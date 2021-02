"Chillones, atiendan sin protección": así viven médicos en formación

“Putitos… No se pueden ir… Ustedes no son empleados para darles material… ¿Tú para qué quieres un cubrebocas?... El paciente que acabas de revisar es sospechoso de covid… Atiéndanlos sin protección para que se inmunicen… Chillones”. De su puño y letra, internos, pasantes y residentes de la carrera de medicina en hospitales gubernamentales y privados, escriben las situaciones que viven por parte de sus superiores, en medio de la pandemia del coronavirus y la atención a pacientes por covid-19.

Un total de 2 mil 018 comentarios recabados desde la segunda quincena de marzo a la fecha, durante la fase I y II de la contingencia, y de los cuales La Silla Rota tiene copia.

Equivalen a la tercera parte de las 6 mil 082 encuestas digitales aplicadas en dos etapas; todas, resultado del trabajo en equipo entre la organización Nosotrox y la Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C. (AMMEF), la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR), la Asociación de Residentes del Hospital General de México (ARHGM), Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado (AMMIP) y Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social (AMMPSS) del cual surgió el colectivo “Médicos en Formación”.

Andrés Castañeda, médico y responsable del tema en la organización Nosotrox, explica “al final de la encuesta se les preguntó de manera abierta sus comentarios para que nos compartieran sus experiencias. Tenemos respuestas diversas, la gran mayoría negativas y otras denunciando temas intangibles como el acoso, violencia jerárquica y hostigamiento en medio del #coronavirus. El sistema jerárquico que hay en los hospitales es cíclico, quien pasa por ahí repite ese esquema con el que viene detrás; el médico en formación no tiene con quién pedir ayuda. En el hospital y universidad los ignoran; y ellos solo desean terminar ese período e irse sin poner en riesgo su carrera, por lo que se necesita un mecanismo mediante el cual puedan exigir respeto a sus derechos sin comprometer su carrera, máxime en una pandemia como esta”.

Reunidos, la suma de estos testimonios se convierte en una denuncia colectiva que no se limita solo a enumerar la falta de insumos materiales y equipos de protección pues señala cuatro aspectos más. Uno, discriminación y abuso de autoridad por parte de sus jefes inmediatos dentro del hospital, al enviarles como personal de avanzada para atender las zonas de Triage de pacientes con infecciones respiratorias o sospecha de covid, pues el personal médico de base y sindicalizado tramitó vacaciones o permisos por enfermedad para ausentarse del hospital.

De tal manera que los médicos en formación se vieron obligados a llenar estos espacios y en consecuencia se les negó permisos, se les canceló vacaciones y se les ha retenido bajo amenaza de cancelar su servicio social, pasantía o residencia, períodos que duran un año completo de los seis que en promedio dura su carrera. Aunado a eso, muchos de ellos denunciaron en redes sociales retrasos en el pago mensual de sus becas.

Dos, indiferencia de las universidades donde estudian la carrera pues algunas en medio de esta crisis de salud mundial, abandonaron a sus alumnos o se mantienen al margen del conflicto.

“Nuestra universidad nos dijo expresamente: pues ustedes son responsables de ustedes mismos, se pueden negar a trabajar, y si no les parece estar en el hospital donde hacen su internado pues dense de baja”, se lee en uno de los testimonios.

Tres, describe deficiencias en hospitales covid donde los protocolos oficiales más que aplicarse al pie de la letra, se “adaptan” arbitrariamente a las condiciones físicas, laborales y sindicales de cada hospital. “A veces los pacientes sospechosos de covid son aislados cuatro días después de su ingreso”, refiere otro de los comentarios, hecho que no es menos grave.

“Si bien el papel del hospital es importante y no tiene recursos para conseguir los insumos adecuados, es difícil que pueda proteger a todo su personal incluyendo a los médicos en formación”, destaca Castañeda, “porque ellos son una responsabilidad compartida entre la universidad y la unidad práctica clínica, ambos deben garantizar su derecho a la salud y evitar exponerlos a riesgos innecesarios”, subraya.

Leer cada comentario provoca indignación, sorpresa y desaliento pues refleja que a horas de haber sido anunciada la fase tres de esta pandemia; y en un momento en que se requiere la presencia de más médicos, sea que se encuentren formados o en proceso de formación (un promedio de 150 mil estudiantes, 26 mil residentes, 15 mil pasantes y 15 mil internos, según cifras de Nosotrox, estos son violentados en una esfera laboral que no existe legalmente porque al ser practicantes no se les autoriza a retirarse del hospital, se amplían sus horas de guardia hasta día y medio; y se les advierte que en caso de contagio no tendrán ningún apoyo, sin considerar que ellos también son padres de familia e hijos que pudieran llevar un contagio a sus propias casas.

Cuarto, que al día de hoy la capacitación que recibieron los médicos en formación por autoridades sanitarias se resume en el envío de folletos a áreas rurales, carteles o archivos PDF vía Whatsapp o e-mail.

“Las autoridades de mi sede creen que con pasar información ya se tiene capacitación”, afirmó uno de los médicos encuestados. “Hay de todo y eso no es lo ideal, porque implica que además de sus largas jornadas, que de por si ya son extenuantes, ellos busquen el tiempo necesario para estudiar y auto capacitarse. Enviarles un archivo es solo un acompañamiento, no una capacitación en forma. Y eso deriva en la atención al paciente y el derecho a la salud a la población".

En resumen, los médicos en formación no quieren dejar de atender ni colaborar en esta crisis de salud, lo único que piden es que se garantice su derecho a la salud con equipo de protección y capacitación adecuada. El tema de intimidación y violencia es un tema histórico que se ha dejado ver de manera importante en esta crisis; amerita atención urgente de universidades y autoridades, siempre tomando en cuenta de la voz de los médicos en formación en lugar de mantenerlos al margen”, concluyó Castañeda.

Los encuestados expresaron así sus sentimientos respecto al papel que juegan en esta emergencia sanitaria. “No me siento protegida, nos envían al matadero sin protección” dijo una pasante del Hospital Manuel Gea González en la CDMX.

“Somos carne de cañón, literal la mano de obra barata”, advirtió un interno del Centro de Salud Ejido de Bravo, en Michoacán. “Les vale nuestra salud”, expresó un residente de la Unidad Médica Naranjos del IMSS, en Veracruz. Y esta última, escrita por una pasante asignada a un hospital del IMSS en Jalisco, “tengo miedo a diario, sufro crisis de ansiedad, me está llevando al límite”.

A continuación, la transcripción de los comentarios más representativos en algunas entidades reportadas.

Baja California

“En el Hospital General de Zona IV IMSS, solo mandaron 1 cubrebocas y éramos 8 compañeros, sin contar los otros 30 internos, cuando solicitamos más dijeron ¿Y tú para qué quieres un cubrebocas?”

“En el Hospital General Tijuana de la Secretaría de Salud, a pesar de que mi Universidad sede emitió la recomendación de retiro de los médicos internos de pregrado de áreas críticas, el hospital emitió su propio comunicado donde condicionó dichos cambios hasta la fase II, que ellos interpretan de tres a cuatro casos confirmados en el hospital o un trabajador de la salud enfermo”.

“En el Hospital General Tijuana a los internos nos tienen en guardias de 36 horas exponiéndonos a pacientes con diagnósticos probables de covid, inmunocomprometidos por la falta de sueño y hambre y hacinados junto a otros médicos internos”.

“En Hospital General Tijuana este fue el mensaje de un médico de base de nuestro servicio: "se van a enfermar eso es inminente, el chiste es no hacer contagiadero".

“En la clínica 31 del IMSS nos dijeron que compráramos nuestro equipo de protección con nuestra beca… Cuestionan nuestra vocación por pedir equipo de protección”.

Baja California Sur

“En el Hospital General de Zona 1, nos mandan por delante a tomar muestras de los sospechosos de covid 19 así como de tuberculosis e influenza”.

CDMX

“En el Hospital Manuel Gea González de la Secretaría de Salud, las medidas de aislamiento y rutas para estos pacientes son prácticamente nulas, persistiendo el riesgo de exposición en todo el hospital. Se nos ha negado el acceso a cubrebocas y demás material de protección personal”.

“En el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, en el piso de medicina interna tenían a una paciente con sospecha de COVID-19 sin aislar y sin avisarnos. Después, cuando se dio la orden de que nos mantuviéramos alejados, varios doctores hicieron caso omiso a esa indicación”.

“El Hospital General Regional 2 del IMSS, se designó como hospital COVID-19, a nosotros se nos ha prohibido retirarnos como internos de medicina interna y urgencias que somos los más expuestos, y además no se nos proporciona ningún material de protección, que porque no somos trabajadores”.

“En el Hospital General de Zona 30 del IMSS, los médicos adscritos no revisan a los pacientes en riesgo o sospechosos, nos los envían a nosotros. Nos cargan de trabajo extra porque no quieren involucrarse en asuntos de riesgo y no se presentan en el turno nocturno”.

“En el hospital Juárez personal de enfermería esconde material incluso se lo lleva a sus casas. Pero se nos obliga a ir diciendo que pronto llegará dicho material”.

“En el Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, ISSSTE, nosotros tomamos muestras y las llevamos al laboratorio; han llegado varios casos sospechosos de COVID 19 y nos dicen hasta después de estar en contacto con el paciente”.

“En el centro de salud Galo Soberón, de la Secretaría de Salud, el programa Médico en Casa quiere obligar a sus pasantes a ir a la capacitación de toma de muestra de pacientes con covid”.

“En Hospital Ángeles del Pedregal se tienen estipulados protocolos los cuales no se siguen en absoluto, no hay un control de pacientes ni de sus familiares… Dijeron que tampoco se nos dará apoyo en caso de contagiarnos y tenemos dos compañeras contagiadas… La universidad nos dejó a merced del hospital a pesar de que se siguen pagando colegiaturas”.

Coahuila

“Hay 2 residentes de otorrino con covid diagnosticados por laboratorio, en la 71 de alta especialidad del IMSS donde estoy… pero manejan el caso como influenza”.

“En el hospital general de Torreón de la Secretaría de Salud, no realizan pruebas de covid-19 a pacientes que tienen toda la clínica porque no tienen un área preparada, se niega la epidemiología regional para no reportar casos”.

Colima

“En el Hospital Regional Universitario de la Secretaría de Salud se entrega el material de protección a quienes no están expuestos con los pacientes como directivos y personal de administración”.

Chihuahua

-“En el Hospital General de Zona 6 IMSS nos dicen que estamos jóvenes y es mejor que nos expongamos al COVID-19 para hacernos autoinmunes”.

-“En la clínica del ISSSTE donde estoy la directora nos dijo que no necesitábamos cubre bocas a menos que el paciente fuera sospechoso”.

-“Estoy en la Cruz Roja Mexicana, para secarnos las manos solo hay una toalla para todos (médicos, enfermeros, pacientes, etc)… No nos permite ausentarnos y amenazan con invalidar nuestro servicio social”.

-“En el Hospital de la Familia FEMAP, privado, el cubículo que "adecuaron" para Triage respiratorio es de dos por dos metros cuadrados… Cuando nos dijeron que estaríamos ahí dijeron que si no, nos daban de baja del internado porque los documentos que público la Secretaria de Salud dice que se "recomienda" no que no deberíamos de estar aquí”.

Estado de Mexico

-“En el Hospital General Regional 72, en Tlalnepantla, el Jefe de Enseñanza y la Jefa de Urgencias continúan en negativa de retirar internos y siguen sin tomarnos en cuenta ni respetar nuestros derechos. Seguimos en áreas de riesgo como Triage, choque, primer contacto, consulta y observación. No nos han dado ni una capacitación ni nada para saber cómo actuar”.

“En el Star Médica Lomas Verdes se negaron a dar aviso a las autoridades competentes de covid-19 y obligaron a firmar a todos los internos”.

Guanajuato

“En el Hospital General de Irapuato de la Secretaría de Salud, hacen caso omiso de las medidas de seguridad y nos siguen enviando como médicos internos a las áreas críticas. Hay cifras falsas de pacientes infectados con covid-19 porque creen "innecesario" realizar las pruebas, aunque cumplen todos los criterios”.

Guerrero

“En el hospital básico comunitario de Tecpan de Galeana, las capacitaciones sobre covid solo van dirigidas a personal de base y a nosotros como pasantes nos dejan en los servicios, cubriendo los espacios mientras ellos toman los cursos. Pero es a nosotros a quienes mandan al Triage de Insuficiencia Respiratoria”.

Hidalgo

“En el centro de salud Chimalpa Tlalayote, Apan, de la Secretaría de Salud no hay equipo de protección, atendí una paciente de cinco años de edad, caso sospechoso, me tosió en la cara. Los papás no autorizaron la toma de la muestra por lo que al centro de salud lo único que les interesó fue entregar el estudio epidemiológico de caso sospechoso. Además a mí, como pasante, me exponen más con los pacientes con insuficiencia respiratoria que al médico que sí está contratado”.

“En Pahuatlan, Huejutla de Reyes, me encuentro sola en la unidad, sin médico de contrato, se me asignó al módulo COVID y la consulta general”.

Jalisco

“En el Hospital General Regional 110 del IMSS hay fallas en el triage para clasificar pacientes, se detecta tarde al paciente con coronavirus al que estuvimos expuestos y que anduvo en áreas generales… Hay falta de interés por parte de directivos… Y se rehúsan a dar material adecuado para casos sospechoso, solo te dan material si el caso está confirmado… Aunque hay casos confirmados de Covid-19 se niegan a aceptarlo”.

“En el 110 del IMSS nos amenazan con corrernos del internado si faltamos… No nos están dando protección medica porque somos estudiantes, pero bien que nos tienen como trabajadores porque no hay una ley laboral que nos proteja”.

“En el Hospital General de Zona 89 IMSS, suben pacientes de urgencias con diagnósticos maquillados como neumonías bacterianas… los catalogan automáticamente como influenza”.

“En el Real San José, hospital privado, llegó una paciente con neumonía atípica negativa a todas las baterías, y virus comunes en México. Se le hizo prueba de VIH, salió negativa; y no quisieron reportar para hacer prueba de covid”.

Michoacán

“En el centro de salud San Nicolás Tarimoro, de la Secretaría de Salud, está llegando gente de Estados Unidos y otros estados con bastantes casos de covid 19. No tenemos insumos ni cubrebocas, solo un gel antibacterial a la mitad”.

“En el Módulo 12 de la Secretaría de Salud nos envían a hacer filtro en la central de autobuses: consiste en ver pasar a las personas y darles gel antibacterial, no hay termómetro”.

Puebla

“En el centro de salud de Ahuehuetzingo de la Secretaría de Salud, las autoridades de epidemiología se niegan a hacer pruebas a la mayoría de los casos sospechosos porque Izúcar de Matamoros es región con una alta tasa de migración y en estas fechas comenzaron a llegar personas procedentes de Nueva York, Chicago, California y Washington. No hay material básico de protección para nosotros”.

“En el centro de salud San José Ozumba, la jurisdicción 04 San Salvador el seco ya mandó al personal de base a sus casas. Sólo quedamos pasantes”.

Querétaro

“En el Hospital General de Región 1 y la Unidad Médica Familiar 15 del IMSS, ni escuela (la UVM) nos bloqueó para que no estuviéramos exigiendo el material lo mínimo indispensable para laborar”.

Quintana Roo

“En la clínica 17 del IMSS di positivo a covid 19 y la epidemióloga del hospital ni siquiera se presentó conmigo”.

SLP

“En el Hospital General de Zona 1 IMSS, nos envían a los pasantes a cubrir el Triage en el turno nocturno y jornada acumulada. El hospital no cuenta con una ruta respiratoria para pacientes sospechosos, así que se está en contacto con ellos en pasillos de urgencias”.

“El Hospital General del ISSSTE San Luis Potosí depende totalmente de los internos, si no estamos presentes el hospital colapsa y no tenemos un plan para enfrentar el coronavirus”.

Sinaloa

“En el Hospital General de Culiacán de la Secretaría de Salud el área que se planea utilizar para pacientes covid no cuenta con acceso a oxígeno viable, debido a la falta de presión en las tuberías del edificio”.

“En el hospital donde estoy no tenemos médicos adscritos ni enfermería de base. Tienen licencia por enfermedad desde hace dos semanas”.

“En el Hospital Civil de Culiacán informaron que no nos cubrirían gastos en caso de ser infectados. No recibimos ni becas”.

“En el Hospital General de Zona 49 IMSS dijeron que no nos pueden quitar de áreas críticas porque no se pueden quedar sin personal… que renunciáramos al internado si no nos parecía, pero algunos estamos a poco de terminarlo”.

Sonora

“La directora del Hospital Comunitario Magdalena de Kino de la Secretaría de Salud, dijo que a pesar de la carta de la universidad para retirarnos por ser internos, debíamos seguir en el área de urgencias porque no teníamos casos por covid”.

“En el Centro de Salud Urbano Nogales, de la Secretaría de Salud, nos están mandando como primer filtro a las garitas de frontera con Estados Unidos y solo nos proporcionan cubrebocas para quirófano”.

“Atendí un paciente en el Hospital Rural no. 26 IMSS. Cuatro días su familia nos avisó que había dado positivo a covid. Cuando informe a mi jefe para ver si me aislaba o realizaba la prueba, dijo que no me anduviera con chismes”.

Tabasco

“En el centro de salud San Miguel Hidalgo, Comalcalco, de la Secretaría de Salud, solo me han capacitado con un curso muy básico, no me indican que hacer con casos sospechosos”.

“En el Hospital General de Balancan de la Secretaría de Salud hay ya una enfermera infectada y diez probables casos más de personal médico y enfermería”.

Veracruz

“Estoy en el Hospital Militar Regional y me encuentro cursando un cuadro de bronquitis aguda bilateral probable viral. Y solo se me autorizaron 3 días de incapacidad”.

Yucatán

“En el centro de salud Chelem Puerto, de la Secretaría de Salud, el pasante debe ver más pacientes por orden verbal del jefe”.

“En la clínica IMSS Bienestar el supervisor médico zonal nos dice putitos miedosos por el hecho de pedir capacitación covid, dice que a qué tenemos miedo si todos nos vamos a morir”.