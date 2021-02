Chocan en el Congreso PAN y Durazo; la estrategia "generó decepciones, tenemos que admitirlo", acepta

Seis horas de comparecencia con Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Ciudadana, ante el pleno de la Cámara de Diputados. Seis horas que pasaron de convertirse de glosa del informe presidencial, a un informe explícito sobre el operativo fallido en Culiacán. Seis horas que la bancada del PAN tomó la tribuna en tres ocasiones y le exigió su renuncia.

Durazo sólo peleó contra la bancada panista seguida del grupo parlamentario del PRD y Movimiento Ciudadano, pues en realidad el PRI y el partido Verde lo trataron con suavidad. En la memoria colectiva está viva la "guerra" contra el narco que encabezó Felipe Calderón, presidente panista de 2006 a 2012, hoy fuera de las filas panistas. En realidad fue el choque de dos ideologías y ¿de dos fracasos?

Alfonso Durazo sabía a lo que iba; llegó preparado. Acudió acompañado de los titulares de la Defensa y Marina –el general Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda- así como el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y el titular del Centro de Inteligencia, general Audomaro Martínez.

Su informe inicial marcó su estrategia; Durazo siguió la línea del discurso presidencial de las últimas dos semanas y reforzó lo dicho en la conferencia mañanera del miércoles donde la Sedena presentó videos del operativo contra Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Afirmó que la guía del actual gobierno es el humanismo y que gracias a ello se evitó un derramamiento de sangre en aquella entidad. “La estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar, probó ya sus límites y generó decepciones, tenemos que admitirlo… Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad… Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos a no dudarlo, para que paguen por sus fechorías. Pero la vida de la gente es insustituible”, argumentó.

El PAN estaba preparado y tal como ha hecho en los últimos meses, tomó simbólicamente la tribuna con una manta que leía “Seguridad sin pretextos”. En voz del diputado panista Jorge Espadas, su bancada señaló “México vive una terrible inseguridad. Y a nadie le ayuda decir si fue Calderón, si fue Peña Nieto o quién fue. Hoy tenemos un gobierno y, ese gobierno, tiene una responsabilidad… Qué vergüenza que utilicen el prestigio de la Marina, el prestigio del Ejército, para difuminar su fallida estrategia… no queremos improvisados en materia de seguridad”. El discurso se perdió entre gritos de la bancada morenista que salió en defensa de Durazo. “¡Asesinos!” gritaron a los panistas, en alusión al resultado del sexenio calderonista. “¡Asesinos!” reviraron los panistas, en alusión a los trece muertos del operativo en Culiacán.

De nada sirvieron los llamados de la presidenta de la mesa directiva, la panista Laura Rojas; el enfrentamiento verbal duró lo que las bancadas quisieron, un promedio de quince minutos. Satisfechos de su intervención mediática, los panistas posaron para fotógrafos y camarógrafos. Mientras que detrás de la letra “i” de aquella manta, Durazo los ignoró y escribía y escribía, hacía anotaciones de lo que debía responder en su siguiente intervención.

En su momento les respondió. “El valor de un funcionario público es el temple… Ese temple, sin presumir, se vio en todos aquellos que estuvieron involucrados en las decisiones del problema de Culiacán”. Y así se mantuvo por las siguientes cuatro horas ante las exigencias de “¡Renuncie!” y “¡El cargo le quedó grande!”.

CÁRTEL PARAMILITAR

Estratégicamente callado, el coordinador de la bancada priista –el diputado René Juárez-, se sentó al lado del secretario de la Defensa; mientras que el coordinador morenista Mario Delgado, se sentó en el otro extremo junto al Consejero Jurídico. Visualmente, ambos partidos flanquearon al gabinete de seguridad. La coyuntura fue utilizada por el Partido Verde en voz de Arturo Escobar, quien planteó una alianza al gobierno federal y, además, llamó al cártel de Sinaloa grupo paramilitar.

“El presidente de México obtuvo 30 millones de votos ese simple hecho y hay que reconocerlo le da legitimidad absoluta para presentar un nuevo modelo… Queremos participar en este tema de generar una política de estado de aquí al 2024 para que gobierne quien gobierne, a partir de esa fecha, haya una política de Estado que no sea modificable, que perdure… Cuenten con nosotros para apoyar la estrategia del señor presidente con recursos, con iniciativas, con disciplina… Pensemos en aquellas vidas en Sinaloa que se salvaron por no irnos a una batalla que hubiera generado una masacre con este grupo paramilitar que buscaba retar al Estado mexicano”.

En su oportunidad y a lo largo de sus intervenciones, Durazo habló de la seguridad en general, aunque la mayor parte de sus argumentos fueron sobre el caso Culiacán. “Las armas que ustedes vieron en Culiacán, son armas que entraron, obviamente, de contrabando al país. Y algunas de ellas tienen la característica de que fueron fabricadas para uso exclusivo del Ejército norteamericano… El tema de la corrupción ya lo hablamos, se fue Peña o se fue Calderón, efectivamente, pero eso no importa, nos dejaron un problema de dimensiones históricas… El Estado mexicano prevalece. Nada de Estado fallido, nada de Estado debilitado. Esas son sutilezas teóricas que no entiende la gente”.

“Respecto al flujo de armas, estamos iniciando un programa en coordinación con el gobierno norteamericano, que tiene por objetivo sellar la frontera norte, en coordinación con el gobierno norteamericano, pero exclusivamente el gobierno mexicano sellar puertos marítimos, aéreos y por supuesto la frontera sur”.

“El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa… No busqué esta responsabilidad, pero también, una vez asumida, no la eludiré”.

PANISTAS QUERÍAN MÁS

Insatisfechos, los panistas querían más. Por eso aprovecharon cuando la diputada Adriana Dávila tomó la palabra y subieron a la tribuna por segunda ocasión. Esta vez llevaban carteles con variedad de preguntas no respondidas sobre el operativo fallido. La situación salió de control de nuevo entre los gritos de las bancadas panista y morenista; Durazo intervino para calmar los ánimos. “No sería justo que haya un reclamo de esa naturaleza, con esa enjundia, y que yo me sintiera obligado a quedarme callado por cortesía… Yo convocaría al PAN a que, así como trabajamos en un espacio de neutralidad política para construir la Guardia Nacional, lo continuemos haciendo”.

Veloz, Mario Delgado subió a la Mesa Directiva encabezada en ese momento por la morenista Dolores Padierna. Intentó contener desde ahí, en tres ocasiones -vía la ley y el reglamento del recinto-, a la bancada panista. Pero no lo logró. De hecho, su actuar tampoco logró contener a Durazo, quien, retador y rodeado por un grupo de diputadas panistas, respondió a cada uno de sus cuestionamientos pidiendo de antemano, tiempo libre para hacerlo.

“Se equivoca quien crea que la inseguridad la vamos a resolver a garrotazos… La orden de extradición la conocía con toda oportunidad el grupo responsable del operativo y es prácticamente un proceso de rutina. Lo que sí se vio en el gabinete de Seguridad, son todos aquellos casos de extradición en general y recibimos la colaboración del presidente, la indicación del presidente de la República, de colaborar en esos procesos de extradición en la medida que, por supuesto, fueran procedentes”.

“No, no se filtró… No hay absolutamente ninguna negociación, absolutamente no... Está muy lejos de las políticas del gobierno establecer una negociación con el crimen organizado… No se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país una orden de aprehensión. Hay una orden de detención, con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.

Pese a su “temple”, los panistas en tribuna pasaron del cuestionamiento natural al protagonismo exigiendo explicaciones entre gritos y manotazos. Fue hasta entonces que Durazo marcó el límite.

“Con todo respeto, el respeto que ustedes merecen es el que yo demando también para mí… les digo a las diputadas y diputados del PAN, ustedes tuvieron la oportunidad de dos sexenios de hacer lo que les dio su gana y fracasaron, dejaron el país en llamas. Permítannos ahora trabajar y corregir todo aquello que se hizo mal”.

Y MÁS DEL CULIACANAZO

El Culiacanazo continuó y el funcionario abundó en más detalles; esta vez sobre las varias versiones del operativo. “Voy a regresar a un tema aparentemente superado… Efectivamente, con la representación del gabinete de Seguridad y acompañado de los secretarios, de sus integrantes, informé a la opinión pública el jueves que se trataba de un patrullaje de rutina. Fue la información que teníamos a esa hora… De inmediato nos trasladamos a Culiacán y es ahí, al conocer los detalles del operativo, que nos vimos en la necesidad de corregir la información”.

“Con el transcurrir de la noche fue avanzando la investigación y es así que dimos una versión complementaria, o distinta, como quieran llamarle, al siguiente día en la mañana… Una cosa es la acción deliberada de mentir y de ocultar información, y otra muy distinta es compartir información que en ese momento se considera veraz y que al paso del tiempo y al avance de la investigación se considera equivocada… Fue precipitado y mal planeado y así lo hemos reconocido sin ninguna restricción. No se había tratado, dijimos que no se trataba de un operativo, pero en el momento que conocemos la información que ratifica que efectivamente se trata de un operativo, la corregimos”.

“Estamos en un proceso de transición de una estrategia de seguridad a otra y en ese proceso se pueden cometer errores, como los que hemos reconocido en Culiacán. Hay una investigación en curso por parte de Sedena y otra por parte de la Fiscalía General de la República, la que corresponde al Ejecutivo la iremos compartiendo en la medida que vaya generando nueva información. Y esas investigaciones habrán de concluir si eventualmente alguno de los involucrados tiene alguna responsabilidad… Lecciones: tenemos que revisar los protocolos de las cadenas de autorización de cualquier acción relevante en materia de seguridad”.

“En el caso de Culiacán, múltiples versiones. A ver, les consulto a ustedes: salí con la información que en ese momento tenía a la mano el gabinete de seguridad acompañado por sus integrantes. En el transcurso de la noche vamos conociendo información adicional que nos obligan por razones éticas a cambiar la versión, la primera versión”.

“Le pregunto con todo respeto al diputado. ¿Qué hacemos para no pasar por mentirosos? ¿Insistimos en la versión equivocada inicial o corregimos cómo debería ser, con toda honestidad?”.

NI CORRUPTO, NI REPRESOR

Seis horas después el recinto legislativo estaba semivacío. En realidad, solo permanecían ahí los integrantes de la Mesa Directiva, un grupo nutrido de legisladores morenistas y la bancada panista. Durazo se fue como llegó: con el “temple” arriba y por eso remató en su despedida “al crimen organizado no lo vamos a combatir con la estrategia histórica de pretender derrotarlo en el ámbito operativo… Vamos a utilizar cada vez de manera más intensa la inteligencia financiera”.

“¿Quién de ustedes recuerda un solo inmueble asegurado cuando el PAN estuvo en el poder? ¿Una sola cuenta congelada?... Francamente no tienen autoridad moral para reclamar prácticamente nada. Tienen derecho a reclamar, porque son libres, pero no tienen autoridad moral, porque han traicionado al pueblo de México… Un policía, un corrupto, un simulador y un represor, nunca lo van a encontrar en un servidor, como lamentablemente han estado varios al frente de las tareas de seguridad. Gracias a todas, a todos por su atención”.

Al final de la comparecencia LSR pudo hablar con el ex perredista, hoy morenista, Pablo Gómez.

-¿Qué le parecieron las protestas del PAN?

-¿Fueron protestas? Más bien fueron un performance, muy mal hecho porque los oradores siempre gritaron.

-¿Aprendieron bien del PRD?

-No han aprendido de nadie, así siempre han sido.

JGM