Cierra Congreso periodo con debate por reforma electoral; parálisis, el riesgo

El primer año de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados se caracterizó por la urgencia de Morena para agilizar dictámenes de su interés por mayoría simple, pero sin poder concretar reformas constitucionales por la falta de votos de la oposición. Así, el debate parlamentario se concentró en tres grandes temas políticos: Presupuesto 2022, Ley de Revocación de Mandato y la Reforma Eléctrica presidencial con modificaciones a la Ley Minera para nacionalizar el Litio. A la par, la coalición de diputados Va por México interpuso cuatro acciones de inconstitucionalidad.

SIN MAYORÍA CALIFICADA PARA REFORMA ELECTORAL

El pasado jueves 28 de abril, el gobierno federal presentó su iniciativa de reforma político-electoral entre lo que destaca reemplazar al autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminar a legisladores de representación proporcional, entre otras medidas.

La propuesta de López Obrador, que modificaría 18 artículos de la Constitución, de los cuales siete son transitorios, que buscan hacer "más barata la democracia" y crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y federalizaría las elecciones para desaparecer los órganos electorales autónomos, conocidos como OPLES, de los 32 estados.

La iniciativa pretende eliminar los legisladores de representación proporcional o plurinominales, por lo que la Cámara de Diputados pasaría de tener 500 a 300, mientras que el Senado transitaría de 128 a solo 96.

Sin embargo, la coalición Va por México en la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral y descartó la posibilidad de respaldar la realización de un periodo extraordinario para analizar este tema.

Jorge Romero, del PAN, dijo que meterse contra los árbitros electorales "porque traen un pique personal es algo que jamás vamos a apoyar" y dejó en claro "nosotros vamos a defender la representación proporcional a muerte".

El priista Rubén Moreira expuso que la iniciativa que está circulando "habrá que checarla bien" pero lo que escuchamos en la mañanera no hay condiciones para que se discuta en un periodo extraordinario, pero "si al final de todo insisten en sus propuestas, pues van a tener el mismo resultado, que es producto de que no se buscan los consensos, los acuerdos".

Morena y sus aliados no lograron la mayoría calificada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que no podrían convocar a un periodo extraordinario sin el apoyo de los partidos de oposición, lo anterior pese a quitarle dos lugares a la oposición.

El no lograr el periodo extraordinario de sesiones impide meter a discusión la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que se presentó este jueves.

La Comisión Permanente entrará en funciones constitucionalmente el 1 de mayo con 19 diputados federales y 18 senadores, y aunque Morena en Diputados le quitó su lugar a Movimiento Ciudadano para darle otro espacio al Partido del Trabajo y en el Senado le quitó su espacio al PRD para entregarlo al llamado Grupo Plural, en total tendrán 24 votos; es decir, uno debajo de los 25 que necesita para contar con la mayoría calificada.

LO QUE APROBARON

Los legisladores aprobaron dictámenes de perfil social como la Ley de Movilidad, modifi caciones a la Ley de los Derechos de Personas de Adultas Mayores, Niños y Adolescentes, a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la abrogación de la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.

Mientras que, en materia de equidad y género, aprobaron modificaciones legales para sancionar feminicidios, aumentar sanciones al matrimonio forzado contra los menores, eliminar la asignación automática de la guarda y custodia de niños menores de 7 años a sus madres y modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia.

Hubo también cuatro dictámenes generales para agregar con letras de oro en el muro del Congreso los nombres Bicentenario de la Armada de México, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, Gilberto Bosques Saldívar y la frase "La transición a la democracia en México". También destacó la declaración del año 2022 como el de Ricardo Flores Magón.













EL BALANCE INDIVIDUAL

El panista Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva, describió este trabajo legislativo como uno de claroscuros. "Siendo la mayoría Morena y sus aliados, hemos podido avanzar muy poco en los temas que nos interesan", dijo. Pero resaltó que confían en avanzar desde las cuatro acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Corte.

"Tuvimos razón en la acción de inconstitucionalidad contra la Revocación de Mandato; así lo confirmó la Corte, que los partidos no deben intervenir en el proceso por ser un ejercicio ciudadano. La pregunta que impugnamos a tuvo una amplia mayoría, fueron 7 de 11 ministros, aunque no reunió los 8 votos para declarar inconstitucionalidad".

El exsecretario de Gobernación agregó que otra acción fue para anular algunas partes de la Ley Orgánica de la Armada para evitar que desempeñe funciones de seguridad; otro para anular y declarar la inconstitucionalidad del decreto interpretativo de propaganda electoral en materia de revocación de mandato y elecciones que permitiría que servidores públicos participen. Y una más con relación al Presupuesto 2022 por violar el principio de progresividad en materia de derechos humanos en cuanto a recortes presupuestales.

"El presupuesto no está pensado en materia de población sino de los intereses de Morena", resumió.

Y adelantó que aunque Morena podría aprobar el presupuesto 2023 con mayoría simple, esperan que la Corte resuelva al respecto y que ello pueda incidir en la elaboración del presupuesto con otra visión que no sea solo la de la 4T.

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, destacó que en términos numéricos la productividad de este primer año fue mayor en comparación al primer año de la 64 legislatura. Citó que se discutieron poco más de 110 dictámenes mientras que en el mismo periodo -2018 y 2019- fueron poco menos de 100. Y destacó que se reformaron más de 123 leyes, se generaron seis nuevas y se habilitaron ocho decretos.

"Tenemos que resaltar la creación de nuevas leyes que se han aprobado con la participación de todos los grupos parlamentarios, estamos tratando de evitar que haya rezagos", dijo y reconoció que el mayor avance fue en temas de equidad y género; y justicia.

Pero en lo político, contextualizó que sí se dedicó la mayor parte del tiempo a la reforma eléctrica.

"Para nosotros es una reforma de gran envergadura y lamentablemente no trascendió porque pudieron más otros intereses. Ahí es donde traemos un debate político", sentenció.

La perredista Edna Díaz señaló que en materia social el balance es positivo "porque ha sido en apego a la agenda del partido de izquierda". Enlistó la Ley Ingrid que sanciona a funcionarios públicos que divulguen fotografías, audios y videos sobre investigaciones penales; la inclusión de pueblos afroamericanos en materia de cambio climático, internet tasa cero, o el registro nacional para albergues de animales en situación de calle. Y adelantó que, en los próximos meses, impulsarán que se dictamine la protección a periodistas, defensores medioambientales y de derechos humanos.

"En lo político hemos pedido también reglas de operación a programas sociales de gobierno que han presentado muchas irregularidades, pero no hemos obtenido respuesta. Y consideró que continuarán impulsando legislación para investigar irregularidades en albergues infantiles y fortalecer derechos humanos en población migrante.





La perredista señaló que otra faceta de Morena es frenar desde las comisiones asignaciones presupuestales a nuevos proyectos. "Rechazan todo lo que implique adiciones en materia presupuestal, que no se toque el dinero que ellos quieren para otras propuestas o iniciativas. Por eso no hemos podido crear ninguna bolsa de apoyo para artesanos u otros sectores de la población, porque es letra muerta si carece de presupuesto".

TENSIÓN POLÍTICA "IN CRESCENDO"

La perredista Edna Díaz destacó que al inicio del primer año legislativo las fuerzas políticas practicaron más el diálogo; pero que a partir de que la coalición Va por México rechazó aprobar la reforma eléctrica presidencial, la tensión política aumentó.

Al respecto, la morenista Aleida Alavez adelantó que el tema no es menor y que por esta razón el debate político está muy álgido entre ambas coaliciones "porque se evidenciaron dos posturas de país, ya no es tan fácil confiar en que ellos respalden temas por un interés legítimo. Tendremos que tener cuidado en lo que presentan; ya no será tan fácil presentar agendas comunes, pero no estamos cerrando el entendimiento".

Díaz contrastó "al inicio de la legislatura había más acuerdos y cordialidad; el ambiente de hostilidad y discurso de odio para atacar y calificar de traidores va en aumento. En este momento hay una tendencia al capricho cuando no pueden sacar reformas sin su mayoría. No sería lo más óptimo seguir así, pero esa es la tendencia que Morena viene marcando. Pues sólo buscan ganar y demostrar que ellos son los que deciden sin importar lo que sea más viable. Si se mantienen en ese rol, solo para aprobar reformas secundarias con su mayoría autoritaria".

LOS REZAGOS Y LA "EFEMERIDITIS"

En octubre de 2021 el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, y su homólogo en el Senado, Ricardo Monreal, expusieron rezagos legislativos.

Por ejemplo, hay 145 minutas que recibió la Cámara baja y otras 350 que llegaron al Senado; ambos exhortaron a las comisiones legislativas de sus respectivas Cámaras para acelerar trabajos y desahogar pendientes. Sin embargo, no avanzaron.

Aunado a este rezago, cabe mencionar que algunos grupos parlamentarios han señalado que las sesiones en San Lázaro abusan de la inclusión de efemérides (dos o tres por sesión) que abarcan un promedio de 30 minutos en cada una, es decir, cinco minutos para un discurso por grupo parlamentario. Estas van desde natalicios, conmemoración de diversas fechas históricas y aniversarios que consumen entre 1 y 2 horas de las sesiones en pleno.





