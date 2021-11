Chocan panistas con Marko Cortés: se agudiza crisis

La senadora por Aguascalientes Martha Márquez Alvarado renunció al Partido Acción Nacional (PAN) tras una militancia de 18 años, con lo que se desató una ola de críticas a la dirigencia de Marko Cortés, a quien se le acusó de tener una dirigencia incapaz de aglutinar al panismo y no tener el diálogo y consenso como base.

En sus redes sociales, la senadora hizo de conocimiento que tras 18 años de militancia en Acción Nacional renunció a ser parte del Consejo Nacional, al Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina y tampoco pertenece ya al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.

Hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a presentar mi renuncia a 18 años de militancia, una vida, al Consejo Nacional, Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. pic.twitter.com/guJ7o2w0EV — Martha Márquez (@mmarquezags) November 12, 2021

En la grabación, Márquez Alvarado aseveró que Acción Nacional perdió la esencia bajo la actual dirigencia nacional, la cual se encuentra actualmente bajo el mando de Marko Cortés, a quien acusó de no permitir la democracia en el partido.

"En Acción Nacional existen personas honorables, dignas de representar al PAN (...) La dirigencia Nacional del PAN hoy no permite que haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos el presidente en turno y el ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN ", argumentó.

Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en Acción Nacional, porque sería cómplice del daño que se les hace a las familias ", explicado.

Márquez Alvarado es la tercera baja de la bancada del PAN en el Senado de la República, tras las renuncias de Gustavo Madero quien se fue a la bancada plural y Judith Fabiola Vázquez Saut que pasó a Morena.

Apenas este jueves, se dio a conocer que la senadora Judith Fabiola Vázquez Saut, suplente de Indira Rosales, dejó su cargo en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a la bancada de Morena.

El también senador Antonio Martín del Campo lamentó la noticia de su compañera.

"Lamento la decisión de mi amiga Senadora @mmarquezags de renunciar al PAN. Sin duda, perdemos a una mujer honesta y con valores. Que sirva este suceso para que el CEN de @AccionNacional analice fríamente su papel, para que no haya favoritismo en la selección de candidatos", escribió.

Lamento la decisión de mi amiga Senadora @mmarquezags de renunciar al PAN. Sin duda, perdemos a una mujer honesta y con valores. Que sirva este suceso para que el CEN de @AccionNacional analice fríamente su papel, para que no haya favoritismo en la selección de candidatos. — Toño Martín del Campo (@TMartinDelCampo) November 12, 2021

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, lamentó la decisión de la senadora y acusó a Marko Cortés por tener una dirigencia soberbia y derrotista e incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna.

Lamento la decisión de @mmarquezags, quien militó en el PAN con honestidad y congruencia. Esto pasa en @AccionNacional por tener una dirigencia soberbia y derrotista. @markocortes es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna. — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) November 12, 2021

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez también criticó a la dirigencia del PAN.

"Por tercera ocasión reitero mi postura: no participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia del PAN. No seré cómplice de la destrucción del partido ni en la extinción de la democracia y la libertad mexicanas. Urge recuperar la altura, visión y talento".









Por tercera ocasión reitero mi postura: no participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia del PAN.



No seré cómplice de la destrucción del partido ni en la extinción de la democracia y la libertad mexicanas.



Urge recuperar la altura, visión y talento. — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) November 12, 2021

ORIGEN DE LAS NUEVAS CRÍTICAS

Parte de las críticas se desataron luego de que Marko Cortés publicara en sus redes sociales un comunicado oficial en donde anunciaban que invitarían a algunas figuras del panismo para formar parte del nuevo CEN del PAN.

Entre las y los invitados se encuentran el senador Damián Zepeda a quien se le invitaría como coordinador político y territorial para la gubernatura de Quintana Roo, el también senador Gustavo Madero para el mismo puesto pero para la gubernatura de Durango, Adriana Dávila, ex diputada federal, coordinaría la campaña a gobernador de Hidalgo.

Los tres han sido críticos con la dirección de Marko Cortés y cuestionaron que se enteraron de la invitación a través de las redes sociales del dirigente nacional.

DAMIÁN ZEPEDA TAMBIÉN SALE DEL CEN

Tras la crisis, el senador panista Damián Zepeda también anunció su salida del CEN del PAN.

"Increíble el CEN del PAN. Sin diálogo previo anuncia cargos para quienes hemos difundido una opinión distinta. Infantil, cero política, pura imagen. Yo ayudaré al PAN siempre, en todo el país, en todas las campañas de 2022,23 y 24, pero no formaré parte de un CEN que no comparto", tuiteó.

Increíble el CEN del PAN. Sin diálogo previo anuncia cargos para quienes hemos difundido una opinión distinta. Infantil, cero politica, pura imagen. Yo ayudaré al PAN siempre, en todo el país, en todas las campañas de 2022,23 y 24, pero no formaré parte de un CEN que no comparto. — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 12, 2021

LOS PROBLEMAS DE MARKO CORTÉS

Marko Cortés Mendoza, recién reelecto presidente del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que Aguascalientes es la única gubernatura que los blanquiazules tienen posibilidades reales de ganar en el proceso electoral de 2022, así consta en un audio en poder de La Silla Rota.

"De verdad se los digo, no basta un triunfo interno. Se los digo en casa: la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar –reales, auténticas y bien ganada– es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, qué les cuento. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar, es Aguascalientes", así lo afirmó Cortés Mendoza en una reunión con panistas en ese estado, en la que el dirigente nacional panista llamó a los líderes de ese instituto político, presentes en la reunión, a unificarse para avalar el triunfo en Aguascalientes . El audio se dio a conocer el 3 de noviembre,

Que ganemos Aguascalientes contundentemente, pero nos requerimos juntos. Y en este proceso de arranque de una elección que va para una ratificación, pues es parte de mi objetivo principal. Decirles ´a ver, liderazgos, ustedes que tienen voz fuerte, que se estucha en todo el estado y que se escucha en el país, nos requerimos unidos´

El Partido Acción Nacional continúa en el ojo del huracán luego de que su presidente nacional, Marko Cortés, acusara de mentiroso al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien afirmó que el líder del blanquiazul daba por perdidas las elecciones de 2024.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que los dichos de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, sobre que el instituto político solo tiene ventaja real en su entidad para ganar las elecciones de 2022, es muestra de su actitud derrotista.

En entrevista con medios de comunicación locales, Orozco aseguró que Marko Cortés estuvo en su oficina hace unas semanas y que "dio por perdida" la elección presidencial de 2024, pero utilizará a algunos de los gobernadores del PAN para tratar de no perderla.

"En mi propia oficina, a un lado, me lo dijo: ´no, es que aquí me la voy a pasar, en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar ´; eso ya me lo había dicho", aseguró.