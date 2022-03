Citará Cámara de Diputados a presidente de Liga Mx por violencia en Querétaro

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados citará a una reunión de trabajo a Mike Arriola, presidente la Liga Mx por los hechos de violencia en el partido Gallos Blancos contra Atlas de Guadalajara, en el estadio La Corregidora, de Querétaro.

El diputado Jorge Álvarez Maynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en Diputados, envió una carta a Rubén Moreira, presidente de la Jucopo para dicha propuesta.

La Liga Mx, como asociación civil (AC), no es sujeto obligado para comparecencias.

"Por medio de la presente me permito enviarle a Usted un cordial saludo, al tiempo que le solicito, en su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política, convocar a una reunión de trabajo con el C. Mikel Arriola Peñalosa, presidente de la Liga Mexicana de Fútbol Profesional.

"Lo anterior, a efecto de que dé cuenta de los lamentables hechos de violencia ocurridos el pasado 05 de marzo de 2022 en el Estadio "La Corregidora" en el Estado de Querétaro; dar a conocer las medidas que se tomarán de manera urgente por los acontecimientos antes mencionados; las acciones que se establecerán para garantizar la seguridad e integridad de las personas asistentes a los eventos deportivos masivos o con multas de espectáculo; así como el esclarecimiento puntual de los hechos acontecidos en el interior del recinto deportivo, escribió.

La batalla campal entre hinchas del Querétaro y Atlas en el futbol mexicano, que dejó 26 heridos y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo el sábado, puso el dedo en la llaga en una herida que se ha vuelto constante en los estadios de América Latina.

En vez de cánticos, goles y celebraciones, la fiesta del futbol se ha visto empañada por la violencia. Las agresiones no parecen cesar dentro y en los alrededores de los estadios del continente.

El pasado sábado, en imágenes que se hicieron virales, el mundo del deporte vio horrorizado la invasión de la cancha por parte de los aficionados de los equipos Querétaro y Atlas, durante la novena jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

La pelea entre hinchas de ambos equipos, iniciada en las gradas, fue a parar al terreno de juego y usó que los futbolistas se refugiaron en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro.

El gobernador del estado, Mauricio Kuri, señaló que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres.

"Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se haga política", dijo el mandatario estatal.

La Fiscalía General del estado de Querétaro aseguró que no ha registrado muertes tras la riña y disturbios ocurridos el sábado.

INICIATIVAS PARA ACABAR CON VANDALISMO EN EVENTOS DEPORTIVOS

Desde 2007 a la fecha, ha habido otros enfrentamientos entre los simpatizantes de equipos, así como en otras plazas del futbol mexicano, situación que ha provocado la mayoría de las veces, una reacción mediática del Congreso de la Unión para presentar una decena de iniciativas, exhortos y puntos de acuerdo con miras a soportar las sanciones en contra del vandalismo en eventos deportivos.

Por eso en 2009, el diputado José Luis Aguilera Rico, del partido Convergencia, presentó una propuesta de ley secundaria para adicionar el Código Penal Federal para incrementar las sanciones por vandalismo en los eventos deportivos con prisión de uno a cuatro años, además de penas pecuniarias contra quienes estuvieran dentro de un estadio o en calles cercanas.

Además, los inculpados tendrían prohibido el acceso a recintos deportivos de seis meses a cuatro años, sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Desde 2007 a la fecha, solamente ha sido aprobada la iniciativa que presentó el 15 de octubre de 2013 el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, sin embargo, este proceso legislativo se prolongó durante siete meses hasta su publicación el 9 mayo de 2014.

Estas modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte establecieron sanciones de seis meses a cuatro años de prisión a los aficionados o asistentes que lancen objetos contundentes; ingresen sin autorización a los terrenos de juego y agredan a las personas o causen daños materiales; así como a quien participe activamente en riñas, con 10 a 60 días de multa, principalmente.

Además de castigar a quien incite o genere violencia; introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida, que deberán ser sancionados con un año seis meses a cuatro años seis meses de prisión y de 20 a 90 días de multa. El resto de las propuestas se quedó en la "congeladora".

OTRAS INICIATIVAS

- El 25 de febrero de 2021, el diputado del Partido Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras, impulsó la aprobación en la comisión del Deporte, la cual presidía, de una iniciativa que consideraba la creación de la Comisión especial contra la brutalidad en el deporte.

- En abril de 2014, el entonces senador del PVEM, Carlos Alberto Puente presentó una iniciativa que planteaba crear un "padrón de aficionados violentos".

- El diputado del PRI, Daniel Torres Cantú determinó dos iniciativas para incrementar las multas aplicables de 100 a 200 días de multa a los espectadores que cometan el delito de violencia en eventos deportivos.

- En 2017, se desechó la propuesta de la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez (MC) para prohibir el ingreso con bebidas alcohólicas a eventos deportivos.

- En la pasada legislatura, el diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, planteó adicionar el artículo 164 Bis del Código Penal Federal para tipificar y sancionar actos de porrismo.

- En tanto que la iniciativa de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz de la extinta bancada del Partido Encuentro Social proponía un plan de evacuación en inmuebles deportivos con protocolos de seguridad.