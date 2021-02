Chocan por la legalización de la marihuana

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, adelantó que para octubre se estará votando una reforma a la Ley General de Salud en vías de derogar artículos que penalizan el consumo de marihuana, en tanto Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que hay ejemplos internacionales que demuestran que la despenalización deriva en un incremento de la población que usa la sustancia.

En la mesa de debate con Alfredo González, director editorial del El Heraldo de México, y Jorge Ramos, director de información de La Silla Rota, el senador Toño García del Campo, opinó que debería verse en dos tiempos, por un lado si es factible o no, y otro el objetivo.

“Si queremos que con ello termine la delincuencia, no es la solución, pues existen otras drogas que circulan en las calles, estaríamos actuando de manera errónea. Desde el punto de vista médico, los mismos médicos nos dicen la importancia de este tipo de reformas, de manera que podamos ayudar a las áreas médicas. Ahí puede tener sentido el tema del debate”, agregó.

En cuanto a los daños que causan el alcohol y el tabaco que son legales, aceptó que ha tenido sus consecuencias, en materia de salud, “¿cuántas muertes, accidentes, pérdida de familiares? El tabaquismo cáncer de pulmón, ha afectado muchas vidas en todo el mundo, se ha tratado de controlar poniendo más impuestos, pero no ha funcionado, también en el etiquetado y se sigue consumiendo”.

Agregó que legalizar por cuestiones políticas, sería el peor error que se estaría cometiendo. “Y sobre todo con Morena que no lo haga por quedar bien con el electorado. Para esto tenemos que tomar la mejor decisión, no lo que yo crea o me parezca la mejor. En Acción Nacional el uso lúdico es un tema que está dividido. En lo que sí estamos de acuerdo en el uso médico”.

El respecto, Ricardo Espinoza, vicepresidente de la Red Social por un México Libre de Adicciones, dijo coincidir con el senador en que debe verse en varios caminos, y que de entrada ellos están en contra de la legalización de las drogas.

“No deja de ser un punto de vista subjetivo, lo que puede ser lúdico para uno puede no serlo para otro. Tenemos que ver el asunto de la salud, cuando se trata de uso médico no creo que hay quien se oponga, cuando hablamos desde el punto de vista delincuencial, se va deformando. El punto de vista debe ser científico. No político o delincuencial”.

Sobre el alcohol y el tabaco, dijo que no es que una cosa sea mejor o peor que otro. “Deberíamos de aprender de la legalización del tabaco o el alcohol, porque incluso cosas progresistas, como trabajar, trabajar, trabajar, o estudiar, estudiar, estudiar, también hacen daño. Debe darse un parlamento abierto, donde participe toda la sociedad. Si alguien lo quiere usar como factor político luego va ser un bumerang que se le va a regresar”.

Añadió que le preocupa que el gobierno actual lo vea como negocio o un tema electoral.

Por su parte, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, dijo que en el Senado hay un discusión sobre una regulación no punitiva del uso de la marihuana, y el uso también para investigación y para el uso industrial también a partir de que ya se legalizó hace dos años el uso terapéutico de la marihuana y no existe un reglamento.

“Hay una discusión muy seria, muy profunda y un mandato de la Suprema Corte y yo lo que veo es muchas posibilidades de derogar los artículos constitucionales de la Ley General de Salud, aquellos que ha dicho la Suprema Corte que violan el desarrollo de la libre personalidad sobre el uso adulto o lúdico de la marihuana. Hay distintas propuestas, las más completa y que tiene un consenso y de mayoría política de Morena en el Congreso es la que presentó Olga Sánchez Cordero.

“Entonces cómo veo la situación de la regulación: veo que a finales de octubre estaremos votando la reforma a la Ley General de Salud, pero no necesariamente ya la regulación desde la producción y hasta el consumo. Yo ahí no veo una decisión muy clara de parte del gobierno y del Congreso, a pesar de que lo dicen no veo una decisión, más allá de esta… y bueno yo creo que los beneficios son muchísimos”.

Dijo creer que los beneficios son muchísimos, en términos terapéuticos porque ya se sabe, ayuda al dolor y es un medicamento, esta planta, para curar muchas enfermedades y mitigar el dolor. Y además terminar con ese mercado ilegal de compra, de venta, de consumo y meterlos en una carretera de legalidad y de pago de impuestos, que el Estado se fortalezca y pueda fortalecer programas de prevención.

Consideró que hay otros riesgos en el sentido de que de todas maneras la ilegalidad y crimen y el narcotráfico van a seguir haciendo de las suyas, pues en Canadá se da más barato el producto de lo que lo dan legalmente, entonces esto no se va a terminar, pero sin duda va a bajar la violencia y la gente en la cárcel simplemente por ser consumidores, se va a tener una mejor situación.

Agregó que está claro que no todo se va a resolver, porque seguramente seguirá el mercado ilegal, por lo que la regulación para que niños y adolescentes no tengan acceso a la marihuana es una cuestión importante.

Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que los padres de familia quieren lo mejor sus hijos y definitivamente lo mejor no son las drogas.

“La experiencia de Uruguay, primer país americano en legalizar el consumo de la marihuana, es muy reveladora. El propio ministro de Salud de ese país, Jorge Bazo, afirmó que la legalización del consumo de la marihuana con fines recreativos en Uruguay disminuyó la percepción de riesgo en la población del país y creó un efecto indeseado que provoca el incremento de usuarios aunque las autoridades preveían que eso pasaría, preveían ya una campaña de información y promover el diálogo desde las familias”, añadió.

Dijo que quienes afirman que con la legalización se acabará la violencia mucho se engañan pues no hay ningún estudio serio que lo compruebe y no se puede pensar que quienes se dedican a esta actividad ilícita ahora pondrán puestos de jugos o de ropa.

“No, las bandas van a continuar con su negocio y el mercado negro continuará vigente. Las cifras parecen claras. En Colorado, primer estado en legalizar la marihuana en estados Unidos, la cantidad de habitantes que fuman la droga es casi el doble de la cifra que para el resto del país. Según el reporte 2016-2017 del National Survivor on Drug Use and Healt fue realizado en 50 estados y el Distrito de Columbia”, aclaró.

JGM