Chocan "alumno" de Rodríguez Alcaine y Yeidckol en Morena

La pregunta es clara: ¿Impulsaron Pedro Haces (senador con licencia por Morena) y Elías Moreno Brizuela (ex perredista) la candidatura de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de Morena? En entrevista con LSR, ambos lo niegan. Sin embargo, el tema se hizo público por la secretaria general del partido, en funciones de presidente, Yeidckol Polevnsky quien acusó a ambos (en una entrevista con W Radio), de ser "la mano peluda" que está dividiendo al partido.

"Soy muy respetuoso de las mujeres, no voy a entrar en dimes y diretes porque la verdad es perder el tiempo", dice a LSR Haces, secretario general y fundador de CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México).

"Ahorita hay que sacar adelante al país y no voltear a ver qué dice esa señora que por lo que veo, cambia de opinión cada cinco minutos. Sí, Ramírez Cuéllar es diputado y yo senador, el poder legislativo nos unió. Solo un retrasado mental puede decir que yo lo impulse, si yo no soy de Morena".

A Haces, quien se autodefine como un precursor del sindicalismo limpio, se le vincula con la agrupación política "Fuerza Social por México" que pretende convertirse en partido político ante el Instituto Nacional Electoral. Se dice que, desde ahí, buscará aglutinar a la principal base social que respalde electoralmente al presidente López Obrador al que hace unos días visitó en Palacio Nacional.

En la historia nacional el sindicalismo mexicano estuvo por más de cinco décadas (1950 a 2005), encabezado por dos hombres: Fidel Velázquez y Leonardo Rodríguez Alcaine, ambos ex líderes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la organización laboral más importante del país. Ésta se convirtió en pilar fundamental en términos electorales del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y Haces asegura con orgullo, tener un vínculo muy fuerte con ellos.

"Mis maestros fueron don Leonardo Rodríguez Alcaine y don Fidel Velázquez, pilares del sindicalismo... Yo soy soldado de López Obrador, pero no soy de Morena, no tengo partido [...] Ahorita no está en mis planes ningún partido político, sino sacar adelante el sindicalismo que está tan lastimando por tanto líder charro... Una bola de rateros que aparte de joder al empresario, joden al trabajador... Estoy metido al cien por ciento en rescatar al sindicalismo", afirma.

El legislador con licencia se autodibuja con una sola cifra al referir que CATEM -con diez años de antigüedad- aglutina a mil 178 sindicatos. "Estoy contento de tener la confederación obrera más grande de México y el 17 de febrero en nuestro Congreso lo vamos a demostrar".

-¿Será un sindicalismo al servicio de Morena?, pregunta LSR.

-No, el sindicalismo está al servicio de los trabajadores.

-Pero ¿en el 2021 daría estos votos a Morena?, se le insiste.

-No, en CATEM hay libertad. Si los trabajadores quieren ser de "Fuerza Social" o del PRI o del PAN, que lo sean. Lo importante de una corporación es que no haya corporativismo. El sindicalismo que enseño todos los días es limpio; me pueden juzgar de muchas cosas, hasta de hacer partidos políticos ¡Fíjese nomás! Pero nadie me podrá juzgar ni de ratero porque nunca le he robado un peso a un empresario y menos a un trabajador.

Elías Moreno Brizuela lidera el "Frente por la 4T", otra agrupación política que espera lograr su registro como partido político ante el INE. El sueño de este ex perredista, quien no está afiliado a Morena, es que su partido se convierta en la mano derecha de López Obrador.

"Morena le falló al presidente porque está preocupado por el poder que por realmente ayudarlo a gobernar. Y nosotros aspiramos a convertirnos en el partido de izquierda de México, una izquierda progresista. No queremos ocupar el lugar de Morena", aclara.

Es por eso que, a pregunta expresa, descalifica las declaraciones de Polevnsky aunque sí reconoce su vínculo con Ramírez Cuéllar. "Es amigo mío, pero evidentemente que nosotros no lo apoyamos porque no somos parte de la militancia de Morena. Creo que esa declaración de Yeidckol habla de su desesperación por encontrar adversarios donde no los hay. Lo único que le pido es que no se confunda: que sus adversarios los busque dentro de Morena, no fuera".

Moreno Brizuela dice que para cumplir con los requisitos del INE, lleva ya 85 asambleas celebradas y 87 mil afiliados, algunos de ellos ex morenistas. Y cuenta que aunque le faltan 177 asambleas, no ha podido cumplirlas por agresiones contra sus integrantes dos de los cuales, señala, fueron asesinados recientemente en Veracruz y Oaxaca.

-¿Tiene usted algún vínculo con Pedro Haces?

-Pedro es mi amigo, él está haciendo su partido "Fuerza Social por México" ¡Va muy avanzado! A él lo han ayudado, lo digo claramente. Lleva 24 asambleas y 170 mil afiliados hasta donde sé, yo creo que sí logrará su objetivo.

-¿Él le confirmó eso? ¿Que sí que hacer un partido político?

-No, no... Es lo que he leído... Él tiene un sindicato, la CATEM, y la ley le prohíbe que tenga un sindicato y un partido político. Pero ese partido existe y hasta donde sé es cercano a Ricardo Monreal. Yo también tengo buena amistad con Monreal, pero ni estamos coaligados ni mucho menos.