Choca Morena por su elección de dirigente; estamos en indefinición: Yeidckol

El reciente fallo del tribunal electoral que anuló la elección interna de Morena marcó al partido dos caminos a seguir: trabajar en su padrón electoral por no garantizar certeza ni certidumbre; y considerar la encuesta como opción para elegir a su próximo dirigente. Con el fin de conocer la nueva ruta que seguirán los tres principales aspirantes a contender por este cargo, La Silla Rota les buscó; pero sólo dos de ellos aceptaron la entrevista.

Con la suerte al revés

Hasta el miércoles, una de las aspirantes, Bertha Luján, estaba satisfecha luego de asistir a la Cámara de Diputados a una reunión con diputados federales que respaldan su candidatura a la dirigencia del partido. En aquel momento reafirmó su rechazo a la encuesta propuesta por el presidente López Obrador para elegir a su próximo dirigente; y estimó contar con el respaldo de más de la mitad de las asambleas distritales que ya se realizaban a nivel nacional. No solo eso, también sabía del apoyo de algunos morenistas (experredistas) de años; no en balde, Porfirio Muñoz Ledo la saludó esa mañana con una frase contundente. "¡Aquí está mi gallo!" le dijo. "Será gallina...", le respondió ella entre risas.

Si Luján visitó el recinto legislativo, fue también para marcar territorio con su opositor y coordinador de bancada, el también aspirante Mario Delgado. Él no se acercó a ella, al contrario, se mantuvo al margen; pero fue notoria su incomodidad ante el alboroto que su presencia causó. A su paso por la explanada de San Lázaro, no faltaron las selfies, ni charlas cortas, con morenistas que no eran legisladores, sino operadores políticos en varios estados; de ahí que algunos de ellos se acercaron para hablarle del escenario electoral en Veracruz y otros estados del norte.

"La invitamos porque nos parece justo, aquí sólo se difunden las propuestas de un solo candidato", explicó aquel día a La Silla Rota la legisladora federal por Iztapalapa, Aleida Alavez. Conocida por su cercanía al experredista, René Bejarano (llamado "el señor de las ligas"), Aleida dejó claro su apoyo a Luján y agregó:

"En Iztapalapa la apoyamos y también la delegada Clara Brugada. Si nosotras pudimos ponernos de acuerdo para respaldar a Bertha, no veo por qué otros grupos no podrían hacer lo mismo".

No obstante, la suerte de la aspirante cambió en 24 horas tras el fallo del TEPJF. Fue por eso que acusó a los magistrados de querer intervenir en la vida interna del partido y advirtió "la historia los va a juzgar, y vamos a empezar a investigar su situación patrimonial". Su declaración fue interpretada como desafortunada, toda vez que si algo caracteriza a Bertha Luján es su amabilidad, accesibilidad y buenos modales tanto con la prensa como con políticos. Pese a que La Silla Rota buscó una entrevista con ella, esta no se concretó.

"Por no escuchar al presidente"

Así resumió el diputado Sergio Gutiérrez, el fallo del TEPJF. Él no es cualquier diputado, es uno de los varios operadores políticos en la campaña del también aspirante, Mario Delgado. Veracruzano de origen, su trabajo consiste en promover e impulsar esta candidatura allí, donde el Grupo de Acción Política GAP encabezado por Higinio Martínez, es el brazo fuerte de Morena. Y el GAP tampoco es cualquier corriente política en la entidad, pues mostrado abiertamente su interés por destronar al grupo Atlacomulco.

Mario Delgado (conocido por su cercanía con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard) conoce parte del Edomex donde trabajó para la campaña de la excandidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez. Quienes le conocieron en aquella etapa, aseguraron a este medio que, si bien su imagen como político es un tanto de pose, se transforma en el trabajo con las bases mostrando una actitud más cercana y accesible.

"El tribunal da 90 días para elegir al nuevo dirigente por encuesta o elección mediante la depuración del padrón", señala Gutiérrez.

"Estamos en este brete por no escuchar al presidente. Yo creo, y muchos coincidirán, que 90 días es muy poco tiempo para depurar el padrón, darle certeza, publicitarlo, permitir a la gente su participación, hacer asambleas distritales, estatales y nacionales. Entonces ¿qué tenemos qué hacer? ¡Ir por la encuesta!".

El legislador no pierde oportunidad de vender bien -lo que considera- las virtudes de Delgado: dice que es un político que lo mismo dialoga con campesinos que con banqueros. "Es el perfil que el partido necesita, no un perfil de exclusión sino de altura", describe. De ahí que se incline, como señaló AMLO, en llevar a cabo dos o tres encuestas con debates previos.

"Hay que entender cómo nació Morena, como un partido para que López Obrador llegara a la presidencia. Eso ya se cumplió. Ahora hay que volver a instaurar una vida institucional que sea complementaria a lo que el presidente está haciendo. Él ya dijo que no intervendrá, así que debemos mostrar madurez para resolver el tema".

"La encuesta no beneficia a Mario, beneficia al partido", señala Gutiérrez desde su papel institucional.

"Haber aceptado las encuestas en su momento nos hubiera ahorrado el desastre de los consejos distritales, el caos de las asambleas, muchas de ellas con inconformidades. Fue triste tener que llegar al tribunal para encauzar el tema", lamenta.

Si bien, no habla de aliados, pero sí considera que Mario Delgado goza de las "simpatías" de los morenistas en Sonora, Sinaloa y Nuevo León entre otros estados. "Entiendo que el segundo sábado de este mes habría una reunión del Consejo Nacional. Nosotros dejaremos pasar estos días, pero el lunes retomaremos los vínculos para instaurar una mesa oficial sobre el tema".

"Mi prioridad, depurar el padrón"

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena en ausencia del entonces presidente de partido, López Obrador, coincide con Sergio Gutiérrez en que, desde un principio, debió seguirse la ruta de las encuestas. "AMLO conoce bien el partido y por eso recomendó ese método. Haberlo hecho nos hubiera evitado problemas. El fallo del TEPJF beneficia al instituto porque le permite lavarse la cara, tener un padrón confiable y validado, de verdaderos militantes de Morena porque a veces parecía un padrón embarazado y otras, un padrón rasurado. Si queremos la unidad del partido, debemos tener un padrón legal".

Cauta, la exaspirante a gobernadora en 2005 por el entonces PRD en el Edomex, sabe hacia dónde van las preguntas; y sabe lo que debe contestar.

-¿Le beneficia a usted el fallo del Tribunal?

-No es un tema personal, quien lo piense así está perdido, es mezquindad. Eso no es lo que queremos en Morena, no es para servirse. Morena es un partido diferente porque vamos de la base a la cúspide.

-¿A usted le beneficia el método de la encuesta, en lugar del de las asambleas?

-Hay que revisar qué es lo que más le conviene al partido porque son dos tareas las que dejó el tribunal: trabajar en el padrón, que es lo que legalmente nos corresponde; y hacer reformas estatutarias para ir al tema de la encuesta. Entonces, si hablara de lo que a mí me conviene, sería una posición contraria.

Polevnsky asegura que en este momento su prioridad no es el cargo, sino trabajar en la depuración del padrón pues considera inadmisible que un partido tan joven, registre prácticas como las que se atestiguaron en las asambleas distritales.

"Yo fui a mi asamblea, gané mi asamblea de forma mayoritaria. Para mí es una vergüenza que haya quien diga que es ilegal lo que determinó el Tribunal; o quien defienda las pasadas asambleas que, aunque sean ilegales, considere que les favorecía. Creo que a la mayor parte de la gente le gustan las encuestas".

Saber qué entidades apoyan su candidatura es difícil; a pregunta expresa reitera que eso no es lo relevante, sino trabajar en la resolución del TEPJF. Sin embargo, sabido es que no es bien recibida en el Estado de México donde su relación con el GAP no fue la mejor en 2005. Entonces, esta reportera insiste:

-Sea por padrón o encuesta ¿se le puede visualizar como próxima candidata a la dirigencia de Morena?

-Sí, claro, pero vamos también por un padrón legítimo y una reforma estatutaria que requiere el partido. Vamos por un partido moderno, transparente, sin las prácticas vergonzosas que vimos en las asambleas. Esa es mi prioridad; después, vendrá el ser candidato o lo que sea.

-¿Cuánto tiempo le queda en el cargo actual?

-Estamos en un momento de indefinición. Hasta no resolver lo del padrón, sigo en el cargo.