"¿Qué onda, para el café o no?", es el lenguaje coloquial que utilizan dos elementos de la Guardia Nacional para extorsionar a un narcotraficante identificado como "El Cholo" en el municipio de Ciudad Obregón, Sonora.

Ambos guardias nacionales fueron captados por una cámara de seguridad, el pasado 30 de abril, que estaba colocada a las afueras del domicilio donde se ocultaba el capo al que intentaron pedir dinero.

LA SILLA ROTA consulto a la Guardia Nacional sobre el tema, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta. Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) confirmaron ambos hechos y mencionaron que las investigaciones las lleva a cabo la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad nacional creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ambas instituciones mencionaron que colaboran en las indagaciones y se aplicarán las sanciones, conforme a derecho, en caso de que se compruebe la responsabilidad del personal.

"Cholo...tira una feria y te dejamos chambear": GN a narcotraficante

Un video en poder de LSR capta a elementos de la corporación que extorsionan a narcomenudista pic.twitter.com/WhG4XAvRuU — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2020

Los dos elementos de la Marina, comisionados a la Guardia Nacional, arriban a una vivienda donde se encuentra un narcotraficante identificado como "El Cholo", a quien piden dinero a cambio de dejarlo delinquir sin ser molestado.

En el video de 04:35 minutos, captado el pasado 30 de abril, por una cámara colocada a un costado de la vivienda y de la cual, nunca se dan cuenta los elementos, se escucha que al no obtener para un "café", ambos extorsionadores amenazan al narcotraficante con arrojarle una granada.

¿Qué onda, para el café o no?

Elemento 1: Cholo...ya no te vamos a molestar, ¿qué onda?, ¿qué onda, para el café o no?, tira una feria nomás y dejamos de molestar, ¿qué onda?, tira una feria guey y ya te dejamos de molestar para que chambees a gusto, guey, tira una feria nomás ¿qué onda?...tírala por debajo de la puerta, no hay pedo que no la abras....de tos modos ahí chambea, no hay pedo. ¿jala o no jalas?

Al no obtener respuesta el elemento, quien porta el uniforme de la Marina y está comisionado a la Guardia Nacional, arroja un objeto a un costado de la vivienda, así como al interior de la misma, lo que origina que la secuencia de imágenes se distorsione

En respuesta "El Cholo" los reta: "Échenle más, déjense de mamadas"

Elemento 1: "Mira cabrón, estas rodeado y tenemos el inche marro ahorita, te dejas de mamadas o tumbamos la pinche puerta a vergazos. Abre la puta puerta que queremos hablar. Ahorita te voy a sacar con un par de gas pimientita, vas a ver si no vas a salir"

Elemento 2: "Ahorita vas a ver cómo vas a salir cabrón"

Elemento 1: "Mira, sácate unos teléfonos interesantes, por ahí, por abajo. Aquí...negociar, porque si no te vamos a sacar a la verga"

El Cholo: "Cuánto queremos ahorita"

Elemento 1: "Somos varios, unas once bolas más. Ya tengo las granadas aquí. No me hagas gastar estas granadas porque me las vas a pagar caras. Esta granada con la que te voy a sacar de ahí, vale una feria y yo no voy a gastar de oquis (gratis).

Elemento 2. "Los que vinieron ayer, no era yo. Yo no vengo de oquis".

Al no acceder a la extorsión, uno de los elementos corta cartucho y patea la puerta. El narcotraficante, les pide "no disparen"

Elemento 2: "Mira no te vamos a pegar"

Elemento 1: "Cholo, aguanta, ya sabes por lo que venimos nosotros nomás. Avienta lo que tengas y todo bien, ni tu sabes quién soy, ni yo quien eres, así que, de una vez, saca lo que tengas por abajo. Ya sabes lo que es todo. Si no de todas maneras vamos a entrar y te va ir peor".

Uno de los elementos cuestiona a "El Cholo", al escuchar que habla con una persona. ¿A quién le estás hablando? ¿Mira te voy a desbaratar, nomás llamas loco...no digas mamadas Cholo, te voy a volar con todo y cuartito?

Elemento 2: "El dinero lo tienes tú, lo que tengas ahorita sácalo".