Claves del estudio de impacto ambiental del Aeropuerto de Santa Lucía

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó la Manifestación de Impacto Ambiental sobre la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, en donde se establece que debido a la dinámica humana que se ha dado en la zona durante los últimos años hay baja presencia de fauna silvestre, por lo que no hay riesgo para ésta.

"Se notó una perturbación antrópica producto de las necesidades y dinámica propia del área, junto con una gran ausencia de especies de fauna silvestre, el área del proyecto, en comparación con la Laguna de Zumpango, ex lago de Texcoco, Sierra de Guadalupe y Cerro de Paula, contiene una baja riqueza de especies faunísticas, con una mayor presencia de aves que utilizan el área como sitio de paso o forrajeo", establece el documento.

Adicionalmente, las autoridades ambientales determinaron que especies endémicas o que están en riesgo, no serían afectadas.

"Las especies endémicas o con estatus de riesgo no serían afectadas por el desarrollo del proyecto en el área de estudio, dadas las condiciones de perturbación que ya presenta el predio. Se concluye que la fauna silvestre dentro del sitio del proyecto y áreas de influencia directa no se ve comprometida en la realización del proyecto".

El pasado 20 de julio la Semarnat dio a conocer que había aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, incluso precisó que fue el 18 de julio se entregó el resolutivo sobre el trámite 09/DL-0155/04/19, luego de que fue recibido el 15 de abril de 2019.

Luego de analizar el impacto ambiental del proyecto, se determinó que las principales afectaciones ocurrirían dentro del terreno de construcción, además tendrían consecuencias mínimas al entorno ambiental.

"El sistema ambiental local tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales presentes en la etapa de operación del proyecto".

Asimismo, el 20 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a esa secretaría el retraso en el inicio de las obras del aeropuerto.

"Lleva mucho tiempo hacer los trámites, no sólo al ciudadano, no sólo al empresario, al interior del mismo gobierno, hasta ahora, por ejemplo no nos entregan el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía, y es un proyecto estratégico y todavía la Secretaría de Medio Ambiente no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo termine", dijo durante una gira en San Luis Potosí.





