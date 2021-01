Científicos irían a instancias internacionales por fideicomisos

El abogado Marco Antonio Muñoz, responsable del amparo que tramitaron cinco científicos del Instituto Nacional de Ecología en Veracruz tras la eliminación de los fideicomisos de ciencia que respaldaban su investigación, afirmó en entrevista con La Silla Rota que en caso de que el poder judicial rechace este amparo por considerar que no es de interés, acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancias internacionales en Europa e incluso de ONU.

"En este momento no hemos aun recibido respuesta de los juzgados estatales, bajo el contexto de la pandemia son más lentos los procesos porque están laborando con la tercera parte del personal. La eliminación de estos fideicomisos en octubre afectó a estos cinco investigadores del Inecol que se apoyan con esos recursos económicos, no en cuanto a sueldos, sino a su trabajo en materia de investigación", explicó.

La Silla Rota informó el 10 de diciembre que estos cinco científicos (entre quienes se encuentra Juan Martínez quien es parte del Inecol y Conacyt), se ampararon (624/2020) tras afirmar que fue vulnerado su derecho humano a la ciencia. Inicialmente éste fue rechazado en los juzgados de distrito de Xalapa, Veracruz con el argumento de que "no era un tema laboral"; sin embargo la estrategia jurídica se enfocó en plantear que la Constitución les reconoce a los afectados derechos difusos como el derecho a un medioambiente sano y el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia.

Muñoz reiteró que con la eliminación de los fideicomisos el gobierno federal "no está dañando a estos cinco científicos sino al país y el desarrollo de la ciencia, porque no podrá haber desarrollo de investigación de impacto para México y la humanidad. Estamos esperando que el segundo tribunal colegiado responda hasta finales de febrero", adelantó.

Los escenarios son dos: "El positivo es que den entrada y reconozcan el interés legítimo de estos científicos que argumentaron la inconstitucionalidad de la eliminación de estos recursos económicos de apoyo a la ciencia. El escenario negativo es que la autoridad diga que no procede el amparo porque ellos no tienen ningún interés, pero, reitero, ellos y cualquiera tienen derecho a gozar de los frutos de la ciencia que si bien no es igual a un derecho laboral, sí genera un resultado. Y tenemos también el derecho humano a la ciencia", insistió.

El litigante remató "el Inecol está participando en investigaciones de impacto ambiental del Tren Maya, del Tren Transístmico, de varios proyectos de reservas ecológicas a nivel nacional en diferentes partes del país, de animales en vías de extinción y plantas. Los investigadores necesitan estos recursos para poder desarrollar esta investigación".

Hasta el momento, dijo, no se tienen noticias de la Secretaría de Hacienda respecto a la afirmación que la dependencia hizo en el último trimestre del 2020 cuando aseguró que los recursos financieros estaban asegurados y serían entregados a los científicos, pese a la eliminación de los 109 fideicomisos.



