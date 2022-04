Citan Diputados a analizar reforma eléctrica el lunes 11 en comisiones

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía citaron para el próximo lunes 11 de abril a las 11:00 horas para reanudar la revisión de la iniciativa de reforma energética.

MANTIENE CORTE LEY ELÉCTRICA DE AMLO, DIPUTADOS ALISTAN SESIÓN DE SEMANA SANTA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por mayoría de votos la Ley de Industria Eléctrica (LIE), sin que se declarara constitucional. El tema fue analizado artículo por artículo, en su mayoría estos fueron aprobados por más de 6 votos de un total de 11. En los artículos invalidados los ministros que votaron en contra presentarán votos concurrentes.

En su participación el Ministro Arturo Zaldívar afirmó que la Constitución no impone un modelo económico por encima de otro. "Nuestra labor es interpretar la Constitución con fidelidad y decidir si la medida impugnada vulnera sus postulados".

Y destacó que la Constitución no se refiere a contratos legados, subastas ni órdenes de despacho, términos frecuentes en la LIE. Por lo que destacó que los ministros solamente deben interpretar este sentido para determinar si la política que adoptó el legislador está dentro del marco que la constitucional. Y reiteró que el poder judicial no puede pronunciarse sobre políticas públicas.

El pleno de la Suprema Corte realiza la segunda sesión para analizar la constitucionalidad o no, de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que modifica leyes secundarias de ese sector.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya avalada por el Congreso en marzo de 2021, fue impugnada por la Comisión Federal de Competencia Económica. Hasta el momento el ministro Jorge Pardo afirmó estar de acuerdo de manera parcial con la propuesta de la ministra Loretta Ortiz.

Con diferentes argumentos planteó que en esencia la LIE sí afecta la libre competencia del sector y no garantiza que los precios de la tarifa eléctrica para el consumidor serán más baratos. Y aseguró que son contrarias al artículo 25, 27 y 28 constitucional.

"Considero que se priva a los consumidores de acceder a energías más limpias y baratas... Se reduce la capacidad de competir en el mercado sin importar si la producción de esta es más eficiente o contaminante", dijo.

Por su parte la ministra Norma Piña aseguró que no corresponde a la Corte determinar la planeación ni el control del sistema eléctrico nacional, así como establecer cuál es el mejor sistema para el país. Y destacó que la responsabilidad de la Corte es solo vigilar que la norma respete la Constitución.

También respaldó al ministro Pardo en el sentido de que se viola la libre competencia en el sector.

Piña destacó que la protección del medio ambiente no puede ser independiente ni fragmentada de las decisiones sobre el desarrollo nacional y la economía.

Y agregó que tras su revisión, la LIE da prioridad al despacho de energías que utilizan energías fósiles y que la prioridad de redes son las centrales legadas que son propiedad del Estado, y que no necesariamente son una planta hidroeléctrica sino una central hidroeléctrica que produce energía con uso total o parcial de combustibles fósiles.

Precisó que lo anterior afecta el mercado y se reduce la generación de energías limpias.

El ministro Luis María Aguilar coincidió que la LIE sí afecta la libre competencia como lo marca la Constitución. Coincidió en que se afecta el derecho humano a un ambiente limpio y la generación de energías limpias. "Votaré en contra del proyecto" dijo.

Y agregó que no hay una justificación objetiva que explique que las centrales eléctricas legadas puedan usar las redes de transmisión de manera prioritaria por encima del resto.

La ministra Margarita Ríos Farjat aseguró que tampoco coincide con el proyecto de la ministra Ortiz.

"No podría pronunciarme en que la subastas son la mejor opción y que tampoco no lo son, porque la Constitución no lo prevé así. Son mecanismos con luces y sombras que ya lo aplicaron en otros países", dijo.

Adelantó que su voto será parcialmente a favor y que emitirá un voto concurrente pues, en general, consideró que se necesitan datos duros para evaluar o no, la competencia. Agregó que los órganos reguladores deben ser los responsables de revisar los parámetros técnicos económicos y medioambientales sobre el tema eléctrico.

En su exposición, la ministra Yasmín Esquivel adelantó que respaldará el proyecto de la ministra Ortiz. Afirmó que no dar prioridad a la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad y mandarla al último lugar, significa un trato discriminatorio y expuso que este órgano genera energías limpias. Y agregó que la Constitución no hace referencia al orden de despacho.

Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán coincidió en que sí se afecta la libre competencia del sector y que la hay una barrera a la libre competencia que marca la Constitución.

"La intención de la Reforma de 2013 no fue dar preferencia a una empresa por sus objetivos públicos sino a crear un escenario en el que sea la mejor oferta en cuanto a eficiencia y precio la que rija la prioridad en el despacho".

Y adelantó que algunas partes de la ley deben declararse inválidas, pero otras no.

El ministro Alfredo Gutiérrez planteó que LIE no viola los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Pero afirmó que sus argumentos son diferentes a los que planteó ministra Ortiz y sugirió que debe ser el Congreso quien legisle en diversos puntos porque la Constitución no legisla en materia de políticas públicas.

"El legislador debe reglamentar el mercado de energía eléctrica, por ello es un mercado regulado y no un mercado dejado la suerte del derecho privado", señaló.

La jefa de Gobierno resaltó que la resolución de la Corte favorece la soberanía:

"Celebro la resolución de la @SCJN que declara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica del presidente @lopezobrador_ para favorecer a la @CFEmx. La #ReformaEléctrica significa fortalecer nuestra soberanía y futuro como nación".

El líder de Morena, Mario Delgado, celebró:

"La @SCJN no cedió ante el interés que pone en riesgo la soberanía nacional. El fallo que hoy invalidó favorece al pueblo de México".

La @SCJN no cedió ante el interés que pone en riesgo la soberanía nacional. El fallo que hoy invalidó favorece al pueblo de México.



CONFIRMAN EN DIPUTADOS SESIÓN EN SEMANA SANTA

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados confirmó que la cámara baja sesionará en Semana Santa para impulsar la reforma eléctrica constitucional del presidente López Obrador.

En la reunión de la Jucopo, se aprobó la propuesta de ir a dos sesiones de Pleno el próximo martes 12 de abril, para discutir el dictamen constitucional en materia Eléctrica.

En la sesión del 12 de abril se publicará en la Gaceta Parlamentaria el dictamen oficial y ese mismo día iniciará su debate en el pleno.

Mientras tanto, los coordinadores parlamentarios de las fracciones PRI, PAN y PRD reafirmaron que votarán en contra de ésta y rechazaron los calificativos del mandatario en el sentido de que cualquier voto contra su propuesta significa ser traidor a la patria.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, aseguró que las 12 propuestas que presentaron el lunes en propuesta conjunta tiene más ventajas y para fortalecer la CFE. Y adelantó que no pueden sumar éstas a la reforma del presidente porque son totalmente diferentes.

"La forma en la cual está planteada la iniciativa del señor presidente de la República no permite que se incorpore la nuestra, es más, no permite que se discuta lo nuestro", dijo.

También rechazó que los legisladores de oposición se les califique de "traidores"; por el contrario, dijo, es nacionalista. "Me sé de memoria la vida de Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, de Mujica que yo soy de Coahuila, la tierra donde se hizo la Revolución. Pero ese no es el tema. El tema no es polarizar a la nación".

"¿Entonces la lealtad a la patria es la lealtad a lo que diga una persona? No es así" afirmó el coordinador panista Jorge Romero. "Perdón por el pecado de tener una propuesta distinta a la del presidente", agregó.

Aseguraron que su propuesta es la mejor para el país y que no permitirán que se les amedrente. Reiteraron que ninguno de los legisladores de estas bancadas votará a favor de la propuesta, como asegura Morena; y agregaron que su voto será "por convicción".

El coordinador perredista Luis Espinosa Cházaro rechazó que puedan avalar una reforma en la que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, determine cómo se debe regular el sector.

Morena convocó a conferencia de prensa en unas horas para anunciar qué adiciones hará al dictamen de reforma eléctrica, con base en la propuesta de Va por México.

MORENA INTEGRARÁ 9 DE 12 PROPUESTAS DE OPOSICIÓN

Más tarde, Morena anunció que acompañará 9 de las 12 propuestas de la contra reforma eléctrica de Va por México; y que enviarán una carta al titular del Ejecutivo para comunicarle al respecto. Sin embargo, aunque la coalición oficialista dijo que solo será una comunicación, diputados de oposición señalaron que eso significa que le pedirán permiso al presidente para incluir dichos puntos en el dictamen.

El lunes las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales citarán a sesión de trabajo para abordar el tema y el martes discutirán el tema en el pleno.

LOS PUNTOS QUE ACOMPAÑARÍA MORENA

Ignacio Mier refirió que solo las propuestas 6 y 7 y 10 se encuentran en proceso de revisión por razones técnicas.

El punto 6 se refiere a dar autonomía a la Comisión Reguladora de Energía; el 7, la rectoría del sector eléctrico por el Estado; y el 10 señala perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica.

El resto, dijo, hay plena coincidencia. El coordinador Ignacio Mier detalló que ya fue incluido en el dictamen elevar la energía como un derecho humano y que lo extenderán al artículo 4 constitucional.

Precisó que la baja de tarifas eléctricas se extenderá al bombeo agrícola y pago por alumbrado público para que 2 mil 046 ayuntamientos se vean beneficiados "porque los recibos son impagables". Y enlistó que los gobiernos municipales adeudan 13 mil millones de pesos en ese rubro.

"Destaca el municipio de Gómez Palacio con más de 800 millones de pesos y Acapulco con más de 750 millones"; y justificó que por esa razón sus autoridades no pueden garantizar avances en materia de seguridad.

Finalmente, la bancada oficialista celebró su versión del fallo de la Corte sobre la LIE y afirmó que el Poder Judicial la declaró constitucional.

