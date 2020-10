Cienfuegos pide libertad bajo fianza por edad y pandemia; se la niegan

En una audiencia que no tardo más de 20 minutos, la juez Alexander F. MacKinnon determinó que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, continuará recluido en una prisión de Los Ángeles, hasta que se lleve a cabo su juicio en una corte de Brooklyn, Nueva York.

La defensa de Salvador Cienfuegos, solicitó que se le permitiera el pago de una fianza de 750 mil dólares para poder enfrenar el juicio fuera de prisión, argumentado el tema de la pandemia por la covid-19, así como su edad avanza.

Sin embargo, la petición le fue negada ya que representa un riesgo para que pueda evadir la justicia, además de que conoce a personas que lo pueden ayudar a fugarse y evitar los cargos en una corte de Nueva york.

Se determinó que Cienfuegos quede recluido y bajo custodia de los US Marshall, hasta que sea trasladado a la Corte de Nueva york, en la que es requerido para ser juzgado por cuatro cargos de conspiración internacional para la fabricación y distribución d heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana, así como lavado de dinero.

Cienfuegos Zepeda fue detenido el pasado 15 de octubre en el Aeropuerto de Los Ángeles, acusado de trabajar para la organización de los H-2.

Según el gobierno de Estados Unidos, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, ayudó a la organización criminal para el trasiego y lavado de dinero de la venta de narcóticos importados a Estados Unidos.

A UN PASO DE SER TRASLADADO A PRISIÓN DE NY

Se prevé que sea juzgado por Brian M. Cogan, quien ya sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán y actualmente lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

El general Cienfuegos fue capturado el pasado jueves por una petición de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ya que se le acusa de haber ayudado al cártel del H-2 a traficar drogas a la Unión Americana a cambio de sobornos.

La Fiscalía de Nueva York ha expresado temores de que miembros del "exgobierno corrupto" de México ayuden a escapar al militar.

De acuerdo a datos de Expansión Política, autoridades estadounidenses temen que exfuncionarios de alto nivel en México ayuden a escapar a Cienfuegos, según documentos de la Corte federal.

LA PROTECCIÓN DE CIENFUEGOS A LOS BELTRÁN LEYVA

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la detención y captura de líderes de cárteles y organizaciones criminales sólo tuvo cuatro aprehensiones del cártel de Los Beltrán Leyva, grupo para el que supuestamente trabajó el general Salvador Cienfuegos Zepeda a través del H-2, según el gobierno de Estados Unidos.

La Silla Rota publica este martes que los operativos del gobierno federal se enfocaron en la detención de integrantes de Los Zetas, del Poniente y del Pacifico, así como en El Golfo, Juárez, Jalisco Nueva Generación y Familia o Caballeros Templarios. Incluso hay capturas de Los Arellano Félix.

De acuerdo con documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la extinta Policía Federal y de la Secretaría de Marina (Semar), entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018 fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos 109 de los 122 objetivos que contemplaba el gabinete de Seguridad Nacional.

Entre las capturas o bajas del cártel de Los Beltrán Leyva se encuentran, Daniel Fernández Domínguez, "El Siete"; Wenceslao Carmona Álvarez, "El Huerco"; Héctor Beltrán Leyva, "El H" y Víctor Hugo Aguirre Garzón, El Gordo, del Cártel Independiente de Acapulco, célula de Los Beltrán Leyva.

Solo una de las detenciones contra Los Beltrán Leyva fue hecha por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dirigida en el sexenio pasado por Salvador Cienfuegos Zepeda, "El Padrino" o "Zepeda", quien según el gobierno de Estados Unidos favoreció a los H-2, herederos de la familia criminal.

SERÉ VOCERO EN CASO CIENFUEGOS: AMLO

El presidente López Obrador se declaró vocero único de México para opinar en el caso de la captura del general Salvador Cienfuegos.

"Este caso nos interesa tanto por su delicadeza, que yo quiero ser vocero (...) Aunque sea como tomarse un tafil, me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido y me como las eses", lanzó en conferencia mañanera.

Aclaró que no intervendrá en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos, como el de Cienfuegos, por lo que se tendrá que esperar a que se resuelva si el general sigue su proceso en la cárcel o en libertad.

Al ser EU un país soberano, "ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio", comentó.

Destacó que en México también espera este tipo de casos con testigos protegidos como lo es Emilio Lozoya o que esto pudiera presentarse en el caso Ayotzinapa. "Estamos a favor de que los que informen tengan una consideración", dijo.