Choque Alianza Federalista-AMLO: esta es la historia

La Alianza Federalista nació como respuesta a diversos puntos en que los 10 gobernadores que la conforman están en desacuerdo con el gobierno federal que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer lunes, los 10 integrantes de la Alianza Federalista cerraron filas para hacer notar dos puntos a la Cuarta Transformación: defenderán el presupuesto para sus estados y están en contra de la extinción de 109 fideicomisos.

Con una transmisión virtual simultánea, empresarios, partidos políticos, diputados, organizaciones civiles y universidades demostraron su apoyo a los gobernadores de estos 10 estados. Exigen un trato más equitativo en la asignación de recursos y diálogo abierto y transparente.

En Nuevo León se rechazó un enfrentamiento con la Federación pero se pronunciaron en contra de la política centralista.

Reunidos Estado, municipios, Poder Legislativo, empresarios, partidos políticos y organizaciones civiles se mostraron aquí en contra de lo que califican de política centralista del gobierno federal.

Acusaron trato inequitativo de parte de la federación y exigieron mayores recursos económicos.

El pronunciamiento se realizó en Palacio de Gobierno del Estado como parte de la postura de los 10 gobernadores de la "Alianza Federalista" y que hicieron en forma simultánea.

RESPONDE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los dos problemas que representaría para la Alianza Federalista romper con el pacto federal: primero porque si tienen vocación democrática deberían preguntar a los habitantes de sus estados si quieren realizar esta acción y segundo porque es un proceso que requiere de una reforma constitucional que se debería aprobar en el Congreso y esto llevaría a controversias que le corresponderían al Poder Judicial.

Asimismo, resaltó que como estamos en temporada de elecciones, sus adversarios se están agrupando en su contra y de su movimiento, pues piensan que así van a tener votos. Dijo que eso es normal, es legítimo y que respeta esas posturas.

Agregó que le tiene respeto y confianza al pueblo, no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, la gente ya no se deja manipular aunque los medios de comunicación les den todo el tiempo a nuestros adversarios, ya la gente está muy consciente, ya está muy avispada.

Descartó una reunión con los gobernadores porque no hay materia y ahora los atiende el secretario de Hacienda, pues dijo que no permitirá que usen la investidura presidencial para sus fines.

Andan muy nerviosos en temporada electoral, la Alianza Federalista, el Frenaaa 1, el Frenaaa 2, los medios, buscan agruparse en nuestra contra y están desatados, lanzó.

LA SALIDA DE 10 GOBERNADORES DE LA CONAGO

Los mandatarios de los estados que integran la Alianza Federalista oficializaron el retiro de las entidades que lideran de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a través de un comunicado enviado al presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí.

"Los gobernadores de la Alianza Federalista reconocen la voluntad y concierto que por mucho tiempo alcanzó la CONAGO y protestan su respeto y amistad a todos y cada uno de sus miembros, pero señalan impostergable fundar un diálogo distinto, novedoso y socialmente útil entre todos los integrantes del pacto federal para hacer frente a los nuevos retos de la Nación y renovar la unidad entre los mexicanos", se lee en el comunicado.

Los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, han pedido al gobierno federal la revisión del pacto fiscal federal, además de que en distintas ocasiones han manifestado su desacuerdo con el manejo de la pandemia por parte del la administración de Andrés Manuel López Obrador.

A su vez, agradecen y reconocen a los miembros de la Conferencia y a su presidente; sin embargo, enfatizan la firme voluntad de buscar opciones de mayor viabilidad, diálogo y democracia.

Y CUATRO GOBERNADORES PANISTAS SE QUEDAN EN CONAGO

Cuatro gobernadores panistas continuarán dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Son Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, y Mauricio Vila, de Yucatán, quienes así lo comunicaron en la reunión virtual que se realizó esta tarde y que encabezó la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Tras la salida de diez miembros de la Conago -quienes recién conformaron la alianza federalista-, los cuatro panistas señalaron por comunicado que "como gobernadores de nuestros estados, seguiremos participando en esta Conferencia privilegiando la interlocución y trabajo institucional. Como panistas al frente del ejecutivo, lo haremos también en GOAN (Asociación de Gobernadores de Acción Nacional) donde defenderemos la libertad, la economía y democracia, buscando siempre el bien común de las y los mexicanos".

También plantearon que el federalismo debe fortalecerse. "La grave situación que padece la República, el sufrimiento de las familias por la pandemia y la precariedad económica de los hogares, obligan moralmente a todos los niveles de gobierno y a la sociedad a la coordinación y el respeto institucional, así como a enfocarse en los temas sustantivos de la vida pública".

(Luis Ramos)