Cierran periodo de pruebas en caso Ley Bonilla; falta resolución

Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia decretó hoy el cierre de instrucción del proceso contra la extensión de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Fue el Ministro Fernando Franco quien dio por terminado el trámite de las siete acciones de inconstitucionalidad que buscan invalidar esta reforma, por lo que ahora procederá a elaborar el proyecto de sentencia que presentará al Pleno de la Corte.

Sin embargo, estará a revisión la reforma del 23 de julio de 2019 a un artículo transitorio de la Constitución de Baja California, por la cual se extendió de dos a cinco años el periodo de Bonilla, quien para entonces ya era Gobernador electo.

Pues la resolución pronta del litigio es relevante, porque de ser anulada la reforma, tendría que haber elecciones para gobernador de Baja California en junio de 2021.

El día de ayer, La Silla Rota publicó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió a que la SCJN resolviera a la brevedad la llamada Ley Bonilla con la que pretende el gobernador Jaime Bonilla, extender su mandato tres años más.

“Ojalá, ojalá tengamos una respuesta de la Corte y una resolución a la brevedad, sí”, enfatizó Sánchez Cordero en entrevista con LSR.

“Yo siempre dije que era un tema de legalidad, porque era legal, al ser aprobado por un Congreso con las facultades que tenía. Entonces es legal. Pero lo que estaba en entredicho es su constitucionalidad, que son dos planos distintos, uno es legalidad y otro es constitucionalidad. Y dentro de la constitucionalidad yo opinaba que, si había legitimación para acudir a la Corte, en mi opinión muy personal como ministra, yo creía que no era constitucional”, esgrimió.

Y no es constitucional, explicó, porque “si tú votaste por una persona con una certeza jurídica determinada, entonces ahí tienes un tema de constitucionalidad. Legalidad no, porque legalidad es que fue aprobado y emitido por un Congreso facultado para hacerlo (…) para mi violenta el principio de certeza, lo dije y lo he dicho en todos los tonos”.

