Choca Margarita Zavala con AMLO: este es el motivo

Luego de que Andrés Manuel López Obrador afirmara que no atendió a familiares de víctimas de personas desaparecidas en Veracruz para respetar la sana distancia recomendada al margen de la pandemia de covid-19, la exprimera dama Margarita Zavala opinó que mejor el presidente no hubiera salido de gira.

“No puedo exponerme ni puedo exponerlos”, dijo AMLO luego de una protesta registrada ayer en Xalapa, lugar en que inició su segunda gira de la nueva normalidad.

“Pues, entonces, no vaya señor Presidente”, escribió la esposa de Felipe Calderón al compartir una nota periodística al respecto en su cuenta de Twitter.

“Es muy incómodo, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia; no podemos acercarnos mucho, no es recomendable, lo he expresado ofreciendo disculpas que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos”, dijo este martes el mandatario en su conferencia de prensa ofrecida desde Tlaxcala.

"Solo atiendes a la mamá del Chapo, cabrón" le gritan a AMLO familiares de desaparecidos en Veracruz a los que se negó a atender.



Calderón critica camionetas

El pasado 1 de junio, al arranque de la gira de López Obrador por el sureste del país, el expresidente Felipe Calderón criticó que se hayan rematado unidades del Estado Mayor Presidencial y en su cuenta de Twitter señaló que la renta de los vehículos de la caravana que trasladaron al presidente resulta ser más costo.

Mamá de “El Chapo”

En un video donde manifestantes rodean el automóvil ocupado por AMLO, se escucha que le gritaron en repetidas ocasiones: “que se baje, que se baje”.

En adición, familiares de desaparecidos reclamaron al presidente “sólo atiendes a la mamá de “El Chapo”, en referencia al video de finales de marzo en el que se observa al presidente acercarse a un automóvil y saludar a la madre de Joaquín Guzmán Loera.

“Es una señora de 92 años y ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo”, dijo el presidente en la conferencia matutina del 30 de marzo pasado.





