Civiles en la Guardia Nacional, ¿con los días contados? Van militares al relevo

En 2023, la Guardia Nacional estará conformada en su totalidad por militares. La militarización del cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue notificada al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el pasado 28 de abril a través del oficio EJ.yCI./549, en el que se detallan los pasos a seguir para separar de la institución a los 17 mil 535 civiles que aún integran la dependencia.

TAMBIÉN LEE: GUARDIA NACIONAL ¿VA O NO VA A LA SEDENA?

El documento, enviado por el comandante en jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, incluye los resultados acordados el pasado 22 de abril durante dos mesas de trabajo, en la que también se enlista la capacitación que tendrán los nuevos elementos, así como el uso de la fuerza que pueden realizar.

"En cumplimiento a su mensaje F.C.A No. E.E/436/74666 de 9 de Ago. 2021 y en relación mío NO. E.J. y C.I./380 de 12 de Abr. 2022, me permito remitir a esa superioridad, en forma impresa y respaldada en archivo electrónico, las acciones realizadas para materializar los aspectos programados en las Rutas Críticas de las mesas de trabajo NO. 12 ´Adiestramiento y Educación Policial´ y mesa de trabajo NO. 15 ´Sustitución y liquidación del personal de la extinta Policía Federal desde dos vertientes política y jurídica (pruebas de confianza o tabulador para liquidación)´, conforme al formato ordenado", menciona el oficio.

Los resultados obtenidos en ambas mesas de trabajo confirman la militarización de la institución que alertaron especialistas en seguridad nacional, la sociedad civil, así como integrantes de distintos partidos políticos, antes de su creación.

El 15 de mayo de 2020, Andrés Manuel López Obrador defendió la participación del Ejército en la Guardia Nacional al asegurar que, de no hacerlo, se tenía el riesgo de que la corporación terminara como la extinta Policía Federal.

Necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal Preventiva, sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario

En Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la militarización de la Guardia Nacional "nos conviene a los mexicanos y le conviene a la nación, o sea, es un cambio que se requiere consolidar y no parcharlo, no quedarnos a medias, hay que tomar una definición en esto".

Este año Human Rights Watch (HRW), alertó el incremento de las labores de seguridad que realiza la Guardia Nacional, una institución dirigida, adiestrada e integrada, en su mayoría por militares.

"La Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados. En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a las fuerzas militares que apoyarán a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias. Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos".

LA MILITARIZACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

Los documentos que fueron enviados al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de los cuales La Silla Rota tiene una copia, detallan los resultados de la mesa de trabajo "Sustitución y liquidación del personal de la extinta Policía Federal desde dos vertientes política y jurídica (pruebas de confianza o tabulador para liquidación)".

El informe menciona que desde 2021 inició el plan de relevo de personal de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones (DGCSI) asignado a 80 carreteras federales y 33 aeropuertos en 20 entidades del país.

Al iniciar este año, la institución implementó el Programa de Separación Voluntaria (PSV), el cual fue aceptado por 883 elementos de la DGCSI, lo que hasta hace algunos años era conocida como Policía Federal de Caminos.

En el documento se especifica que aún se tiene un estado de fuerza de ocho mil 483 elementos (civiles) de la DGCSI; cinco mil 98 de la Dirección General de Servicios Especializados (DGSE), la cual es integrada por personal de Operaciones Especiales, Protección Civil, Patrimonio Cultural, Protección Ambiental, Fuerzas de Contención, Seguridad a Instalaciones, Compañía Canina, Seguridad Física, y Compañías de Campo; así como tres mil 954 de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia (UOEC), la cual personal de la ex divisiones de Inteligencia, Investigación, Antidrogas, Científica y Servicios Aéreos.

Todo este personal (17 mil 535), según el documento consultado por La Silla Rota, será dado de baja en los siguientes meses.

"En el 2022 se cuenta con 8 mil 483 elementos de la (Dirección General de Seguridad en Carreteras (DGSCI); 5 mil 98 de Dirección General de Servicios Especializados (DGSE) y 3,954 de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia (UOEC), los cuales se contempla que sean separados de la institución".

Además de estos elementos, la Guardia Nacional transferirá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a 872 empleados más que integran la Dirección General de Seguridad Procesal (DGSP), los cuales se encargan de proporcionar información sobre la evaluación de riesgos que representa una persona imputada, así como dar el seguimiento de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. El cambio se formalizará a través de un acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento menciona que este año, se debe dar de baja a todo el personal de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones (ocho mil 483), mientras que la separación de los elementos de la Dirección General de Servicios Especializados (cinco mil 98) y de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia (tres mil 954) será en 2023.

"Implementar, desde el mes de marzo y hasta el 31 y hasta el 31 de Dic. 2022 un PSV (Programa de Separación Voluntaria) dirigido a los 8,483 elementos de la DGSCI. Diseñar en el 2023 un PSV dirigido a los 5,098 integrantes de la DGSE y 3,954 de la UOEC".

Los acuerdos contemplan la integración de personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), así como de Marina (Semar) a las 164 compañías de la Guardia Nacional, conforme al avance en la separación de los civiles.

EDUCACIÓN MILITAR

El informe que fue enviado a Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, incluye los programas de "Adiestramiento y Educación Policial" que recibirán los nuevos elementos de la Guardia Nacional que se formarán en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Militar de Sargentos (EMS).

De acuerdo con el documento, se deben de elaborar manuales de instructor y alumno. Hasta el momento se tiene un avance del 12%, ya que no se contemplaron especialistas en pedagogía.

Se han concluido los contenidos de treinta y siete manuales, que representan el 12-14% del total. Para su terminación definitiva se requiere su formación gráfica y tratamiento pedagógico, para lo que se hace necesario contar con personal especializado en diseño gráfico y pedagogía y así estar en posibilidad de optimizar la calidad de los manuales.

También se estima crear 19 manuales para el adiestramiento de los elementos, de los cuales, hasta el momento solo se tienen seis culminados. Las guías para los guardias nacionales que serán asignados a labores de seguridad pública, incluyen: manual de Técnicas para el uso de la fuerza y descripción de conductas realizadas por las y los elementos.

"Cartilla de gestión del estrés, manual de protección a instalaciones estratégicas, manual de operaciones encubiertas y usuarios simulados, manual de tácticas, técnicas y procedimientos de seguridad pública, -así como- manual de seguridad pública", entre otros.

Los elementos también recibirán adiestramiento a través de cursos, como combate individual (ocho semanas), curso básico de policía militar (cuatro semanas), de seguridad vial y atención especializada al autotransporte.

rst