de 168 millones 396 mil 594 pesos y 90 centavos.

Con esta adquisición la FGR no cometió ningún delito ni incurre en alguna responsabilidad, pues no existe alguna ley u ordenamiento que le prohíba hacerlo, ya que la Ley de Austeridad aún no ha sido aprobada; sin embargo, también se debe señalar que cientos de miles de funcionarios públicos ya han dejado de contar con un seguro de gastos médicos mayores en aras de esa austeridad pregonada. La FGR justificó a LA SILLA ROTA que se trata de apoyar a agentes federales que pueden ser víctimas de alguna agresión física y por ello es necesario mantener esa prestación.

