Claves sobre el adeudo de 618 mdp de la Policía Federal

El monto por servicios no utilizados, asciende a 9 millones de pesos. (Archivo)

Entre boletos de avión, hospedajes y viáticos, la Policía Federal acumula un adeudo de 618 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, ASF, informa Milenio Diario.

De acuerdo a las averiguaciones de la actual administración, dichos gastos se adjudican a misiones “impredecibles y de carácter confidencial”.

Policía Federal desconoce efectividad de programas

Ante ello, en La Silla Rota te presentamos una serie de claves sobre la deuda de este cuerpo policial:

LOS ADEUDOS

Desde el pasado 4 de diciembre, se presentaron ante la actual administración de la Policía Federal informes anteriores hechos por la Auditoría Superior de la Federación. Dichos resultados corresponden a los años 2015, 2016 y 2017.

De acuerdo con dichos documentos, hasta octubre de 2018 la PF debía 394.8 millones de pesos a través de Turissste, a lo que se suman los 223.7 mdp no pagados a las agencias Viajes Premier, Kol Tov, Space Tours y Tas Level.

De igual forma, en el reporte de la ASF se observa una petición de recursos adicionales con el fin de cubrir los adeudos, sin embargo, la solicitud hecha por la secretaría de Gobernación fue rechazada por la de Hacienda.

Por ello, en presencia de seis funcionarios de la Policía Federal, la ASF informó el mismo día 4 de diciembre sobre esta falta de pago.

LO REVISADO POR LA ASF

Entre lo revisado por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran partidas correspondientes a pasajeros aéreos y terrestres a nivel nacional, además de los viáticos asociados a los programas en materia de seguridad pública.

GOBIERNO ANTERIOR

La ASF descubrió que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la Policía Federal destinó 24 mil mdp anuales a operativos de prevención y combate al delito.

Además, la contratación de las empresas Tas Tevel y Kol-Tov fue adjudicación directa. Se arguye que esto fue con el objetivo de no comprometer la seguridad nacional al revelar información importante como la logística de transportación terrestre de los elementos de la PF.

Ente otras observaciones, destaca el monto de servicios no utilizados, el cual asciende a 9 millones de pesos en transportación y duplicación de viáticos de al menos 84 elementos.

IMSS

No obstante, el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), muestra que Tas Tevel no tenía el registro de trabajadores activos ante el Instituto. En cambio, Kol-Tov no estaba registrada debido a que la contrataron de personal se hizo a través de las firmas Recursos y Soluciones Especializadas ABAD y Cosmopolita.

