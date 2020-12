Científicos alertan golpe con nueva Ley de Ciencia

La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que se cocina en la Cámara de Diputados es otro golpe a la comunidad científica, alertaron la doctora María de la Luz Jimena de Teresa, integrante de la junta de gobierno de la UNAM; y el doctor Rafael Loyola, exdirector del CIESAS e investigador de la UNAM.

Durante su participación en la mesa de análisis de El Heraldo de México y La Silla Rota, los científicos vieron una ideologización de la ciencia en el país, cerrándole las puertas al debate y cargando responsabilidades que no son de su competencia.

Rafael Loyola aseguró que esta ley busca acabar con la federalización de la ciencia y centralizarla, concentrar el poder en la dirección general del Conacyt y matar todos los organismos de participación y consulta. "La comunidad científica está muy preocupada, están achicando al Conacyt", lamentó.

Para María de la Luz Jimena de Teresa, es una ley política y no para la ciencia, donde se busca legislar los temas prioritarios de investigación -que solo interesan el gobierno actual- y no un plan transexenal.

"La investigación científica no se realiza de esa manera, puede que salgan convocatorias con una línea particular de investigación, pero no puede ser que eso aparezca en la ley", advirtió De Teresa.

Ambos científicos compararon el proyecto científico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Carlos Salinas de Gortari, con el de la Unión Soviética e incluso con el de la Alemania Nazi, donde se buscaba imponer los temas de la ciencia. "Se trata de una ciencia de Estado al mejor estilo del régimen Soviético y en la Alemania de los años 40", dijo Loyola.

De Teresa aseguró que no se está tomando en cuenta a los actores que hacen ciencia en el país. "Quieren hacer una ley de ciencia ideologizada, vertical, que no tome en cuenta a los actores científicos, algo muy grave [...] ¿Qué puede salir de eso? un Frankenstein".

Rafael Loyola coincidió con De Teresa en cómo se está ignorando a la comunidad científica en la 4T: "En los últimos 30 años siempre hubo una participación de la comunidad científica para la formulación de las distintas legislaciones, había debates intensos y duros, espacios de reflexión, discusión y debate [...] pero en la administración actual eso no existe".

Morena, explicó el investigador de la UNAM, llegó con la idea de hacer la revolución y cuando se hace la revolución no se consulta, se impone.

Loyola también advirtió que Morena busca que la ciencia resuelva los problemas de desigualdad y pobreza del gobierno en turno, sin embargo, dijo, no son responsabilidad de la ciencia, puede ayudar, pero es trabajo las instancia gubernamentales.

"Hay un retroceso en materia, la desaparición de los fideicomisos de ciencia a los que nunca se les demostró que había corrupción, eso fue un golpe para las investigaciones que se estaban llevando a cabo", lamentó De Teresa. "Tirar al niño con el agua sucia, bajo el argumento de que todo lo que se hizo antes fue pésimo", añadió Loyola.

Rafael Loyola aseguró que mientras países africanos están apostando destinar el 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la ciencia, en México el próximo año será del 0.29% del PIB.

"Confió en los estados, donde ha habido más racionalidad, haya alguna respuesta interesante [...] estamos en el peor presagio para el futuro de la ciencia, la tecnología y el desarrollo tecnológico en el país", sentenció Loyola.

María de la Luz Jimena de Teresa se dijo triste y preocupada por los más jóvenes, aquellos que tiene muchas ganas de hacer un doctorado, de estudiar, de investigar, de crecer y hacer crecer este país y que los espera un futuro oscuro.

"Quizá llegue el día que tengamos que cerrar Insurgente para que este gobierno se dé cuenta que lo que está haciendo no es lo adecuado", lamentó De Teresa.