Cita INE a partidos que acusan a AMLO de promoverse con cartas covid

Tres partidos políticos recibieron hoy citatorios de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, a fin de que el jueves se presenten a la audiencia de pruebas para dar seguimiento al caso que resolverá si hay o no, promoción del presidente López Obrador en las cartas que ha enviado el IMSS a beneficiarios para acceder a créditos económicos como medida de apoyo a la emergencia sanitaria por covid.

Los citatorios refieren que el largo número de expediente (Exp. UT SCG/PE/PAN CG/4/2020, UTISCG/PE/PRD/CG/5/2020 Y UT/SCG/PE/PRD/CG/6/2020 ACUMULADOS Oficio No. INE-UT/1411/2020) será tratado a las once horas. "Por instrucciones del Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral", señala el citatorio, "me permito hacer de su conocimiento el contenido del proveído de esta fecha por el cual, en términos de los puntos de acuerdo QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO se hace de su conocimiento que DEBE COMPARECER, personalmente o por escrito, a la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el punto SEXTO del proveído en cita".

El 30 de abril el Instituto Nacional Electoral consideró, tras sesión virtual, que sí hubo promoción personalizada del Presidente de la República a través de los dos créditos que el gobierno federal anunció como estímulo económico frente a la pandemia por Covid, avalando los argumentos de partidos de oposición "uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada... dado que en el primero de los créditos, anunciado por el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, se incluye indebidamente el nombre del Presidente de la República en las cartas que se hacen llegar a personas que pudieran resultar beneficiarios del mismo", como expuso el PAN.

Ese día el INE resolvió como medida cautelar, frenar dicha promoción en tanto se tome una resolución definitiva, por lo que la audiencia de este jueves podría ser determinante para aportar información al respecto antes de llegar a una resolución definitiva.