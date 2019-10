Claves de la creación del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar

El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar es el proyecto principal del Plan Nacional de Salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los más de 20 millones de mexicanos que no tienen seguridad social ahora contarán con atención médica sin restricciones y medicamentos gratuitos. El proyecto de decreto para crear el Insabi fue aprobado en la Cámara de diputados y ahora el Senado de la República tendrá en sus manos concretarlo.

Si no estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social ni al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la creación del Insabi te interesa, ya que este nuevo instituto sustituirá al actual Seguro Popular, que en múltiples ocasiones fue criticado por el presidente.

Con el Insabi el sistema de salud regresa a la centralización de los servicios, ya que éste será el encargado de administrar los recursos de los estados que firmen el acuerdo de federalización, que hasta el momento suman 20, de acuerdo con lo dicho por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

El proyecto de decreto que fue aprobado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. De aprobarse sin cambios en el Senado, el Insabi entraría en vigor el 1 de enero de 2020.

Este nuevo Instituto será un organismo descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Salud, que "tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud".

Quienes están afiliados al Seguro Popular no tienen de qué preocuparse, ya que de acuerdo con el documento continuarán gozando de los derechos de acceso a servicios de salud. Si no cuentas con seguridad social, los requisitos para ser beneficiario del Insabi son tener Clave Única de Registro de Población o en su caso acta de nacimiento y comprobar que no eres derechohabiente del IMSS o del ISSSTE.

En la reciente presentación del Plan Nacional de Salud, Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi, destacó que van a "fortalecer la atención primaria a la salud, garantizando el acceso gratuito al servicio y a medicamentos, de todas y todos, en igualdad y continuidad de la atención, sin restricción para ningún tipo de padecimiento, como era en los años anteriores".

Uno de los cambios que han generado más controversia es el financiamiento de este Instituto, ya que ahora los recursos que estaban en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular pasarán al Fondo de Salud Para el Bienestar.

Para empezar, se autoriza el uso de 40 mil millones del fondo para poder llevar a cabo la transformación que se busca hacer en el sistema. Sin embargo, la utilización de esos recursos para crear el nuevo Instituto ha sido cuestionado por exsecretarios de Salud como Julio Frenk y Salomón Chertorivski. Incluso a finales de septiembre el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud.

El Instituto estará financiado con recursos del gobierno federal y de los estados, aquellas entidades que firmaron el acuerdo se verán obligados a transferir a la Federación sus aportaciones como parte del proceso de federalización, esto quiere decir que las secretarías estatales no manejarán el dinero.

De esta manera, el Insabi les podrá regresar recursos a las entidades de tres formas: directamente en numerario, mediante depósitos en cuentas que podrían ser para pagos a terceros y en especie, como se hará con la compra consolidada de medicamentos y material de curación.

Para fortalecer la atención en salud, el Insabi planea basificar a 87 mil médicos, enfermeras y personal administrativo de los servicios estatales de salud, que antes estaban contratados por honorarios, también se iniciará un proceso de reclutamiento denominado "Médicos del Bienestar".

Como parte de sus atribuciones, el Insabi también se encargará del abasto de medicamentos. El proyecto de decreto señala la implementación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que sustituirá al cuadro básico, en el cual ya está trabajando el Consejo de Salubridad General en colaboración con especialistas del sector, con el objetivo de que la población reciba los medicamentos de mayor calidad.

Para evitar desabasto, el Instituto trabajará tres ejes relacionados con la compra y distribución coordinada de los fármacos y el material de curación. Respecto a la estrategia de distribución de medicamentos, indicó que se hará mediante el proyecto denominado "última milla" que consiste en garantizar el suministro dividiendo al país en cuatro zonas.

De esta manera va avanzando la federalización del sistema de salud que propone el presidente López Obrador y el secretario Jorge Alcocer, quienes han señalado que la descentralización falló y que con este nuevo modelo se evitará la corrupción y se garantizará que todos los mexicanos accedan a atención médica de calidad.

