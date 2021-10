Científicos perseguidos por Gertz, sin acceso a carpetas de investigación, acusa

Aunque ya pasó una semana, la Fiscalía General de la República todavía no ha entregado la carpeta de investigación a Gabriela Dutrénit Bielous ni a José de Jesús Franco López, excoordinadores generales del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quienes forman parte de los 31 científicos que son indagados por presunta delincuencia organizada señalaron que esta demora afecta el proceso para que puedan defenderse, pues necesitan conocer las acusaciones a detalle.

En entrevista con La Silla Rota, Dutrénit Bielous recordó que ella asistió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el miércoles pasado y que las autoridades le indicaron que les harían llegar la carpeta en forma digital "en unos pocos días" y que ante su insistencia le dijeron que en una semana a más tardar.

"Lo cierto es que no, o sea hoy ya es una semana y no lo entregaron, yo espero que esta semana se cumpla y nos entreguen la carpeta de investigación en forma digital como lo prometieron, pero bueno, no tenemos noticias tampoco nos han dado ninguna información esta semana", detalló.

Al ser cuestionada sobre si esta situación tiene atados de manos a los 31 científicos, Dutrénit Bielous respondió: "Sí, exacto, porque uno quiere ver la carpeta para ver todas las cosas y planear la defensa".

Señaló que no cree que la fiscalía esté tratando de esconder la información, pues ya les permitió verla la semana pasada, aunque consideró que es raro que todavía no se las envíen.

Franco López declaró también a este medio que no les han dado información al respecto y esto genera preocupación.

"Porque digamos que lo único que hemos podido nacer es ver la carpeta parcialmente, esto medio te da una idea, pero para hacer una defensa adecuada tenemos que tener todos los detalles", dijo.

El especialista destacó que no se están respetando sus derechos elementales, ya que deben tener acceso a la información para realizar la defensa adecuada en el caso de que efectivamente haya cargos que deban declararse.

"No es factible que la justicia en México se pueda realizar con base en supuestos y en la ignorancia", destacó Franco López, quien añadió que es importante conocer con precisión el contenido de la carpeta.

"Igual y nos sorprendemos y no haya que defender nada porque no hay nada, pero bueno, eso lo sabremos cuando tengamos la carpeta", enfatizó.