Chocan Jesús Silva Herzog-Márquez y John M. Ackerman por narrativa de operativo en Culiacán

Jesús Silva Herzog-Márquez y John M. Ackerman protagonizaron un enfrentamiento en redes y en textos publicados en Reforma y La Jornada respectivamente, en relación a la narrativa para describir el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán López.

El 21 de octubre pasado Ackerman publicó el artículo llamado “Las Lecciones de Culiacán”, en el que dice que la gran noticia no es que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, se haya escapado temporalmente de la acción de la justicia, sino que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está demostrando que no respetará los viejos pactos entre el Cartel de Sinaloa y el Estado mexicano. La osadía del Gobierno Federal de intentar detener a Ovidio el jueves pasado en Culiacán simboliza el principio del fin del narcoestado mexicano consolidado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Además hace observaciones sobre la forma en que Andrés Manuel López Obrador ha rechazado la injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad, sobre todo en operaciones contra el narcotráfico.

Jesús Silva Herzog-Márquez publicó entonces un artículo llamado “Deslumbramientos”, en el que cuestiona la óptica de Ackerman.

“Pensábamos que el operativo de Culiacán había sido un fracaso. Lo pensábamos un fracaso franco porque, más allá de simpatías, no se consiguió lo que se intentaba. Partidarios del gobierno y hasta sus representantes aceptaban el revés. Nada de eso, responde John Ackerman en un deslumbrante texto publicado en La Jornada hace una semana ("Lecciones de Culiacán", 21-10-19). No debemos dejarnos confundir por la perversidad de los conservadores y la timidez de los nuestros. El operativo fue un gran éxito. Fue un victorioso despliegue de determinación del que debemos sentirnos orgullosos. Un gobierno honesto y nacionalista se impuso a través del ejemplar poder de la capitulación”.

Ackerman contestó con un tuit a Jesús Silva Herzog-Márquez: La agresividad, intolerancia y referencias escatológicas en la columna de hoy de @jshm00 son propias de un troll tuitero de quinta, no de un columnista supuestamente "serio". Increíble la rabia y degradación de la "intelectualidad" (neo)liberal. Algo estamos haciendo muy bien”.

Lecciones de Culiacán

Por: John M. Ackerman

La gran noticia no es que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, se haya escapado temporalmente de la acción de la justicia, sino que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está demostrando que no respetará los viejos pactos entre el Cartel de Sinaloa y el Estado mexicano. La osadía del Gobierno Federal de intentar detener a Ovidio el jueves pasado en Culiacán simboliza el principio del fin del narcoestado mexicano consolidado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Antes, los capos no tenían miedo. Se entregaban a las autoridades y se paseaban tranquilamente con sus esposas puestas frente a los medios de comunicación con la confianza de que tarde o temprano el gobierno o los jueces los dejarían libres. Los narcos tenían tan profundamente infiltrado al Estado mexicano que no tenían problema alguno en participar en el “show” orquestado por sus amigos en el poder.

El juego teatral de las capturas y fugas del mismo Guzmán Loera constituye un excelente botón de muestra. Solamente la intensa presión de Washington en la coyuntura del cambio de gobierno entre Barack Obama y Donald Trump en enero de 2017 obligó al gobierno de Peña Nieto a extraditar a “El Chapo”. Tal y como lo afirmó Archivaldo Guzmán en entrevista con el periodista Ernesto Rodríguez el año pasado: “Mi padre había puesto su confianza en el gobierno mexicano y éste lo entregó a los estadunidenses como trofeo. Nunca podré perdonarlos”.

La excepción comprueba la regla y esta afirmación sólo confirma la estrecha relación de confianza que existía entre el Cartel de Sinaloa y los gobiernos anteriores, algo también evidenciada en el importante reportaje que publicó Sean Penn en Rolling Stone Magazine en 2016.

Pero hoy los criminales saben perfectamente bien que una detención por el gobierno de López Obrador implica una verdadera sumisión a la justicia. Se han roto los vasos comunicantes entre los narcotraficantes y el gobierno y la única arma que les queda es la violencia.

La violencia es siempre la vía de los débiles. Quien está en control, quien cuenta con una hegemonía política y un liderazgo legítimo sobre una región o una población no tiene que utilizar las armas para imponer su ley. Es solamente cuando el control se rompe que es necesario recurrir a las armas. Así que el levantamiento armado en Culiacán en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán no fue una muestra de fuerza sino de enorme debilidad de parte de los narcotraficantes frente a un gobierno cada vez más honesto y legitimado.

Otro elemento clave es que el operativo del jueves pasado fue conducido de manera totalmente independiente y soberano por el Gobierno Federal. No intervinieron ni el Gobierno del Estado de Sinaloa ni el Gobierno de los Estados Unidos.

Ello marca una diferencia radical en comparación con las capturas de alto perfil durante los sexenios pasados en que participaron activamente tanto los narcogobernadores como los agentes de Washington. Por ejemplo, la captura de El Chapo el 22 de febrero de 2015 en Mazatlán fue dirigida directamente por agentes de la DEA, la CIA y el Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos vestidos con uniformes de la Marina de México, de acuerdo con testimonios oficiales de participantes en el operativo.

La nueva soberanía de México en materia de seguridad queda clara con las declaraciones de un par de agentes de los Estados Unidos en la Revista Proceso de esta semana. “La cooperación que tenemos con el nuevo gobierno [de López Obrador] no es igual a la que había en el pasado”, afirma uno. “Hay una confusión. La prensa mexicana comenzó a decir que se intentó capturar a Ovidio por exigencia nuestra. Falso. De haber ocurrido eso, hubiéramos pedido la intervención de la Marina mexicana, que está mejor preparada para operativos de alto riesgo”, señala otro.

En este contexto, llama la atención la velocidad con la cual Washington ha corrido en supuesto “auxilio” al gobierno de Mexico. En lugar de condenar el fracaso del operativo, Trump y Christopher Landau han expresado su solidaridad y ofrecido su pleno apoyo. Y analistas como Edgardo Buscaglia, cuyas posiciones frecuentemente coinciden con las de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, sorpresivamente ha dejado de golpear al gobierno actual y enfocado sus críticas exclusivamente hacia los asuntos técnicos del operativo de Culiacán.

Todo parece indicar que Washington quiere sacar provecho de la actual situación, utilizando el fallido operativo como argumento para demostrar que México supuestamente no puede solo. Incluso surge la duda de si el caos de Culiacán, junto con el sospechoso operativo mediático y la circulación de noticias y videos falsos en redes sociales, podría haber sido estimulado por el mismo gobierno de los Estados Unidos precisamente con el fin de presionar al gobierno de México para regresar a los viejos tiempos de plena intervención extranjera en los asuntos de seguridad nacional.





Deslumbramientos

Por Jesús Silva Herzog-Márquez

La prensa cotidiana no se presta para el deslumbramiento. Hasta nuestra estridencia resulta ritual y predecible. Pero hay momentos en que aparece el destello de una opinión que rompe los moldes. Un juicio deslumbrante y atrevido que deshace todos nuestros juicios.

Pensábamos que el operativo de Culiacán había sido un fracaso. Lo pensábamos un fracaso franco porque, más allá de simpatías, no se consiguió lo que se intentaba. Partidarios del gobierno y hasta sus representantes aceptaban el revés. Nada de eso, responde John Ackerman en un deslumbrante texto publicado en La jornada hace una semana. No debemos dejarnos confundir por la perversidad de los conservadores y la timidez de los nuestros. El operativo fue un gran éxito. Fue un victorioso despliegue de determinación del que debemos sentirnos orgullosos. Un gobierno honesto y nacionalista se impuso a través del ejemplar poder de la capitulación.

El artículo muestra el polo de la razón militante. El autor detecta una victoria que nadie había tenido capacidad de apreciar. Con vehemencia se despoja de cualquier rastro de razón o de decencia intelectual para rendir homenaje al gobierno. Convicción a prueba de lógica. En realidad, nos dice Ackerman, en Culiacán los delincuentes mostraron su debilidad. Abramos los ojos: si los criminales fueron capaces de sitiar una ciudad e imponer sus condiciones al gobierno es porque son en extremo frágiles y porque López Obrador manda en todo el país con su majestuosa autoridad moral. Si los criminales impidieron la captura de su jefe, si abrieron una cárcel para liberar a los suyos es porque están de rodillas ante el líder de la nueva patria. Al doblar al gobierno, los delincuentes exhibieron su propia debilidad. Mejor no interpretar. Las palabras del fogoso articulista encandilan: “El levantamiento armado en Culiacán en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán no fue una muestra de fuerza, sino de enorme debilidad de parte de los narcotraficantes frente a un gobierno cada vez más honesto y legitimado.” Ah.

No recuerdo osadía comparable. Recuerdo los homenajes de algún líder sindical a las andanzas triunfales de algún Señorpresidente en la época dorada del priismo. La oratoria oficial y el periodismo estaban repletos de esos agasajos. Quien relea los recortes de Monsiváis en su columna “Por mi madre bohemios,” se divertirá con la perfumada cortesanía del priismo. Pero tiendo a pensar que aún en aquella servidumbre había criterio para el silencio. Se reconocía que había basuras que simplemente no podían trasmutarse en joyas. La habilidad del entusiasta de entonces consistía en cambiar de tema. Mirar a otro lado para que el fiasco presidencial se olvidara pronto. Ninguna cobardía similar se encuentra en la gallarda prosa de John Ackerman. Él no se va de paseo: toma el fracaso por los cuernos y lo convierte en uno más de los gloriosos momentos de esta presidencia gloriosa. Es el valor de quien no se acobarda con decencias.

Puedo entender el argumento del mal menor para evaluar la decisión gubernamental. Es un criterio razonable que puede invocar una seductora tradición filosófica. Pero lo de Ackerman es otra cosa, más profunda y muchísimo más atrevida. No es la ponderación de efectos de un acto político sino un alegato por la inocencia radical. No el mal menor: el imposible mal. Para la teología oficial, el mal jamás podrá brotar de La Bondad. De un liderazgo histórico solo pueden brotar maravillas. Cuando López Obrador tropieza es el suelo el que pierde piso. La Autoridad Moral puede ser incomprendida. Infectados por la sospecha, los infieles la creen falible. Es entonces que aparecen los hombres de fe, los vehementes, esos adalides del entusiasmo hermético quienes nos rescatan de la miserable tentación de pensar.

Los servicios de la alabanza no pierden tiempo en argumentos. El artículo de Ackerman puede ser una de las cimas de nuestro columnismo militante, una cumbre sublime de la idolatría. No es irrelevante: impone tono en la corte de aduladores que tanto le gusta escuchar al presidente. Desde luego, el artículo de Ackerman es un acto de congruencia de quien encuentra inspiración en las conferencias matutinas y confiesa que las escucha con el éxtasis de un devoto en misa. Me conmueve imaginar el poema que este don Juan de la nueva corte compondría a los deliciosos aromas de las presidenciales heces.

