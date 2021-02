Chocan Durazo y diputados por Guardia Nacional

Este martes, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, asistió a la Cámara de Diputados para impulsar la aprobación de la Guardia Nacional. En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, el funcionario federal soltó una advertencia que levantó resistencias entre los legisladores.

Durazo remarcó que si el Congreso no da luz verde a la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, el gobierno federal enviará a todo el Ejército a sus cuarteles.





Así lo dijo:

Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública y, si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros, en esa circunstancia, retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles; creo que sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo”.

La afirmación de Alfonso Durazo llevó a reacciones por parte de diputados como Tatiana Clouthier, de Morena; Raúl Gracia, del PAN, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.

El secretario de Seguridad rechazó que estuviera mandando una amenaza y afirmó que solo se trata de señalar la realidad del asunto.

Agregó que el gobierno federal no aceptará que se siga con la simulación de los últimos 12 años, en los que la seguridad pública ha estado a cargo del Ejército y la Marina, aunque se trate de una tarea del ámbito civil.

“El Ejército está ahorita, está la Policía Militar y la Policía Naval en la calle, pero aún ellos están en una condición legal irregular”, lanzó.

Responden diputados

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, respondió a Durazo al señalar que en campaña no se ofreció la pretensión de crear la Guardia Nacional, con elementos y mando militar, ni fue por lo que votaron los mexicanos.

“Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, pero ahora promueven la estrategia de paz con el Ejército cuando los números muestran lo contrario”, lanzó Clouthier.

“Y me quedo con el último punto: ¿por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional o una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio”, manifestó la diputada federal.

Remarcó que le preocupa por qué la prisa con la que el gobierno federal busca modificar la Constitución para crear la Guardia Nacional, al tiempo que se dejan de lado modelos como la Fuerza Civil en Monterrey, Nuevo León.

“Y, por otro lado, nos amenazan con que nos van a quitar a los militares y se vuelve como una parte muy muy preocupante”, destacó.

A su vez, Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, afirmó que si Durazo afirma que no busca chantajear o amenazar, tal vez es que no es de su parte.

Y agregó que le parece que esta advertencia viene de parte del Ejército, quien dice si no me dan esta reforma me retiro.













(Con información de Milenio)





lrc