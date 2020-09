Clase media mexicana quedará demolida por la pandemia: LA Times

Mucho después de que el coronavirus se haya domado o erradicado, continuará el resentir económico de la población mexicana, advierte el diario estadounidense Los Angeles Times, pues la pandemia ha llevado al país a su recesión económica más profunda y destaca, además del cierre de 150 mil pequeñas y medianas empresas (pymes), la pérdida de ingresos que el pasado mes de mayo registraron 12 millones de personas.

Hasta 12.8%, caería el PIB al final del 2020, según estima el Banco de México (Banxico).

Una de esas historias es la de Mónica Cárdenas Leal, queretana de 36 años que ha visto como su entidad natal se convirtió en un clúster de la industria aeroespacial. Ella, egresada de la universidad estatal de aeronáutica, encontró empleo como ensambladora de piezas para aviones Cessna y helicópteros Sikorsky, para una firma española.

Su salario mensual de alrededor 10 mil 800 pesos al mes llevó a su familia a la clase media.

Ella, su esposo y sus hijos vacacionaron en la playa y compraron una casa en los suburbios. Su prole, vestidos con tenis y tirantes de marca, aspiraban a carreras en arquitectura y psicología, cuenta para LA Times.

Mónica fue despedida en consecuencia del impacto de la pandemia sobre la industria aeroespacial por el desplome en la demanda ante el cierre de fronteras y establecimientos no esenciales, a nivel nacional e internacional.

Cabe destacar que el USA Today sitúa a México como uno de los peores países en cuanto al manejo de la pandemia. La evaluación toma en cuenta la presentación clara y consistente de información basada en la ciencia. De acuerdo con este medio Senegal es el que mejor ha reaccionado ante la covid-19.

LA MAGNITUD DEL IMPACTO

La disminución de la demanda de productos manufacturados, el colapso del turismo y la caída de los precios del petróleo, son factores que han impulsado la crisis, lo que compromete el patrimonio de muchas familias que han pasado décadas en transición hacia la clase media.

La recuperación económica podría llevar hasta 2028, advierte Juan Carlos Moreno-Brid, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Creo que esto va a ser terrible en términos de creciente desigualdad", expone.

Dentro de la industria aeroespacial, se espera alcanzar una exportación alrededor de un tercio menos que el año pasado, según cálculos de la Federación Mexicana de Industrias Aeroespaciales. La industria automotriz ha experimentado una caída similar.

Actualmente, la caída de la producción se propaga por la cadena de suministro.

"SI LOS SALVAMOS PERDEMOS EL NEGOCIO"

Ian Morales, el director ejecutivo de una empresa llamada SIB Engineering, especializada en crear tecnología para fabricantes de automóviles, tuvo que despedir a la mitad de sus 50 empleados debido a la crisis.

"Mucha gente estaba llorando", dijo. "Pero si los salvávamos, perderíamos el negocio".

Esta es una de las empresas que han referido que no es suficiente el apoyo gubernamental hacia las pymes. Resaltan que no se proporciona seguro de desempleo y se ha optado por no aplicar los rescates, estímulos y otros primeros auxilios que muchos países han entregado a empresas y trabajadores en dificultades.

"No hay a dónde acudir", advierte Morales.

¿CÓMO SE TRANSFORMÓ QUERÉTARO?

En 2013 Barack Obama visitó a México, durante la administración de Enrique Peña Nieto, quien se aseguró de que el entonces presidente de Estados Unidos visitara Querétaro.

Ubicado a tres horas al sur de la Ciudad de México, y a 10 de Laredo, Texas, la entidad se beneficiaba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 que rompe las tarifas, pues pudo atraer a multinacionales como Siemens, General Electric y Bombardier.

Pronto, el salario promedio de los trabajadores fue de 620 dólares al mes, más del doble del promedio nacional. La ciudad se inundó de grúas que erigían edificios de oficinas de gran altura, espacios habitables en expansión y restaurantes que servían sushi, cerveza artesanal y carne argentina.

Querétaro se ganó el apodo de "la China de México" por tener el centro comercial más grande del país y las tasas de crecimiento anual entre las más altas del hemisferio.

POBREZA EN MÉXICO

Sigue siendo el grupo socioeconómico más grande de México, pues el salario promedio en México es de 6 mil 249.18 pesos al mes. Pero debido a que tanta gente trabaja fuera del sector formal, el gobierno define la clase no por ingresos sino por hábitos de gasto y otros indicadores de calidad de vida.

"La clase media no ha encontrado un aliado fuerte en el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en parte porque los pobres son su base política", resalta el medio.

(djh)