Claves: Las propuestas de reforma eléctrica que discutieron los diputados

Como adelantó la coalición Va por México, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasó en la Cámara de Diputados.

Los aliados de Morena, PT y PVEM, sólo alcanzaron 270 votos de un total de 333 que requería. Y en la sesión parlamentaria de casi 12 horas, cada una planteó las diferencias relevantes entre ambas propuestas. Esto, a pesar de que Morena y sus aliados alegaron que la contrarreforma del PRI, PAN y PRD sí estaban incluidas en el dictamen.

La propuesta de Contrarreforma eléctrica de Va Por México establece en general 12 líneas de trabajo. Propuso incluir la energía como derecho humano en la Constitución y que el Estado mantenga la rectoría de la energía mediante un nuevo órgano llamado Comisión Nacional de Redes Eléctricas que será resultado de la fusión del Cenace, CFE transmisión y CFE distribución. A CFE le otorga autonomía presupuestal y de gestión. Y establece que la Comisión Reguladora de Energía será autónoma.

Plantea bajar las tarifas a familias con menor consumo mediante 10 mil paneles solares a cargo del Estado; a la IP ofrece mantener las subastas de cobertura eléctrica de mediano y largo plazo para IP; y a las empresas privadas del sector da un año para migrar los contratos legados con que cuentan a los nuevos permisos de modelo eléctrico. Y resalta que el Estado está obligado a la transición energética pero que no lo hará solo, sino con apoyo del sector público, privado y social.

Ayer en el debate parlamentario, Morena aseguró que 10 de estas propuestas fueron incluidas en el dictamen. Ignacio Mier aseguró que la electricidad fue incluida en el artículo 4 constitucional y que los empresarios no quedarán desprotegidos. "A los empresarios de México, incluidos los extranjeros, con el 46 por ciento de su participación en la generación, se les da certeza jurídica. Pero, no solo eso, les damos la garantía que con esta reforma no les van a pedir ni moches ni comisiones".

"Atendimos las 12 peticiones de la Alianza Va por México, 10 de estas están incorporadas al dictamen que hoy se vota, 2 fueron resueltas por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo en referencia al debate de la Corte sobre la Ley de Industria Eléctrica (LIE).

Los coordinadores de Va por México reviraron su afirmación. El perredista Luis Cházaro acusó "si garantizarán tarifas más bajas, esto es energía eléctrica de forma gratuita a jefas de familia y grupos vulnerables, mediante la aplicación de subsidios focalizados o donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala, ya sea en los hogares o en forma comunitaria en la modalidad de generación distribuida ¿Dónde está esto en su dictamen? En ningún lado".

El priista Alejandro Moreno desmintió "han querido manipular y hacer creer a la ciudadanía que el proyecto de reforma ya incluyó esta propuesta. Pero, sabemos todos que eso no es cierto, tomaron los títulos del texto y simularon su integración... Ahí están los estudios: con su reforma buscan incrementar más del 27 por ciento las tarifas".

Mientras que el panista Jorge Romero rebatió "ustedes presumen el campo en Sonora de la CFE fotovoltaico. Cuentan 100 por ciento con nosotros. ¿Piensan poner más proyectos de esos en el próximo Presupuesto? Cuenten con nosotros, porque además creemos que hacia allá debe de ir la CFE, pero hoy eso no es la CFE, hoy la CFE contamina".

Por otro lado, la propuesta del mandatario que fue rechazada ayer planteó modificar 3 artículos de la Constitución (25, 27 y 28) para dejar al Estado como responsable del Sistema Eléctrico Nacional mediante CFE (54% de generación de energía) y 46% al sector privado. Asimismo, convierte a CFE en un organismo autónomo que determinará las tarifas en redes de transmisión y distribución, así como las y tarifas a usuarios finales.

Además de autonomía, CFE tendría a cargo la cancelación de los permisos de generación eléctrica, contratos de compraventa electricidad y solicitudes pendientes de resolución. También cancela los certificados de energías limpias. Y, de todas sus empresas subsidiarias y filiales, solo conserva tres: las subsidiarias de telecomunicaciones e internet; internacional y capital.

Dado que esta reforma constitucional no avanzó en el Congreso, el presidente López Obrador sólo cuenta en este momento con las modificaciones a la LIE que se realizaron en la Corte.

Cabe recordar que hoy en mandatario anunció que no volverá a tocar este tema. Mientras tanto, el Congreso aprobó ya con el voto de la bancada oficialista, su iniciativa de ley sobre el Litio.