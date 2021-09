Científicos perseguidos han ganado en juzgados recursos a Álvarez-Buylla

Científicos, académicos e investigadores perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR) han echado abajo, con decisiones de jueces y ministros, los intentos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para evitar, desde el 22 de agosto de 2019, que se les asignen 756 mil 589 pesos, en un litigio que aún se dirime en tribunales.

Las notificaciones hechas a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también incluyen distintos llamados a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt para que informe de la suspensión definitiva, otorgada desde el 2 de octubre de 2019, a favor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para que les sigan dando los recursos que tienen etiquetados por ley.

Entre ellas, también se encuentra una petición hecha el 28 de febrero de 2020 por el juzgado del Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, para que el Ministerio Público determine si Álvarez-Buylla incurrió en omisiones al no acatar una suspensión para que le dieran los recursos al Foro.

"Se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que determine si las conductas de la autoridad responsable encuadran en el supuesto del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguense en autos los oficios de cuenta, signados por la Directora de Estrategias y Procesos Jurídicos, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y en representación de la Directora General, Directora Adjunta de Desarrollo Científico, y de la Junta de Gobierno, todos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología".

La Silla Rota solicitó una postura al área de Comunicación Social de la Fiscalía General de la República, sobre la petición que realizó el juez; sin embargo, hasta el momento no hay respuesta.

A JUZGADOS

A pesar de los intentos del Conacyt y de la FGR, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha derrotado al Ministerio Público de la FGR, así como a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para que les sigan entregando 756 mil 589 pesos.

Incluso, el caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del amparo 76/2021. Al analizar la petición presentada por Gloria Soberón Chávez, integrante de la Mesa Directiva y asociada e investigadora del Conacyt, los ministros determinaron dar la razón al Foro para que le sigan otorgando el apoyo.

"A juicio de esta Segunda Sala el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable ha quedado sin materia, toda vez que la sentencia recurrida en la parte en la que se analizaban los conceptos de violación y se otorgaba el amparo a las quejosas ha quedado insubsistente, con motivo del sobreseimiento decretado en los considerandos anteriores.





En el fallo, la Segunda Sala de la SCJN determinó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico elabora opiniones y hace propuestas con base en las expresiones de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, por lo que no es el centro en el que se desarrolla el conocimiento científico, "en realidad este conocimiento se desarrolla desde otros centros públicos o privados y se puede expresar mediante el Foro, aunque no de manera exclusiva mediante éste".

"El Foro Consultivo Científico y Tecnológico no tiene incidencia en la esfera jurídica de la quejosa, al no afectar su participación en la creación científica, pues el Foro no es un ente en el que se produce el conocimiento científico, sino que se trata solamente de un canal para expresar dicho conocimiento.

El Conacyt ha buscado a través del oficio C0000/4063/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, evitar la entrega de los recursos. Los intentos de la institución que dirige María Elena Álvarez-Buylla, incluso llegaron a una denuncia ante la FGR el 10 de julio de 2020.

Según el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000770/2020 que abrió la fiscalía, existen suficientes elementos para suponer ilícitos en la agravante de autores materiales, coautores y por "querer y conocer" en contra de 31 científicos, académicos e investigadores.

"La Directora Adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología autorizó iniciar el proceso de evaluación para otorgar recursos al Foro, hasta por un monto de $756,589.00, únicamente para los rubros de eventos y seminarios, reuniones de trabajo, viáticos y auditoría, sin considerar recursos por conceptos de nómina, servicios personales, gastos de operación, entre otros, al tratarse de una persona moral de carácter privado, conforme al marco legal de que se ha dado noticia resulta ilegal, dado que en forma alguna se advierte que dicho presupuesto garantice el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo".





Las investigaciones hechas por el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o alteración de Moneda (UEIORPIFAM), mencionan que hay elementos para acusar de peculado, lícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El expediente ha tratado de ser judicializado en dos ocasiones para que se gire orden de captura en contra de las personas mencionadas en el expediente, sin embargo, hasta el momento, la petición ha sido rechazada por un juez.