Claudio X. González Laporte responde a acusación de AMLO

El empresario Claudio X. González Laporte respondió este viernes a las acusaciones lanzadas por el precandidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

Lee también en La Silla Rota: Esta es la canción de Banda MS para apoyar a AMLO

López Obrador afirmó en días pasados que el empresario hizo una visita al mandatario para solicitarle “robar” la Presidencia de la República al tabasqueño.

Claudio X. González Laporte respondió que niega de manera contundente esta acusación.

En declaraciones otorgadas a Ciro Gómez Leyva, transmitidas en Radio Fórmula, aseguró que esos dichos no tienen fundamento, aunque dijo que no quiere entrar en debate con López Obrador.

X. González Laporte calificó la declaración de Andrés Manuel como una ocurrencia.

“Nos dijo que no quiere polemizar, pero que no se va a mantener en silencio ante mentiras como esa, que no tienen fundamento ninguno”, agregó.

Las afirmaciones de López Obrador también fueron desmentidas por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

En un video, AMLO acusó una campaña sucia en su contra, en la que están involucrados varios personajes y organizaciones, incluso especialistas extranjeros.

lrc