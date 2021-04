Chihuahua, BCS y Guerrero, con mayor alza en casos de covid

Ante el aumento de casos de covid-19 en algunas entidades del país, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un llamado a las autoridades estatales a sumar esfuerzos e implementar acciones como reducir la movilidad.

El subsecretario recordó que desde febrero se alertó sobre el riesgo de una tercera ola de coronavirus a consecuencia de las vacaciones de Semana Santa, debido a que muchas personas salen.

Señaló que hasta ahora las entidades en las que se ha identificado que hay un mayor incremento de infecciones por el virus Sars-CoV2 son Chihuahua, Baja California Sur y recientemente Guerrero.

Sin embargo, indicó que no son las únicas: "Hay algunas entidades que están tendiendo no una reducción, si no un aumento. Aquí lo que vemos es la necesidad de sumar esfuerzos, subir esfuerzos, y sobre todo tener una noción de lo que es el trabajo técnico de las secretarías de salud".

López-Gatell dijo que las secretarías de salud estatales tendrán que hacer recomendaciones a los gobiernos de estos estados y que en algunos de estos casos "hay que tomar decisiones que seguramente tienen que ver con reducir la movilidad".

Al respecto, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, indicó que en la Ciudad de México no tienen indicadores que muestran un aumento en los contagios, y que en el caso de las hospitalizaciones sólo notaron que no están disminuyendo al mismo ritmo que tenían desde hace varias semanas.

POR SEGUNDO DÍA, VACUNAN A MÁS DE 500 MIL PERSONAS

El subsecretario destacó que por segundo día consecutivo se aplicó más de medio millón de dosis de la vacuna contra el virus Sars-CoV2, ya que este jueves se administraron 505 mil 338 dosis.

Del 24 de diciembre a la fecha se han administrado 12 millones 912 mil 963 vacunas contra la covid-19, 9 millones 645 mil 656 de esas dosis han sido para adultos mayores de 60 años.

Se han aplicado 913 mil 325 vacunas a personal de salud, aunque 155 mil 898 todavía están esperando la segunda dosis, y se vacunó también a 22 mil 934 maestros de Campeche.

López Gatell recordó que se han recibido 17 millones 888 mil 350 vacunas contra el virus Sars-CoV2 y que todavía está pendiente el arribo de 328 mil 575 de Pfizer-BioNTech, así como la liberación de 670 mil dosis de CanSino Biologics.

ACTUALMENTE HAY CASI 30 MIL PERSONAS CON COVID

La Secretaría de Salud informó que los casos estimados de covid-19 aumentaron a 2 millones 486 mil 596, mientras que las muertes por esta misma causa aumentaron a 211 mil 213, que son 401 más que ayer.

Los casos activos estimados de coronavirus suman 29 mil 297 , que son quienes actualmente están con síntomas del virus. Desde que inició la pandemia se han recuperado 2 millones 486 mil 596 personas de esta enfermedad.

La ocupación hospitalaria disminuyó al 16% en camas generales, ya que hay 5 mil 120 personas hospitalizadas, y en el caso de las camas generales es de 20%, con 2 mil 210 personas internadas en estado grave.