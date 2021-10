Científicos piden a diputados alza de 10 mil mdp en presupuesto 2022

La comunidad científica exhortó a los legisladores a incrementar el presupuesto para Ciencia y Tecnología en al menos 10 mil millones de pesos para 2022, al señalar que el estancamiento en la asignación de recursos pone en peligro la operación de programas.

Miembros de la Red Prociencia MX participaron en una mesa de diálogo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en la que externaron su preocupación por la asignación presupuestal que se hizo para el ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el próximo año, esto con motivo de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Para el próximo año se prevé que se destine al ramo 38 un total de 29 mil 564 millones 150 mil 670 pesos, un aumento de 2 mil 991 millones en comparación con este año.

Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM resaltó que ya no se está invirtiendo en desarrollo científico y tecnológico para incrementar productividad en la industria, en fortalecer las capacidades de CTI en los estados ni en infraestructura, entre otros rubros fundamentales.

"Hacemos un llamado desde ProCienciaMX para incrementar el presupuesto para el Ramo 38 en al menos 10 mil millones de pesos, asimismo, recomendamos etiquetar desde el PEF ese presupuesto para fortalecimiento de la investigación básica, desarrollo de tecnología, incentivos a la innovación, infraestructura y apoyos a sociedades científicas", indicó Valderrama.

La Red Prociencia MX informó también a la comisión que la mitad del presupuesto asignado en el Anexo 12 para el cumplimiento del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación es reetiquetado en la dependencias del gobierno federal para otras funciones por lo que se dificulta su análisis. Esta irregularidad afectó el seguimiento de alrededor de 50 mil millones de pesos en 2021.

Miguel Rubio Godoy, del Instituto de Ecología (INECOL), afirmó que se necesita un presupuesto mínimo que les permita vivir y no sólo sobrevivir. "Como institución pública aspiramos a tener la suficiencia presupuestal para garantizar la operación cotidiana, el mantenimiento de la infraestructura y de los equipos necesarios. Legisladoras y legisladores, eso es lo que deben considerar al asignar el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación".

Por su parte, Eric Rosas Solís, director ejecutivo para Ciencia Brillante A.C., dijo que el estancamiento en la asignación presupuestal pone en riesgo la operación de programas. Destacó que el Conacyt ha tenido una caída drástica en los últimos tres años debido a que los 108 proyectos financiados en 2021 representan una disminución de 96% en comparación con años anteriores. "Es falso que México no invierta en ciencia, tecnología e innovación por ser pobre, México es pobre porque no invierte en estos temas", concluyó.

Asimismo, Martha Espinosa Cantellano del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico (Cinvestav) consideró que está en las manos de los legisladores revertir las tendencias negativas y construir una nueva realidad porque sin ciencia no hay desarrollo. "Tenemos que analizar en dónde estamos para dirigir los esfuerzos hacia donde queremos ir. Necesitamos aumentar la inversión en investigación porque México no podrá desarrollarse en forma sostenible sin inversión, por otro lado se necesitan alternativas para asegurar apoyos multianuales porque la ciencia no conoce de años fiscales ni de cambios de sexenio", resaltó.