Claves del choque AMLO vs INE

La polémica entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador estalló ante una posible intromisión del mandatario en el proceso electoral 2021, a través de sus conferencias mañaneras.

Estos son los mensajes que han repartido:

INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio a conocer el pasado lunes que las mañaneras de López Obrador tendrían que suspenderse durante abril y mayo, tiempos de campañas electorales, bajo el criterio constitucional que las considera propaganda gubernamental, norma que se haría extensiva a todos los funcionarios públicos.

El funcionario electoral afirmó que el pasado fin de semana recibieron la notificación de la sentencia del Tribunal Electoral con relación a "urgir medidas cautelares" relacionadas con las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. El consejo discutirá el tema esta semana, adelantó.

Se llamaría al presidente "a que se responsabilice y cumpla con la Constitución, que no viole este mandato para que bajo su investidura intervenga con comentarios que pueden distorsionar la equidad de la contienda". Y destacó que si bien se vale en toda campaña política que haya quien hable bien o mal a favor del gobierno, ese papel no le corresponde al gobierno y sus funcionarios, sino a los partidos políticos y candidatos.

"Las conferencias mañaneras del presidente de la República se asume son un espacio no sólo de información, sino también de promoción de sus logros de gobierno... Su transmisión íntegra, es considerada como propaganda gubernamental", dijo. "A partir de principios de abril en todo el país inician campañas para diputados federales y en algunos antes, para la elección de gobernador. La transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse... Así se realizó en las campañas estatales en Coahuila e Hidalgo en 2020", recordó.

Aclaró que en su caso los medios de comunicación que retomen alguna declaración del mandatario (mediante un bite de audio o video) no tendrán ningún problema puesto que lo harán de manera noticiosa.

El martes, Lorenzo Córdova tuiteó para aclarar que en ningún momento se anunció la suspensión de las conferencias mañaneras del presidente, sino su transmisión íntegra durante los meses de abril y mayo por ser campañas electorales.

Nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente @lopezobrador_ La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El @INEMexico garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales. pic.twitter.com/bjHPhcOIXi — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 12, 2021

AMLO

El presidente López Obrador afirmó en la mañanera de este martes que el INE no puede quitarle el derecho de informarle al pueblo. El mandatario mexicano explicó que no descarta acudir ante instancias judiciales si el INE cancela las conferencias mañaneras en campañas electorales.

Aseguró que sería un acto de censura y calificó que este tipo de acciones parecen estar de moda en el mundo, en referencia a que Facebook y Twitter bloquearon las cuentas del presidente de EU, Donald Trump, durante el asalto al Capitolio de la semana pasada.

Remarcó que este tipo de agravios a la libertad no pueden prosperar y llamó a los mexicanos a opinar. Acusó al presidente del INE, Lorenzo Córdova, de actuar por consigna.

"Osea, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¡Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación! ¡Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información!", lanzó.

En la mañanera de este miércoles, López Obrador dijo que no se debe confundir información con propaganda, en un nuevo mensaje al INE. Al tiempo que acusó al titular del árbitro electoral, Lorenzo Córdova, de hacerse de la "vista gorda" en procesos electorales del pasado.

"No debe confundirse propaganda con información. Qué es propaganda , el que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada, cuál es la palabra... subliminal, no. Nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, por eso hemos luchado por mucho tiempo, eso que no vio el presidente del INE , que se hizo de la vista gorda... que no se dio cuenta el director del INE que se nombraron delegados para promover el voto en el Estado de México, nombraron secretarios para ir a promover en voto en Ecatepec... que un rector de la universidad... terminara de matraquero del PRI, eso no lo podríamos hacer nosotros por ningún motivo", afirmó.

EN 2019, AMLO ESTABA DE ACUERDO CON SUSPENDER MAÑANERAS

El 28 de mayo de 2019, a pregunta expresa de una reportera, el presidente afirmó en su conferencia mañanera estar de acuerdo en que se suspendiera la transmisión de las mismas durante los periodos electorales de aquel año, que sólo se celebraron en 6 entidades a diferencia de 2021 que habrá elecciones en todo el país para elegir más de dos mil cargos populares.

"Sí mientras está este, no tengo ningún problema", dijo en aquella ocasión y señaló que no era necesario que el INE enviar a ninguna notificación pues él confiaba en "el pueblo informado".

"O sea, es que, como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¡Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación! ¡Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información!".

OTRAS VOCES

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó no estar de acuerdo y no entender la razón para censurar. "Entonces se está convirtiendo en una institución de censura, no. Hay reglas electorales que están establecidas en la Constitución, en las leyes y hay que seguirlas, pero generar un esquema de censura adicional, pues no me parece correcto".

Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, indicó que las conferencias mañaneras son "un ejercicio de información pública, algo muy distinto a la propaganda gubernamental y a las campañas de publicidad oficial a las que se refiere la Constitución en su artículo 41 fracción III inciso c) al que se refiere Lorenzo Córdova".

El comisionado del INAI Francisco Javier Acuña, emitió un tuit para aclarar que "la desinformación genera falsos debates" y destacó que las actuales reglas electorales son resultado de 30 años de debate político y legislación.

Aclarar es informar. La desinformación genera falsos debates. Las reglas electorales que ahora no gustan son fruto de las históricas reclamaciones de quienes desde la oposición ( y que ahora gobiernan), expusieron como medidas para un piso parejo y una disputa política limpia. https://t.co/mJEplUUtGn — Francisco J. Acuña (@f_javier_acuna) January 12, 2021





NINGÚN PAÍS, EXENTO DE LO OCURRIDO EN EL CAPITOLIO

Durante su participación en la charla "Las redes del odio en México" convocada por el seminario Violencia y Paz organizado por Colegio de México, Córdova Vianello destacó que no son exclusivos de un país. "La gran lección para todos (es que) nos puede pasar a nosotros, por eso hay que defender a la democracia. Si no lo hacemos, cuando menos nos damos cuenta, la democracia se nos puede sumar entre las manos", dijo bajo el contexto de las elecciones 2021, las más grandes en la historia.

Precisó que dependerá entonces del compromiso de todas las fuerzas políticas, actores, autoridades de los tres niveles de gobierno, medios de comunicación, usuarios de redes sociales, autoridades electorales y la ciudadanía, desempeñar la jornada electoral "de manera pacífica, civilizada y democrática", enlistó.

Ejemplificó que en estas elecciones, como anteriores, veremos el uso de redes sociales "para difundir medias verdades o mentiras absolutas, para crear campañas de desprestigio en contra de personajes de la vida pública, para generar contextos de confrontación exacerbada o en el peor de los casos difundir discursos de odio y llamados a la violencia, son fenómenos que representan graves amenazas a la democracia tal y como conocemos", señaló.

Córdova destacó, bajo el contexto de la desactivación de las cuentas del presidente Trump en Facebook y Twitter que el tema abrirá un debate en lo inmediato. Y planteó que en lugar de generar mecanismos de restricción, se requieren generar contextos de exigencia; "tampoco me parece que Facebook ni Twitter sean espacios privados en su administración pero públicos en expresión; eso coloca a esas empresas en una condición de privilegio y predominancia, por eso habría que discutir hasta dónde se regulan y cuáles son las reglas del juego de los usuarios de internet porque no puede quedar solo en la lógica de un consorcio privado cuando brindan un servicio público. Es similar a quienes tienen concesiones de los medios de comunicación", dijo.

Sugirió buscar mecanismos que puedan regular el tema "que no le den a privados el monopolio de definir qué cosas se puede o no discutir y con qué tonos; pero que tampoco conviertan eso en un circo romano en donde se vale cualquier cosa porque acaba afectando la vida de la sociedad".

Como moderador, Sergio Aguayo sugirió que en lugar de hablar de regulación, se deben conciliar tres derechos en la democracia: libertad de expresión, derecho a la información veraz y derecho al honor.

Ana Cristina Ruelas defensora de derechos humanos en la organización Artículo 19, se refirió al lenguaje presidencial dentro de las conferencias mañaneras. "El presidente tiene que reconocer que su discurso es un riesgo para la prensa, no sólo para un periodista, sino para toda la prensa en México" y comparó que al inicio de la administración Trump, el presidente norteamericano comenzó amedrentando a los defensores de la democracia "su primer adversario político fueron los medios".

Sobre la regulación de plataformas digitales cuestionó "¿Qué esperamos? ¿Que México regule a las plataformas que tienen su sede en Estados Unidos y qué Estados Unidos regule las plataformas de todos los países del mundo? ¿Qué pasaría por ejemplo si dejamos que un país como Cuba regule plataformas digitales cuando es el único mecanismo de información que tienen? Me parece que tendríamos que hacernos muchas preguntas en ese sentido".

Por último, sugirió que se requiere un compromiso de las plataformas de redes sociales en términos de transparencia. "Twitter y Google son las que mejor atienden las perspectivas en materia de derechos humanos; Facebook se encuentra más distante, sin embargo acaba de crear un organismo especializado e independiente para determinar cómo moderar sus contenidos. Es el primer año que opera, es como un tipo de consejo independiente que definirá sus mecanismos de moderación".