"Ciencia bajo protesta": investigadores se movilizan ante incertidumbre laboral

"Desafortunadamente nuestro patrón nos ve como enemigos y enemigas, cuando en realidad somos grandes aliados, porque si algo nos interesa es el bienestar social que se puede realizar a través de la ciencia", lamentó Perla Fragoso, secretaria de Organización del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracatedras), que busca mejores condiciones laborales para los científicos que forman parte de este programa.

El Siintracatedras se manifestó este jueves frente a las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ubicadas en avenida Insurgentes, en protesta porque la dependencia que encabeza María Elena Álvarez-Buylla se negó a firmar el contrato colectivo de trabajo y no reconoció la huelga que habían emplazado para este 30 de septiembre.

Ante esta situación lanzaron la campaña "Ciencia bajo protesta", que impulsarán durante el mes de octubre para dar a conocer la problemática que enfrentan mientras siguen trabajando de manera habitual.

Fragoso explicó que el miércoles la Junta de Conciliación y Arbitraje decidió cerrar el expediente del sindicato, negando tanto el derecho a huelga como la negociación y firma del contrato colectivo de trabajo. "Esto nos preocupa mucho porque afianza la negativa de Conacyt de garantizar nuestra seguridad y certidumbre laboral", indicó.

Detalló que ahora seguirán luchando por la vía jurídica, a través de un amparo indirecto, ya que trataron de hacerlo de la forma en que se llevan a cabo los temas laborales, pero no obtuvieron la respuesta esperada. Destacó que no paran labores porque no quieren afectar a las instituciones ni a los proyectos en los que colaboran.

Fragoso manifestó que tenían otra expectativa de la respuesta que habría del Conacyt y lamentó que la directora general, María Elena Álvarez-Buylla nunca se haya sentado con ellos a escuchar sus demandas laborales.

#Video | Nos consterna que no se quiera invertir en mejores condiciones para el desarrollo de la ciencia, señalan miembros del @SCatedras en protesta frente al Conacyt. #yn ????????? pic.twitter.com/lpGvwAQ68D — La Silla Rota (@lasillarota) September 30, 2021

CONACYT NO QUIERE DIALOGAR, PERO MIENTE PARA DESLEGITIMAR EL MOVIMIENTO, DENUNCIAN

Mateo Mier y Terán Giménez Cacho, secretario general del Siintracatedras, dijo que "es lamentable que un Consejo de Ciencia denigre a sus trabajadores y no les quiera reconocer sus derechos laborales".

Denunció que también están siendo discriminados, porque ahora que ya están organizados en el sindicato, el Conacyt sacó una convocatoria para organizarlos de manera regional con una selección de representaciones que calificó de opaca y eliminó de las listas de posibles representantes a las 43 personas que fundaron el Siintracatedras.

Recordó que el problema en el programa viene desde el sexenio pasado, pero no se ha querido escuchar a los catedráticos, sólo se han hecho cambios maniqueos sin modificar temas estructurales.

Mier y Terán dijo que es preocupante es que se vea la ciencia como algo que lo puedes vulnerar y que no haya seriedad y compromiso del Consejo con los catedráticos, a esto se suma que a todos se les pide cumplir con los mismos requisitos en las evaluaciones, cuando cada uno tiene condiciones diferentes para hacer su labor.

#Video | Los integrantes de @SCtedras del @Conacyt_MX señalaron que a partir de hoy inicia la campaña #CienciaBajoProtesta debido a que el Conacyt y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desconocieron el emplazamiento a huelga del Siintracatedras. #yn ????????? pic.twitter.com/iEPXTtqQav — La Silla Rota (@lasillarota) September 30, 2021

Sobre la respuesta que ha dado el Conacyt a sus demandas, señalando que quieren un aumento salarial del 100%, cuando no es así, el secretario general del Siintracatedras expresó que estio es completamente falso y enfatizó que es "lamentable, no sólo Conacyt no quiere dialogar, sino que se ha dedicado a mentir y a deslegitimar la lucha sindical que tenemos. Es preocupante".

Mier y Terán aseguró que el movimiento es completamente apartidista y criticó que los tratan como si fueran un grupo de choque, cuando el Consejo debería integrarlos y ver el potencial que tienen para impulsar la ciencia en todo el país.

HAY MUCHA DESILUSIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN, ENFATIZA CATEDRÁTICA

Patricia Ángeles, quien es miembro del Programa de Cátedras, recordó que lo que ellos piden es que se establezca un contrato colectivo de trabajo; sin embargo, criticó que se les ha descalificado diciendo que buscan privilegios, cuando en realidad sólo buscan tener un empleo digno.

"Estamos en una administración que nos ha prometido justicia social, equidad, somos científicos haciendo ciencia para México y por México, para las sociedades, para las comunidades, para los pueblos y queremos que nuestros conocimientos abonen a generar una mejor sociedad para todas y para todos", expresó.

Aunque señaló que no buscan un aumento salarial en este momento, como lo dijo el Conacyt, sí es cierto que no se les ha incrementado el sueldo desde hace siete años, cuando surgió el programa.

Respecto al Conacyt, Ángeles, quien es tataranieta de Felipe Ángeles, manifestó que "sí hay mucha desilusión porque cuando comenzó esta administración, personalmente yo confié ciegamente, mi voto fue para la actual administración, yo creo que es el caso de muchos de nosotros que somos hijos de campesinos, de indígenas y ahí está la mayor desilusión, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el cargo recibió también un bastón de mando de los pueblos indígenas".

A Álvarez-Buylla le pide que abra un espacio al diálogo y a la negociación, que los escuche, que lea los documentos que el Siintracatedras ha preparado y que les dé una respuesta.

"Finalmente somos parte del Conacyt, somos un ensamble muy importante para el Conacyt, somos más de mil 250 jóvenes catedráticos que estamos contribuyendo al desarrollo tecnológico con el país", destacó.

